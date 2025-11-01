కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి.. మృతులకు రూ.2లక్షల నష్ట పరిహారం
శనివారం ఏకాదశి వేడుకల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గలోని వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో కనీసం తొమ్మిది మంది భక్తులు, ఎక్కువగా మహిళలు, పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడడంతో గందరగోళం, భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
ఆలయ ప్రాంగణం నుండి వచ్చిన కలతపెట్టే దృశ్యాలు, బాధితులకు సహాయం చేయడానికి సహాయక బృందాలు, స్థానికులు తరలివస్తుండగా, భక్తులు మృతదేహాలు నేలపై పడి ఉన్నట్లు చూపించాయి.
అంతకుముందు, ఆలయం నుండి వచ్చిన వీడియోలలో భారీగా జనసమూహం కనిపించింది, వందలాది మంది మహిళలు పూజ బుట్టలు పట్టుకుని తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఉన్మాదంగా మెట్లపైకి దూసుకుపోతున్నారు.
ఛత్తీస్గఢ్ పర్యటనలో వున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సంఘటనపై తన విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు పరిహారం ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట బాధాకరం. తమ సన్నిహితులను కోల్పోయిన వారి పట్ల నా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.. అని ఎక్స్ ద్వారా తెలిపారు.
ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి బంధువులకు పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ నుండి ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఇవ్వబడుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ సంఘటనను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తీవ్ర బాధాకరమని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంలోని కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో ప్రాణనష్టం తీవ్ర విచారాన్ని కలిగించిందని చెప్పారు.