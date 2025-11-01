శ్రీకాకుళం కాశిబుగ్గ వెంకన్న ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. తొమ్మిది మంది మృతి (video)
శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం జరిగిన తొక్కిసలాటలో తొమ్మిది మంది మరణించారు. కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని వేలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి తరలిరావడంతో ఈ విషాదం సంభవించింది.
ఆలయ సామర్థ్యానికి మించి జనం తరలివచ్చారు. ఈ ఆలయంలో 2,000 నుండి 3,000 మంది మాత్రమే కూర్చోగలరు. దీంతో భక్తుల మధ్య ఏర్పడిన గందరగోళం తొక్కిసలాటకు దారి తీసింది. మృతుల్లో నలుగురిని చిన్నమి, విజయ, నీలమ, రాజేశ్వరిగా గుర్తించారు.
మిగిలిన వారిని గుర్తించడానికి అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో దాదాపు 25,000 మంది భక్తులు ఉన్నారు. గాయపడిన వారిని పలాస ప్రాథమిక అర్బన్ కేర్ సెంటర్కు తరలించారు. మరికొందరిని అధునాతన వైద్య సంరక్షణ కోసం విశాఖపట్నంలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి (కెజిహెచ్)కు తరలించే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సంఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన చికిత్సను అందించేలా రక్షణ, సహాయ చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.