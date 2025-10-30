మొంథా తుఫాను.. గర్భిణీ స్త్రీకి పురిటి నొప్పులు.. పోలీసులు అలా కాపాడారు.. కవలలు పుట్టారు..
మొంథా తుఫాను సమయంలో గర్భిణీ మహిళను పోలీసులు కాపాడారు. తుఫాను సహాయక చర్యల్లో భాగంగా సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ జి. సురేష్ వరదల బారిన పడిన గ్రామంలో చిక్కుకున్న గర్భిణీ స్త్రీని రక్షించారు. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో ఆ గర్భిణీ మహిళ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. బాపట్ల జిల్లాలోని ఇంకొల్లు మండలం కొణికి గ్రామ పంచాయతీలోని కట్టవారిపాలెం గ్రామంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ సంఘటన జరిగింది. 24 ఏళ్ల కీర్తి పురిటినొప్పులకు గురైంది.
మొంథా తుఫాను కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా లోయలు పొంగిపొర్లడంతో, గ్రామం అత్యవసర సేవలకు పూర్తిగా దూరమైంది. 108 అంబులెన్స్ ఆమెను చేరుకోలేకపోయింది.
వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి గురించి సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ సురేష్, కొణికి గ్రామ మహిళా పోలీసు అధికారి ప్రియ, మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్ బ్రహ్మేశ్వరి, హెడ్ గార్డ్ రామకృష్ణ వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
అంగన్వాడీ కార్యకర్త, మహిళా పోలీసు అధికారి సహాయంతో, వారు గర్భిణీ స్త్రీని జాగ్రత్తగా తమ పోలీసు జీపులో ఉంచారు. తుఫాను పరిస్థితుల మధ్య వరదలున్న లోయ గుండా బృందం ప్రయాణించి కీర్తిని విజయలక్ష్మి ఆసుపత్రికి విజయవంతంగా తరలించారు. అక్కడ ఆమె కవల పిల్లలను సురక్షితంగా ప్రసవించింది.
ప్రస్తుతం తల్లి, నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని నివేదించబడింది. తరువాత తదుపరి వైద్య సంరక్షణ కోసం కుటుంబాన్ని 108 అంబులెన్స్ ద్వారా ఒంగోలు ఆసుపత్రికి తరలించారు.