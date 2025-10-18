కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?
కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహెగావ్ మండలం గెర్రి గ్రామంలో శనివారం ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ఆమె మామ దారుణంగా హత్య చేశాడు. నిందితుడు సత్యనారాయణ బాధితురాలు రాణిపై గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేయడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందింది.
స్థానికుల ప్రకారం, రాణి సత్యనారాయణ కుమారుడు శేఖర్ను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుండి కుటుంబాల మధ్య గొడవలు పెరిగాయని స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుండి, శేఖర్ అత్తమామల ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు.
దీంతో కక్ష్య పెంచుకున్న సత్యనారాయణ రాణి తన తల్లి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండే సమయం చూసి ఈ దాడికి ప్రణాళిక వేసి అమలు చేశాడని చెబుతున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.