Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్లో మీసాల పిల్ల (video)
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ సినిమా రోజురోజుకూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల విడుదలైన మొదటి సింగిల్ మీసాల పిల్ల రెండు రోజుల్లోనే భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న పాటగా రికార్డు సృష్టించింది.
ఒక ప్రాంతీయ సినిమా పాట ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇంత మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విషయం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి అద్భుతమైన ఆకర్షణ, కదలికలలో ఆయన చక్కదనం, టైమింగ్ కామెడీతో ఈ పాట భారతదేశంలో విడుదలైన అనేక కొత్త పాటలలో టాప్ ట్రెండింగ్ హిట్గా నిలిచింది.
అన్నయ్య, దొంగ, మంచి దొంగ, ఘరానా మొగుడు చిత్రాల మాదిరిగానే, చిరు ఈ పాటలో తన భార్యపై తన ప్రేమను అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరకల్పనతో పాటు, ఉదిత్ నారాయణ్ స్వరాలు, నయనతార గ్లామర్ కూడా ఈ పాట విజయానికి తోడ్పడ్డాయి.
చిరంజీవి యాక్షన్ ఈ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచి.. ప్రాంతీయ సినిమా పాటకు ఆయన అంతటి గుర్తింపు తీసుకురాగలిగారు. ఆ సినిమా కూడా అన్ని చోట్లా ట్రెండింగ్లో ఉంది. సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సంక్రాంతి పండుగ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.