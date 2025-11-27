రైతులకు నష్ట పరిహారం ఇస్తానని.. ఏదో గుడిలో లడ్డూ అంటూ డైవర్ట్ చేసేస్తాడు.. జగన్
వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన పులివెందుల నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు పర్యటిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, వైఎస్ మనోహర్ రెడ్డి, సతీష్ రెడ్డి, ఇతర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్రాహ్మణపల్లెలో దెబ్బతిన్న అరటి తోటలను సందర్శించి రైతులతో మాట్లాడారు. ఏపీలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా అన్నారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో పంటలకు గిట్టుబాటు ధర లేదని, అరటి రైతులు మరింత నష్టపోతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తన పాలనలో రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లభించిందని పేర్కొన్నారు. 17 నెలల్లో 16 విపత్తులు సంభవించినప్పటికీ, రైతులకు కనీస సహాయం అందలేదని ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని జగన్ విమర్శించారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.
ఏపీలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా మారిందని జగన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పంట నష్టంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీల గురించి మాట్లాడుతూ, రైతులకు నష్ట పరిహారం ఇస్తా అని చంద్రబాబు వెంట వెంటనే ఏదేదో చెప్తాడు...తరవాత సీన్ కట్… ఏదో గుడిలో లడ్డు అంటూ డైవర్ట్ చేసేస్తాడు.. అంటూ జగన్ కామెంట్లు చేశారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, లడ్డూ సమస్య గురించి జగన్ ప్రస్తావన చాలా మందిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ వ్యాఖ్యలు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసింది. తిరుమల లక్షలాది మందికి పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా పరిగణించబడుతుంది. లడ్డూ బలమైన భావోద్వేగ విలువను కలిగి ఉంది.
లడ్డూ కుంభకోణంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇప్పటికే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సిఐడి లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై నమ్మకం లేదని ఆ పార్టీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. సిబిఐతో కూడిన సిట్ను నియమించింది. లడ్డూలో కల్తీ జరిగిందని సిట్ నిర్ధారించింది.
జగన్ మామ అయిన మాజీ టిటిడి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డితో సహా నాయకులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ అంశం దర్యాప్తులో ఉన్నందున, జగన్ ఈ అంశం గురించి జగన్ మాట్లాడకూడదని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.
జగన్ వ్యాఖ్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయి. రైతుల సమస్యల గురించి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నప్పటికీ, జగన్ సున్నితమైన విషయాలను తప్పించుకోవాల్సిందని విమర్శకులు అంటున్నారు.