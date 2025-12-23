మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (18:16 IST)

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

Almonds
క్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.
 
కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క వైవిధ్యత, దాని గొప్ప బలాల్లో ఒకటి. పూర్తిగా ఆస్వాదించినా, తరిగినా లేదా ముక్కలు చేసినా, అవి ప్రతి వంటకానికి ఆకృతి, రుచిని జోడిస్తాయి. కాస్త మంట పుట్టించే ఫ్రూట్ కేకులు, కరకరలాడే కుకీల నుండి సాంప్రదాయ భారతీయ స్వీట్లు, ఆధునిక బేక్డ్ విందుల వరకు, బాదం పండుగ వంటకాలకు సులభంగా మెరుగుపరుస్తాయి. భారతదేశంలో మరిన్ని కుటుంబాలు బుద్ధిపూర్వకంగా తినడాన్ని స్వీకరించడంతో, కాలిఫోర్నియా బాదం కూడా అల్పాహారానికి అదనపు జోడింపుగా మారుతోంది, బిజీగా ఉండే డిసెంబర్ రోజులకు పోషకమైన ప్రారంభాన్ని అందిస్తుంది.
 
క్రిస్మస్ వేళ అందించే బహుమతుల స్ఫూర్తితో, కాలిఫోర్నియా బాదం గింజలు ఆలోచనాత్మకమైన, ప్రీమియం ఎంపికను చేస్తాయి. క్యూరేటెడ్ హాంపర్లు, ఇంట్లో తయారుచేసిన బాదం రుచులు ఆహ్లాదకరమైన వేడుకలను తెలియజేస్తాయి, అదే సమయంలో ఆరోగ్యం, ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి అర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. ప్రియమైనవారు, స్నేహితులు, సహోద్యోగులకు అనువైనవి, కాలిఫోర్నియా బాదం గింజలు ప్రతి బహుమతికి ఆప్యాయత, కాలానుగుణ ఆనందాన్ని తెస్తాయి.
 
బాలీవుడ్ స్టార్ సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, క్రిస్మస్ ఎల్లప్పుడూ నాకు అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. ఆత్మీయత, భాగస్వామ్య భోజనం, చిన్న కుటుంబ సంప్రదాయాలతో నిండి ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం, నా పండుగ వేడుకలలో ఆనందం, పోషణ యొక్క సమతుల్యతను సాధించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. కాలిఫోర్నియా బాదం గింజలు నా ప్రతి వంటలో ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి, అవి అందించే రుచిపరంగా మాత్రమే కాకుండా మన ఆరోగ్యానికి వాటి ప్రయోజనాల కోసం కూడా అవి ముఖ్యమైనవి. ఒక గుప్పెడు బాదం గింజలతో రోజును ప్రారంభించడం కూడా గుర్తించదగిన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అని అన్నారు. 
 
పోషకాహార, వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, పండుగల సమయంలో విందులను ఆస్వాదించడం సహజం, కానీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం సంక్లిష్టంగా ఉండనవసరం లేదు. బాదం గింజలు ఎల్‌డి‌ఎల్, మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడటం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయని అంటారు. వాటి అనుకూలత, వాటిని పండుగ మెనూలలో సజావుగా కలిసిపోయేలా చేస్తుంది. రుచి, పోషక ప్రయోజనాలను మెరుగుపరుస్తుంది. బాదంతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల క్రమంగా శక్తి విడుదల అవుతుంది, ఇది సమతుల్య ఆహారంతో పాటు, సీజన్‌లోని అనేక కార్యక్రమాలలో మీరు ఉత్సాహంగా పాల్గొనటానికి తోడ్పడుతుంది అని అన్నారు. 
 
న్యూఢిల్లీలోని మాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లోని డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, క్రిస్మస్ కాలంలో రకరకాల రుచికరమైన వంటకాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తాయి, కానీ స్థిరమైన శక్తిని, కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించే ఆహారాలను చేర్చుకోవడం ప్రయోజనకరం. కాలిఫోర్నియా బాదం పప్పులు పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, కడుపు నిండిన అనుభూతిని కొనసాగించడంలో సహాయపడటం ద్వారా బరువు నిర్వహణలో కూడా సహాయపడతాయి. వాటి తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచిక రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుదలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. అల్పాహార వంటకాలలో లేదా పండుగ వంటకాలలో బాదం పప్పులను జోడించడం, వేడుకలు ఆనందదాయకంగా, సమతుల్యంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి సులభమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గం అని అన్నారు. 
 
ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, శతాబ్దాలుగా, బాదం పప్పులను ఆయుర్వేదంలో వాటి పోషకమైన లక్షణాల కోసం గౌరవిస్తున్నారు. పురాతన గ్రంథాలు తేజస్సు, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో బాదం పాత్రను నొక్కి చెబుతున్నాయి. కాలిఫోర్నియా బాదం పప్పులు వెచ్చగా, దోషాలను సమతుల్యం చేస్తాయి, శీతాకాలంలో ఆరోగ్యకరమైన చర్మాన్ని, ప్రకాశవంతమైన రూపాన్ని సాధించడంలో సహాయపడే ప్రయోజనకరమైన కొవ్వులతో ఉంటాయి. ఉదయం కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులను తినడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు పెరిగి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
 
ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా, కాలిఫోర్నియా బాదం మీ పండుగ వంట, బహుమతి ఆచారాలకు అధునాతనత, ఆరోగ్యకరమైన మంచితనాన్ని తీసుకురండి. వాటి సున్నితమైన రుచి, వైవిధ్యత, పోషకాలతో నిండిన గుణాలతో, అవి మంచి ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే ఈ కాలాన్ని వేడుక జరుపుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి.

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయం

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయంఇటీవలి సంవత్సరాలలో దక్షిణ భారతదేశం అంతటా మద్యం వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఫలితంగా, మద్యం అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ, ఎక్సైజ్ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో ఒక్కో వ్యక్తి సగటు మద్యం వినియోగం 4.44 లీటర్లుగా ఉంది. 4.25 లీటర్లతో కర్ణాటక ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడులో ఒక్కో వ్యక్తికి 3.38 లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.71 లీటర్లు, కేరళలో 2.53 లీటర్ల వినియోగం నమోదైంది. తెలంగాణలో నగరాల కంటే గ్రామాల్లోనే మద్యం వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలుభారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం ఏమాత్రం మంచిది కాదని బంగ్లాదేశ్‌లోని రష్యా రాయబారి అలెగ్జాండర్ గ్రిగోరివిచ్ భోజన్ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్ శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ క్రమంగా దూరమవుతోంది. అదేసమయంలో పాకిస్థాన్, చైనా దేశాలకు దగ్గరవుతోంది. పైపెచ్చు... భారత్ పట్ల శత్రుభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి.

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలు

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలుకొత్త తరం అమెరికా కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లే ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి సంబంధించిన 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ మంగళవారం శ్రీహరిలో కోటలో ప్రారంభమైందని ఇస్రో తెలిపింది. ఒక ప్రత్యేక వాణిజ్య మిషన్‌లో భాగంగా, ఇస్రో తన భారీ ఉపగ్రహ వాహక నౌక ఎల్వీఎం3-ఎం6 ద్వారా బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 అంతరిక్ష నౌకను బుధవారం ఉదయం 8.54 గంటలకు ఈ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుండి ప్రయోగించనుంది.

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్‌ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

హీరో శివాజీపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - లీగల్ నోటీసులు

హీరో శివాజీపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - లీగల్ నోటీసులుటాలీవుడ్ హీరో శివాజీ చిక్కుల్లోపడ్డారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన హీరోయిన్ల (మహిళల) వస్త్రధారణపై కామెంట్స్ చేశారు. మహిళలు చీరకట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్ల చీరలనే ధరించాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి.

Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....

Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....సీనియర్ నటుడు డబ్బింగ్ కళాకారుడు సాయికుమార్ తన వారసుడు ఆది సాయికుమార్ ను కథానాయకుడిగా పరిచయం చేస్తూ లవ్ లీ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇప్పించాడు. క్రమేణా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూశాడు. కానీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనేది రాలేదు. తాజాగా ఆది నటించిన శంబాలా సినిమాకు ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమా బిజినెస్ పూర్తయి నిర్మాతలకు బాగా సేఫ్ ఫ్రాజెక్ట్ గా నిలచింది.

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులు

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులుదండోరా చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళలు చీర కట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్లు చీరలే ధరించాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిపై ప్రముఖ సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు.

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌పై హీరో శివాజీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుంది

Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుందిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా నిడివి రెండు గంటల 38 నిముషాలుగా వుందని ట్విట్టర్ లో పేర్కొంటూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ లో రూపొందిన ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతోంది. కాగా, ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా భారీగా జరిగినట్లు సమాచారం. నయనతార కూడా నటించడంతో క్రేజ్ ఏర్పడిందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
