Ambati Rambabu: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు నుండి విడుదలైన అంబటి రాంబాబు
రెండు వారాల పాటు జైలులో గడిపిన తర్వాత, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు కొద్దిసేపటి క్రితం బెయిల్ పొందడంతో జైలు నుండి విడుదలయ్యారు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు నుండి అంబటి రాంబాబు బయటకు వస్తున్న తొలి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
రెండు వారాల పాటు జైలులో గడిపినప్పటికీ, అంబటి రాంబాబు అలసినట్లు కనిపించలేదు. ఆయన సరైన ట్రిమ్ లుక్లో కనిపించాడు. జైలు నుండి బయటకు వచ్చిన వెంటనే, తనను పలకరించడానికి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో గుమిగూడిన వైసిపి మద్దతుదారుల వైపు రాంబాబు ఉత్సాహంగా చేతులు ఊపారు.
సెంట్రల్ జైలు నుండి ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి వారు భారీ ర్యాలీని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును దుర్భాషలాడిన కేసులో రాంబాబును అరెస్టు చేశారనీ, ఆ తర్వాత ఆయనపై ఉన్న పలు కేసులు విఫలమయ్యాయనీ ఇప్పటికే తెలిసిందే. కానీ రెండు వారాల్లోనే అన్ని కేసుల్లో బెయిల్ పొందగలిగారు.