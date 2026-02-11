అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్ వైకాపాకు కలిసొస్తుంది.. ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును దుర్భాషలాడారనే ఆరోపణలపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు, రిమాండ్ పై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, అధికార కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు, ఆ నాయకుడికి రాజకీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని మాజీ లోక్ సభ సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ అన్నారు.
మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబుతో కలిసి ఆయన మంగళవారం రాజమహేంద్రవరంలోని సెంట్రల్ జైలులో రాంబాబును కలిశారు. తరువాత విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, అరుణ కుమార్ రాంబాబు ఇంటిపై దాదాపు ఆరు గంటల పాటు పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి చేశారని, ఇది ఆయన కుటుంబ సభ్యులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసిందని, రాంబాబుకు రెండు వారాల రిమాండ్ విధించారని ఆరోపించారు.
రాంబాబుపై దాదాపు 30 పోలీస్ స్టేషన్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఫిర్యాదులు చేశారని ఉండవల్లి ఆరోపించారు. చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఇలాంటి పరిణామాలు జరుగుతాయని, ఆయనను అనుభవజ్ఞుడైన రాజకీయ నాయకుడిగా అభివర్ణించారని ఆయన అన్నారు.
తిరుమల లడ్డూ అంశాన్ని రాజకీయం చేయడాన్ని అరుణ కుమార్ ఖండిస్తూ, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసిందని అన్నారు. కల్తీపై ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రసాదంలో కల్తీపై బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా బాధ్యులపై నిశ్శబ్దంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అన్నారు.
సిట్ నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ, కొలెస్ట్రాల్ లేనప్పుడు, చేప నూనె లేదా ఇలాంటి పదార్థాలు ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని, కల్తీ లేదని సూచిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి సున్నితమైన విషయాలను మరింత సంయమనంతో నిర్వహించాల్సి ఉందని ఆయన అన్నారు.
తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట వర్గాలను, ప్రతిపక్ష నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని కన్నబాబు ఆరోపించారు. 2014–19 కాలంలో మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభంపై జరిగిన వేధింపులను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అంబటి రాంబాబుపై కూడా ఇలాంటి వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. వివిధ సాకులతో ప్రతిపక్ష నాయకులను ఒక్కొక్కరిగా అణచివేయడానికి పాలక కూటమి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన అన్నారు.