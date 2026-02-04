Polavaram: గోదావరి పుష్కరాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకింతం చేస్తారా?
ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2027 జూన్లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా పోలవరం ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకితం చేయాలని యోచిస్తోంది. ప్రాజెక్టు స్థలాన్ని సందర్శించిన విదేశీ సలహాదారులు అప్పటికి ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. వారి అంచనా ప్రభుత్వ విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచింది.
అంతకుముందు, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పూర్తికి ఒక కాలపరిమితిని చెప్పలేమని పేర్కొంది. 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును ఒక ప్రాధాన్యతా సవాలుగా పరిగణించింది. కేంద్రం కూడా క్రమం తప్పకుండా నిధులు విడుదల చేస్తూ మద్దతు అందించింది.
ఒక విదేశీ నిపుణుల కమిటీ ఆనకట్టను ఆరుసార్లు సందర్శించి, కేంద్ర జల సంఘానికి, ఇతర సంస్థలకు సాంకేతిక చర్యలపై సలహాలు ఇచ్చింది. వారు ఎగువ కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మాణం, బట్రెస్ డ్యామ్ పూర్తి చేయాలని సిఫార్సు చేశారు. బట్రెస్ డ్యామ్ జూన్ 2025 నాటికి పూర్తయింది.
ఇది వరదల సమయంలో నీటి లీకేజీని నియంత్రించడంలో సహాయపడింది. మిగిలిన లీకేజీ నీటిని పంపుల ద్వారా బయటకు తోడారు. ఒకవైపు వరద పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, జూలై నుండి నవంబర్ 2025 వరకు పోలవరంలో నిర్మాణం కొనసాగింది. లోతైన గుంతలను ఇసుకతో నింపి, భూమిని స్థిరీకరించడానికి వైబ్రో కాంపాక్షన్ పనులు చేపట్టారు. ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వ్యవధిలో నిర్మాణం, పునరావాసం కోసం రూ. 4747 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం దశలవారీగా విడుదల చేయడానికి రూ. 12,157 కోట్ల నిధులను ఆమోదించింది. ఇప్పటికే రూ. 4318 కోట్లు విడుదల చేసింది. మూడవ విడత నిధుల కోసం సన్నాహాలు చేస్తోంది. పాత డయాఫ్రమ్ గోడను కొనసాగించే బదులు కొత్త డయాఫ్రమ్ గోడను నిర్మించాలని కేంద్ర జల సంఘం సిఫార్సు చేసింది.
బాయర్ కంపెనీ ప్రకారం, నిర్మాణం జనవరి 2025లో ప్రారంభమైంది. జూన్ 2026 నాటికి పూర్తి కావచ్చని అంచనా. ప్రస్తుతం, 91 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రధాన ఆనకట్ట నిర్మాణం కూడా ప్రారంభమైంది. డయాఫ్రమ్ గోడ సమీపంలో రెండు విభాగాలు నిర్మిస్తున్నారు.
కుడి కాలువ నిర్మాణం పూర్తయింది. ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారుల ప్రకారం, ఎడమ కాలువ నిర్మాణం జూన్ 2026 నాటికి పూర్తి కావాల్సి ఉంది. పూర్తయిన తర్వాత, పోలవరం ఆనకట్ట +41.15 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నీటిని నిల్వ చేస్తుంది. మొత్తం 38,060 కుటుంబాలకు పునరావాసం కల్పించాల్సి ఉంది.
తాజా లెక్కల ప్రకారం 21,769 కుటుంబాలను గుర్తించారు. పునరావాస కాలనీల కోసం మార్చిలో టెండర్లు పిలిచి, డిసెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తి చేస్తారు.