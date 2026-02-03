Ghee Case: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు.. విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం మంగళవారం సమావేశమై, తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో బాధ్యులను గుర్తించడానికి ఒక విచారణ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడు గంటల పాటు జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో, కల్తీ నెయ్యి సమస్య, సిట్ నివేదికపై సమీక్షించారు. విచారణలో వెల్లడైన అంశాల ఆధారంగా ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రివర్గం ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది.
సిట్ నివేదిక, ఛార్జిషీట్, ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన వాస్తవాలలో అనేక లోపాలను మంత్రివర్గం గుర్తించింది. ఈ వ్యత్యాసాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, తదనుగుణంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. విచారణ సమయంలో వెల్లడైన కొన్ని వాస్తవాలను ఛార్జిషీట్లో ఎందుకు చేర్చలేదనే దానిపై కూడా మంత్రివర్గం చర్చించింది. ఇది తీవ్ర ఆందోళనలకు దారితీసింది.
విచారణ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయానికి కారణమైంది. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ కేసుపై విచారణకు ఆదేశించి, ఒక ప్రత్యేక సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రస్తుతం కొంతమంది నిందితులు జైలులో ఉన్నప్పటికీ, కల్తీ వెనుక ఉన్న ప్రధాన వ్యక్తిని ఇంకా గుర్తించలేదు. ప్రజల నమ్మకాన్ని మోసం చేసిన వారికి కఠిన శిక్ష విధించాలని చాలా మంది తెలుగు ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సున్నితమైన విషయంలో జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడానికి, న్యాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం నిబద్ధతను ఈ తాజా చర్య ప్రతిబింబిస్తుంది.