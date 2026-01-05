ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్వరలోనే మంత్రివర్గ విస్తరణ.. నాగబాబును మంత్రివర్గంలోకి..?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్వరలోనే మంత్రివర్గ విస్తరణ లేదా పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగవచ్చని బలమైన రాజకీయ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ చర్చ రాజకీయ, పరిపాలనా వర్గాలలో ఊపందుకుంది. 2024లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించలేదు. దీంతో ప్రస్తుత మంత్రులు మరియు మంత్రి పదవుల ఆశావహుల మధ్య ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది.
ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ రాలేదు. అన్ని పరిణామాలు రాజకీయ ఊహాగానాల స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబును మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రశాంతి రెడ్డి పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు టాక్.
ఈ విడతలో ఒక మంత్రి పదవి ఖాళీని భర్తీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇంకా పల్లా శ్రీనివాసరావు, వాసింశెట్టి సుభాష్ వంటి పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయని అంటున్నారు. కళా వెంకటరావు పదవిపైనా చర్చ జరుగుతోంది. ఆయనను మంత్రివర్గం నుండి తొలగించవచ్చు లేదా వేరే శాఖను కేటాయించవచ్చు.
పునర్వ్యవస్థీకరణలో వెంకటరాజు, సవిత పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, తుది నిర్ణయాలు ఇంకా తీసుకోలేదు. ఈ నిర్ణయం ఖరారు చేయడానికి ముందు చంద్రబాబు పలు అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మంత్రుల పనితీరు నివేదికలు ఈ నిర్ణయంలో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. ఇక ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుండి స్పష్టత కోసం రాజకీయ వర్గాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి.