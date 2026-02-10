మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ప్రేమాయణం
  3. వాలెంటైన్స్ డే
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (18:22 IST)

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండి

Valentine-s Day Store
బెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా మీ వ్యాలెంటైన్స్ డే వేడుకలను మరింత అర్ధవంతంగా చేసేందుకు, ప్రత్యేకంగా కూర్చిపెట్టిన తన వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో సంసిద్ధంగా ఉన్నది. రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్‌లు మొదలుకుని, స్వయంసంరక్షణ ట్రీట్స్, ఫ్రెండ్‌షిప్ వేడుకలు, ఆలోచించి చేసే పనుల వరకు, వేడుకలు చేసుకోవటాన్ని అమెజాన్ ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం చేస్తోంది. తాజా పూల డెలివరీలు మొదలుకుని, నోరూరించే చాక్లెట్లు, ఫ్యాషన్ ఫార్వార్డ్ లుక్స్, స్మార్ట్ టెక్, మూడ్‌ను సిద్ధం చేసే గృహాలంకరణ వరకు ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున విస్తృత శ్రేణి సెలక్షన్‌ను కనుగొనండి. అమెజాన్ వారి విశ్వసనీయమైన షాపింగ్ అనుభవం, భారతదేశంలో సేవలను అందించగలిగిన అన్ని పిన్ కోడ్ల వ్యాప్తంగా ఫాస్ట్ డెలివరీ ఆధారంగా, ప్రేమను వ్యక్తపరచటం, ప్రేమ వేడుకను జరుపుకోవటం ఇప్పుడు మరింత సరళం, మరింత సౌకర్యవంతమయ్యింది.
 
AI-సశక్తమైన టూల్సుతో అమెజాన్, షాపింగును అప్రతిహతంగా, సునాయాసంగా మారుస్తోంది. అమెజాన్ వారి AI-సశక్తమైన షాపింగ్ అసిస్టెంట్ రఫూస్‌తో కస్టమర్లు, ఉత్పత్తులను కనుగొనగలుగుతారు, వారి కోసం వ్యక్తిగతమైన సిఫార్సులను పొందగలుగుతారు. ఇది వారి షాపింగ్ అనుభవాలను మరింత వ్యక్తిగతంగా, సౌకర్యవంతంగా మారుస్తుంది. లెన్స్ AIతో, కస్టమర్లు సోషల్ మీడియాలో, లేదా చివరకు ఆఫ్‌లైన్‌లో కాని ఏదైనా ఉత్పత్తికి ఫోటో తీసి దానిని తక్షణమే అమెజాన్‌లో కనుగొనగలుగుతారు. AI రివ్యూ హైలైట్ల కారణంగా, వేలాది రివ్యూల నుండి కీలకమైన విషయాలను త్వరగా గ్రహించటం సాధ్యం అవుతుంది, అవసరమైన విషయాలను సంక్షిప్తంగా చెప్పే కారణంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం సరళమవుతుంది.
 
వ్యూ ఇన్ యువర్ రూమ్ అనే ఫీచర్‌తో కస్టమర్లు, తాము చూస్తున్న ఫర్నీచర్, డెకోర్‌లు తమ ఇంట్లో ఎలా కనిపిస్తాయో విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. కాగా, క్విక్ లెర్న్ అండ్ బయింగ్ గైడ్స్ సహాయంతో కస్టమర్లు వేగంగా, మరింత నమ్మకంగా, విషయాలను తెలుసుకుని కొనుగోలుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను తీసుకోగలుగుతారు. హోమ్ పేజ్ యాప్ పైన కస్టమర్లు ఒక తాజా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్‌ను ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ వారికి, సిద్ధం చేయబడిన కంటెంటు ద్వారా, వ్యక్తిగతమైన షాపింగ్ ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా ఉత్పత్తుల రికమండేషన్ల ద్వారా మరింత వ్యక్తిగతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.  
 
దైనందిన క్షణాలను ఉత్సాహవంతం చేసే స్మార్ట్ గిఫ్టింగ్
ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున, మధురక్షణాలను నిక్షిప్తం చేయటానికి, ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి, నిజంగా ప్రత్యేకమైనదానిని గిఫ్ట్ చేసేందుకు చక్కగా అనువైనవైన రూ. 74,994లకు సామ్­సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ప్లస్ 5జి మరియు రూ. 33,999లకు వన్­ప్లస్ నార్డ్ 5లతో ఒక గొప్ప ముందడుగు వేయండి
 
రూ. 17,998లకు iQOO Z10x 5G, రూ. 13,999లకు రియల్­మి NARZO 90x 5G వంటి స్మార్ట్ ఫోన్లను బహుకరించటం ద్వారా శక్తివంతమైన టెక్ అప్­గ్రేడ్­తో వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించండి
 
రూ. 5,499లకు అమెజాన్ ఈకో డాట్ (5వ జెన్), రూ. 1,299లకు బోట్ 2025 లాంచ్ రాకెర్జ్ 413, రూ. 2499లకు బోట్ రాకెర్జ్ 650 ప్రొ వంటి మైమరపింపజేసే ఆడియో బహుమతులతో ప్రేమను మేలుకొలపండి
 
రూ. 1,399లకు నాయిస్ పల్స్ 2 మాక్స్ 1.85 డిస్ప్లే స్మార్ట్ వాచ్, రూ. 14,999లకు సామ్­సంగ్ గెలాక్సీ వాచ్6 క్లాసిక్, రూ. 2,333లకు ఫూజీఫిల్మ్ ఇన్­స్టాక్స్ మిని 12 ఇన్­స్టాంట్ కెమేరా వంటి ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులను మిస్ కావద్దు
 
అమెజాన్ బజార్‌లో ప్రతి బడ్జెట్‌కు అనుగుణమైన గిఫ్టింగ్
అమెజాన్ బజార్, భారతదేశపు ఒక ప్రత్యేకమైన వాల్యూ ఆధారిత డెస్టినేషన్, దీనిని బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించే, దైనందిన వస్తుసామాగ్రులను బాగా అందుబాటు ధరల్లో కొనాలని వెదికే షాపర్ల కోసం తయారుచేయటం జరిగింది. ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున కస్టమర్లు, అమెజాన్ బజార్‌లో రూ. 99లకు ప్రారంభమయ్యే వ్యాలెంటైన్స్ డే గిఫ్టింగ్ సామాగ్రులను ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయగలుగుతారు. దానితో పాటు వారు క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, ఉచిత డెలివరీలు కూడా పొందగలుగుతారు. ఫ్యాషన్ మరియు గృహాలంకరణ మొదలుకుని, వంటగది సామాగ్రులు, వైర్‌లెస్ యాక్సెసరీల వరకు విస్తృతమైన, ఎంపికచేసిన శ్రేణిని బజార్ ఆఫర్ చేస్తుంది. వీటి పై గొప్ప డీల్సుతో పాటు సరళమైన షాపింగ్ అనుభవం లభిస్తుంది. ఎక్కువ కొనండి, ఎక్కువ ఆదా చేసుకోండి వంటి ఫీచర్లు, అత్యల్ప స్థాయిలో ప్రారంభమయ్యే ధరలతో బజార్, గొప్ప డీల్సుతో పాటు సౌకర్యం, విశ్వసనీయతను అందిస్తుంది.
 
ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున, అమెజాన్ పే గిఫ్ట్ కార్డులతో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి
ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున, మీరు ఎంచిన బహుమతిని ఇవ్వండి. ఎందుకంటే వారు నిజంగా ప్రేమించేదానిని ఎంచుకోనివ్వగలగటం, సంరక్షణా భావానికి పరాకాష్ట. అత్యుత్తమమైన ఫిజికల్ గిఫ్ట్ కార్డులు మొదలుకుని కావలసినవిధంగా కస్టమైజ్ చేయగలిగిన ఈ-గిఫ్ట్ కార్డులను మీకు నచ్చిన ఫోటోలు, యానిమేటెడ్ డిజైన్లు, లేదా జెన్ ఎఐ-సశక్తమైన సృష్టి, అమెజాన్ పే గిఫ్ట్ కార్డులు ఫాల్-బ్యాక్ కాదు, అవి ఆలోచించి రూపొందించబడినవి, వ్యక్తిగతమైనవి. ఇప్పుడు ఇవి రూ. 300 వరకు అదనపు సేవింగ్స్ తిప్పి అందిస్తాయి. వివిధ విభాగాలకు చెందిన 300లకు పైగా బ్రాండ్ గిఫ్టు కార్డుల నుండి ఎంచుకుని, 10% వరకు తగ్గింపును పొందండి. కస్టమర్లకు లక్షలాది ఉత్పత్తులను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. అంతేకాకుండా, వ్యాలెంటైన్స్ డే ఆఫరింగులను మరింత మెరుగుపరుస్తూ, అమెజాన్ పే యుపిఐ ఉపయోగించి టిండర్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు, ప్రతి కస్టమర్‌కు ఐదుసార్లు వరకు చొప్పున, రూ. 100 వరకు 7 శాతం క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందగలుగుతారు. ఇది ఆ క్షణాలను మరింత ప్రత్యేకమైనవిగా మారుస్తాయి.

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధి

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధిసముద్రంలో పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు. ఈ దారుణం లిబియా సముద్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 55 మంది వలసదారులతో కూడిన రబ్బరు బోటు ఫిబ్రవరి 5న రాత్రి 11 గంటలకు లిబియాలోని జావియా నగరం నుంచి బైలుదేరింది. ఐతే ఆ పడవ సముద్రంలో ఆరు గంటలు ప్రయాణించిన తర్వాత సముద్రపు భారీ అలల ఉధృతికి అతలాకుతలమైంది. నావికులు పడవను అదుపు చేసేందుకు చేసిన అన్ని యత్నాలు విఫలమయ్యాయి. దీనితో పడవ అలల హోరులో బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు.

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీ

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీతిరుమల లడ్డూ తయారీ కేసులో కల్తీ నెయ్యి అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. లడ్డూ వ్యవహారంలో జరిగిన పలు అవకతవకలను సీబీఐ, సిట్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. నెయ్యి వాసన వచ్చేందుకు పలు రసాయనాలతో నెయ్యిని తయారు చేశారని సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఆర్థిక అవకతవకలు, అవినీతి ఇందులో ఉన్నాయని గుర్తించింది. టెండర్ల మంజూరు, నెయ్యి సరఫరా, ల్యాబ్ పరీక్షల నివేదిక విషయంలో అవినీతి చోటు చేసుకుందని సిట్ గుర్తించింది.

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట. కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి?

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేని

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేనిసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా ఈ నెల 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణిమహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మహాశివుడిని పూజిస్తూ రూపొందిన "శివోహం" పాట ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పాటను రాధాకేశవ్ సమర్పణలో పొత్తపు కేశవరెడ్డి నిర్మించారు. దామురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. యశోకృష్ణ సంగీతాన్ని అందించిన శివోహం పాటను ప్రసిద్ధ మలయాళ గాయకుడు మధు బాలకృష్ణన్ పాడారు.

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్‘జాతిరత్నాలు’తో హాస్య చిత్రాలలో కొత్త పంథాను సృష్టించిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్, ఇప్పుడు ‘ఫంకీ’తో మరోసారి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించడానికి వస్తున్నారు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా ఫౌజీ యాక్షన్-డ్రామా. 1940లలో ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ ప్రభాస్ సైనికుడిగా నటించాడు, దీనికి హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం స్వాతంత్ర పోరాట నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్ కొంత భాగం జరుపుకుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం గేప్ తీసుకుంది. కాగా, ఫిబ్రవరి 6న తిరిగి షూటింగ్ మొదలైంది. హైదరాబాద్ శివార్లో గల ఓ స్టూడియోలో జరుగుతుంది.

కె.వి. అనుదీప్ కు నాయిక కయాదు లోహర్‌ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్

కె.వి. అనుదీప్ కు నాయిక కయాదు లోహర్‌ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్జాతి తర్నాలు దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కుమంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు పెద్దగా ప్రేక్షకులను మెప్పించలేదు. ఎందుకని అడిగితే, అవి సరిగ్గా తీయలేకపోయానని నిర్మొహమాటంగా తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా విశ్వక్ సేన్ తో ఫంకీ సినిమా రూపొందించారు. ఇందులో ఇటీవలే విడుదలైన పాట కూడా తనకు నచ్చలేదనీ, పాటకు కాస్త టైం తీసుకుని చేస్తే బాగుండేదని కానీ ఆ పాటకు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం, బీట్స్ కానీ అదుర్స్ అంటూ చెబుతున్నారు.
