శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (19:10 IST)

Arnold Schwarzenegger: వేటలో చిక్కుకున్న వేటగాడు కథతో ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్

సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ చరిత్రలో అత్యంత భయానకమైన పాత్రలలో ఒకటైన ప్రెడేటర్ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తూనే ఉంది. 1987లో మొదటిసారి తెరపై కనిపించిన ఈ యౌట్జా జీవి, అప్పటి నుంచి అడవుల్లో, నగరాల్లో, ఆపై ఇతర గ్రహాల్లో తన వేట సాగిస్తూ పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది.
 
ఇప్పుడు అదే సిరీస్‌కి కొత్త రూపాన్ని ఇస్తూ, “ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్” నవంబర్‌ 7, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. ఈసారి కథలో మలుపు ఏమిటంటే — వేటగాడే వేటలో చిక్కుకుపోతాడు.
 
 1987లో ప్రారంభమైన లెజెండ్‌..  అర్నాల్డ్‌ ష్వార్జెనెగర్‌ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన తొలి “ప్రెడేటర్” చిత్రం, అమెజాన్‌ అడవుల్లో కమాండోలు ఎదుర్కొన్న కంటికి కనిపించని భయానక మృగం కథతో ప్రేక్షకులను కుదిపేసింది.
 
1990లో ప్రెడేటర్ 2 – కాంక్రీట్ జంగిల్.. ఈసారి లాస్‌ఏంజెల్స్‌ నగరాన్ని వేటస్థలంగా మార్చుకున్న యౌట్జా, గ్యాంగ్‌స్టర్లను, పోలీసులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. మానవ చరిత్రలో ఈ జీవుల ఉనికి ఎంతకాలంగా ఉందో ఈ చిత్రం సూచించింది.
 
2010లో ప్రెడేటర్స్ – గేమ్ ప్రిజర్వ్ అండ్ బియాండ్ ప్రెడేటర్స్.. ఈ భాగంలో మానవ యోధులను ప్రెడేటర్ల స్వగ్రహానికి తీసుకెళ్లి బంధిస్తారు. అక్కడ వారు సూపర్‌ ప్రెడేటర్లను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఈ కథ యౌట్జా జాతి అంతర్గత విభేదాలను కూడా చూపించింది.
 
2022లో – ఎ రిటర్న్ టు రూట్స్ ప్రే..1719లో అమెరికాలోని కమాంచీ తెగకు చెందిన యువతి నారు కథతో తెరకెక్కిన “ప్రే”, ప్రెడేటర్‌ సిరీస్‌కు కొత్త ఊపును తెచ్చింది. కొత్త కాలం, కొత్త దృష్టికోణంతో వేటను చూపిస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
 
 2025లో ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్– వేటలో చిక్కుకున్న వేటగాడు.. ఇప్పుడు డాన్‌ ట్రాచ్‌టెన్‌బర్గ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న “ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్” ఆ ఊపును మరింతగా పెంచబోతోంది. ఈసారి కథ యౌట్జా యువ ప్రెడేటర్‌ “డెక్” చుట్టూ తిరుగుతుంది.
డెక్‌ ఒక ప్రమాదకరమైన గ్రహంలో ఆండ్రాయిడ్‌ యోధురాలు “థియా”తో కలిసి జీవన యుద్ధం సాగించాల్సి వస్తుంది.
 
ఇది మొదటిసారిగా ప్రెడేటర్‌ దృష్టిలో చెప్పబడుతున్న కథ. యౌట్జా జాతి సంస్కృతి, విలువలు, నైతికత, బలహీనతల్ని లోతుగా చూపించబోతున్న ఈ చిత్రం, ఈ ఫ్రాంచైజ్‌కు ఒక కొత్త మలుపు ఇవ్వనుందనే ఆశలు ఉన్నాయి.
 
సిరీస్‌కు కొత్త ఊపునిచ్చే ప్రయోగం.. ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్ కేవలం యాక్షన్‌ మరియు థ్రిల్‌ మాత్రమే కాకుండా, ఆ యౌట్జా జీవుల అంతర్ముఖ ప్రపంచాన్ని కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.
వేట అంటే ఏమిటి? వేటగాడి నైతిక సరిహద్దు ఎక్కడిదీ? అనే ప్రశ్నలతో సాగబోయే ఈ చిత్రం, ప్రెడేటర్‌ సిరీస్‌ అభిమానులందరికీ మిస్‌ కాకూడని అనుభవంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

వివాహేతర సంబంధాలు: పోటీపడుతున్న కాంచీపురం-బెంగళూరు

వివాహేతర సంబంధాలు: పోటీపడుతున్న కాంచీపురం-బెంగళూరువివాహేతర సంబంధాలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువవుతున్నట్లు పలు సర్వేలు ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి. దీనికి కారణం... కార్యాలయాల్లో సుదీర్ఘంగా పనుల్లో నిమగ్నమవడం, తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనలే కారణమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్లీడెన్ వంటి యాప్‌ల సర్వేలు బెంగళూరును వివాహేతర సంబంధాలకు అగ్ర నగరంగా పేర్కొన్నాయి. ఐతే అంతకుముందు జూన్ 2025లో ఆష్లే మాడిసన్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రకారం తమిళనాడులోని ఒక చిన్న పట్టణం అయిన కాంచీపురం వివాహేతర సంబంధాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల జాబితాలలో బెంగళూరు స్థిరంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉంది, కానీ తాజా అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం ఈ రెండూ నువ్వానేనా అన్నట్లు వున్నాయట.

Gold: ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను అక్కడ దాచి స్మగ్లింగ్ చేసిన మహిళ.. చివరికి?

Gold: ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను అక్కడ దాచి స్మగ్లింగ్ చేసిన మహిళ.. చివరికి?భారతదేశంలో బంగారం ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీని వలన స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నాలు పెరుగుతున్నాయి. పన్నులను తప్పించుకోవడానికి, త్వరగా లాభాలు సంపాదించడానికి చాలా మంది ఇతర దేశాల నుండి బంగారాన్ని దాచిపెట్టి రవాణా చేయడానికి ప్రమాదకర మార్గాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఢిల్లీ ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో, కస్టమ్స్ అధికారులు ఇటీవల మయన్మార్ నుండి వచ్చిన ఒక మహిళ తన లోదుస్తులలో బంగారం దాచిపెట్టి పట్టుబడ్డారు. స్క్రీనింగ్ సమయంలో, అధికారులు అనుమానాస్పదంగా ఏదో గమనించి వివరణాత్మక శోధన నిర్వహించారు.

కావేరి బస్సు బైకును ఢీకొట్టలేదు.. అంతకుముందే అంతా జరిగిపోయింది.. కొత్త కోణం వెల్లడి

కావేరి బస్సు బైకును ఢీకొట్టలేదు.. అంతకుముందే అంతా జరిగిపోయింది.. కొత్త కోణం వెల్లడికర్నూలు బస్సు ప్రమాద కేసులో కొత్త కోణాలు బయటపడుతున్నాయి. మొదట వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సు ఒక బైకర్ మరణానికి కారణమైందని, ఆయనను ఇప్పుడు శివ శంకర్‌గా గుర్తించారని వార్తలు వచ్చాయి. గతంలో వచ్చిన నివేదికలు వేగంగా వస్తున్న బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టిందని, దీంతో శివ శంకర్ మరణించాడని సూచించాయి. అయితే, తాజాగా ప్రమాదంలో గాయపడిన అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలాలు వేరే కథను వెల్లడిస్తున్నాయి. తాజా వెర్షన్ ప్రకారం, ఇద్దరూ మద్యం తాగి ఉన్నారని, కావేరి బస్సు రాకముందే వారు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది

హైదరాబాద్-గుంటూరు ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా, ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు

హైదరాబాద్-గుంటూరు ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా, ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస బస్సు ప్రమాదాలు జరగటం కలకలం రేకిత్తిస్తోంది. శనివారం నాడు హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరుకు వస్తున్న న్యూగో ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ప్రమాదం హైదరాబాద్ పెద్ద అంబర్ పేట్ ఓఆర్ఆర్ రహదారిపై జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బస్సుల్లో మొత్తం 15 మంది ప్రయాణికులున్నారు. కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. త్వరితగతిన స్పందించిన అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలు

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలుఇటీవలే బీఆర్ఎస్ నుంచి వైదొలిగి, తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న కవిత, శనివారం తన జనం బాట పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. రాబోయే నాలుగు నెలల్లో, ఆమె తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటించి, అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, కవిత, ఆమె భర్త అనిల్ తీవ్రమైన భూ కబ్జా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
