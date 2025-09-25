ట్రాన్: అరేస్లో నా హీరో జెఫ్ బ్రిడ్జెస్: ఒక లెజెండ్, ది బెస్ట్ అంటున్న జారెడ్ లెటో
జారెడ్ లెటో ట్రాన్: అరెస్తో గ్రిడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కానీ అతనికి ఈ ప్రయాణంలో అత్యంత మరపురాని భాగాల్లో ఒకటి ఫ్రాంచైజీ ఒరిజినల్ స్టార్ జెఫ్ బ్రిడ్జెస్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం. సెట్లో వారు కలిసి గడిపిన సమయం గురించి మాట్లాడుతూ... 1982లో వచ్చిన కల్ట్ క్లాసిక్లో కెవిన్ ఫ్లిన్ను మొదటిసారి జీవం పోసిన ఆస్కార్ విజేత నటుడిపై జారెడ్ తన ప్రశంసలను ఆపుకోలేకపోయాడు.
ప్రమోషన్ల సమయంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ టునైట్తో మాట్లాడుతూ జారెడ్ ఇలా అన్నారు. “ఓహ్, అతను ది డ్యూడ్, మ్యాన్. అతను బెస్ట్. అతను మీరు ఊహించినట్టుగానే ఉంటాడు. అతను సరదాగా ఉంటాడు. సినిమా తీసేటప్పుడు అత్యంత మరపురాని క్షణాలు జెఫ్తో మేము గడిపిన రోజులే అని చెప్పవచ్చు. నాకు మరిన్ని రోజులు కావాలని అనిపించింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆశిస్తున్నాను. అతను మంచి వ్యక్తి. అద్భుతమైన కెరీర్కు గొప్ప ఉదాహరణ. మొదటిసారి అతను సెట్పైకి వచ్చినప్పుడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టడం మొదలుపెట్టారు.”
లెటోకు బ్రిడ్జెస్ కేవలం సహనటుడు మాత్రమే కాదు. “అతను లేకుండా ట్రాన్ సినిమాను ఊహించడం దాదాపు అసాధ్యం.”
ఈ నటుడు సెట్పై బ్రిడ్జెస్ తనకు ఒక నిక్నేమ్ (ఎయిర్) ఇచ్చాడని కూడా వెల్లడించారు. “అతను దానిని ఉంచాలనుకుంటే అది ఉంటుంది,” అని లెటో నవ్వుతూ అన్నారు. “కానీ నేను అతని నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. అతను దూరం నుంచి గొప్ప టీచర్. మీ హీరోల్లో ఒకరితో పని చేయడం మంచి విషయం.”
ఆ హీరో-వర్షిప్ లెటో బాల్యంలోకి వెళ్తుంది. “నేను 12 ఏళ్ల వయసులో ఆ సినిమాలోకి అడుగుపెట్టాను. అది నా జీవితాన్ని మార్చిన సినిమాల్లో ఒకటి. అది టెక్నాలజీ, సృజనాత్మకత, సరదా, అడ్వెంచర్. మొదటి ట్రాన్లో అతను అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు.రెండోది కూడా అద్భుతం. కాబట్టి మేము అతనిని కలిగి ఉండటం, అతని అడుగుజాడల్లో నడవడం, అదృష్టం.”
డిస్నీ ట్రాన్: అరెస్ భారతీయ థియేటర్లలో అక్టోబర్ 10, 2025న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం మరియు తెలుగు భాషల్లో విడుదలవుతుంది.