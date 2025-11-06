Bihar Assembly Polls: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. మొదటి దశ ఎన్నికలు ప్రారంభం
బీహార్లో 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ గురువారం ఉదయం 7:00 గంటలకు రాష్ట్రంలోని 243 స్థానాల్లోని 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాలలో ప్రారంభమైంది. దాదాపు 3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది.
అయితే కొన్ని నియోజకవర్గాలలో, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓటింగ్ ముగుస్తుంది. మొదటి దశ ఆర్జేడీకి చెందిన తేజస్వి ప్రసాద్ యాదవ్, బీజేపీ నాయకులు సామ్రాట్ చౌదరి, మంగళ్ పాండే జేడీ(యూ)కి చెందిన శ్రావణ్ కుమార్, విజయ్ కుమార్ చౌదరితో సహా అనేక మంది సీనియర్ నాయకుల భవితవ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.
ఈ దశలో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకారం, 10.72 లక్షల మంది కొత్త ఓటర్లు ఉండగా, 7.78 లక్షల మంది ఓటర్లు 18-19 సంవత్సరాల వయస్సు గలవారు. ఈ నియోజకవర్గాల మొత్తం జనాభా 6.60 కోట్లు.
పోలింగ్ రోజుకు ముందే ప్రిసైడింగ్ అధికారులు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలను (ఈవీఎంలు) పోలింగ్ ఏజెంట్లకు అందజేశారు. నగరంలో సజావుగా, ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సెంట్రల్ సిటీ పాట్నా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ దీక్ష తెలిపారు. మొదటి దశలో మొత్తం 122 మంది మహిళా అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. జాన్ సురాజ్ పార్టీ 119 మంది అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది.