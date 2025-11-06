స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడవుల్లో గూడెం అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం ఉంది. అనంతగిరి మండలంలోని రోంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో కేవలం 17 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుండి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఈ ఇళ్లలో విద్యుత్తు లేదు. దశాబ్దాలుగా, గ్రామస్తులు ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా, పూర్తి చీకటిలో నివసించారు.
అధికారులకు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, వారి సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. దాదాపు ఐదు నెలల క్రితం, ఈ సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు చేరుకుంది. ఆయన ఆదేశాల మేరకు, విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ నాన్-పివిజివై పథకం కింద గూడెంకు విద్యుత్తు అందించే పనిని చేపట్టింది.
దాదాపు 80 లక్షల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో, అధికారులు దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు, 217 స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసి 17 ఇళ్లకు విద్యుత్తును అందించారు. ప్రధాన సరఫరాతో పాటు, స్థిరమైన విద్యుత్తును నిర్ధారించడానికి సౌర ఫలకాలను కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక ట్రాన్స్ఫార్మర్కు అనుసంధానించారు.
అటవీ భూభాగం కారణంగా పని చాలా కష్టంగా ఉంది. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి స్తంభాలను మానవీయంగా మోసుకెళ్లి రాతి కొండలను తవ్వాల్సి వచ్చింది. కేవలం 15 రోజుల్లోనే, వారు మొత్తం ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
10 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఖర్చుతో గ్రామంలో ఒక చిన్న హైబ్రిడ్ సోలార్, పవన విద్యుత్ యూనిట్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గిరిజన ప్రాంతంలో ఇటువంటి మినీ-గ్రిడ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి. గూడెంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అందించిన ఐదు బల్బులు, ఫ్యాన్ ఉన్నాయి.
గ్రామస్తులకు, ఈ క్షణం జీవితాన్ని మారుస్తుంది. మొదటిసారిగా తమ ఇళ్లలో విద్యుత్ దీపాలను చూసిన వారు ఆనందంతో జరుపుకున్నారు వారి జీవితాల్లో వెలుగునిచ్చినందుకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.