Written By సెల్వి
స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడవుల్లో గూడెం అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం ఉంది. అనంతగిరి మండలంలోని రోంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో కేవలం 17 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుండి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఈ ఇళ్లలో విద్యుత్తు లేదు. దశాబ్దాలుగా, గ్రామస్తులు ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా, పూర్తి చీకటిలో నివసించారు.
 
అధికారులకు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, వారి సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. దాదాపు ఐదు నెలల క్రితం, ఈ సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు చేరుకుంది. ఆయన ఆదేశాల మేరకు, విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ నాన్-పివిజివై పథకం కింద గూడెంకు విద్యుత్తు అందించే పనిని చేపట్టింది. 
 
దాదాపు 80 లక్షల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో, అధికారులు దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు, 217 స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసి 17 ఇళ్లకు విద్యుత్తును అందించారు. ప్రధాన సరఫరాతో పాటు, స్థిరమైన విద్యుత్తును నిర్ధారించడానికి సౌర ఫలకాలను కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కు అనుసంధానించారు.
 
అటవీ భూభాగం కారణంగా పని చాలా కష్టంగా ఉంది. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి స్తంభాలను మానవీయంగా మోసుకెళ్లి రాతి కొండలను తవ్వాల్సి వచ్చింది. కేవలం 15 రోజుల్లోనే, వారు మొత్తం ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 
 
10 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఖర్చుతో గ్రామంలో ఒక చిన్న హైబ్రిడ్ సోలార్, పవన విద్యుత్ యూనిట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గిరిజన ప్రాంతంలో ఇటువంటి మినీ-గ్రిడ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి. గూడెంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అందించిన ఐదు బల్బులు, ఫ్యాన్ ఉన్నాయి.
 
గ్రామస్తులకు, ఈ క్షణం జీవితాన్ని మారుస్తుంది. మొదటిసారిగా తమ ఇళ్లలో విద్యుత్ దీపాలను చూసిన వారు ఆనందంతో జరుపుకున్నారు వారి జీవితాల్లో వెలుగునిచ్చినందుకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Chinmayi: సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన చిన్మయి శ్రీపాద

Chinmayi: సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన చిన్మయి శ్రీపాదసింగర్ చిన్మయిపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. ఆమె భర్త రాహుల్ రవీంద్రన్ రీసెంట్‌గా తాళిపై చేసిన కామెంట్స్ వ్యవహారంలో ఈ దంపతులపై ట్రోలింగ్ సాగగా... ఆమె రియాక్ట్ అయ్యారు. తనపై వేధింపుల కామెంట్స్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సీపీ సజ్జనార్‌ను ట్యాగ్ చేశారు. దీనిపై వి.సి. సజ్జనార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్, హైదరాబాద్ పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను ట్యాగ్ చేసి చర్య తీసుకోవాలని కోరారు.

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?గబ్బర్ సింగ్ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఏదైన సినిమా వేడుకకు వెళితే అక్కడ ఆవేశంగా తన దైన శైలిలో మాట్లాడతాడు. అలాంటిదే రెండు రోజులనాడు కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కె రాంప్ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో ఆయన మాట్లాడారు. కిరణ్ ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. ఆ క్రమంలో చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని వచ్చాడని అన్నారు. అలాంటి అందరూ తీసుకోవాలంటూ.. ఒక్క సక్సెస్ రాగానే హీరోలంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అనేది చెప్పేశారు.

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్అఖిల్, తేజస్విని జంటగా నటిస్తున్న సినిమా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, మాన్ సూన్స్ టేల్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న సినిమాను వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సాంగ్ ను మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ విడుదల చేసింది.

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదల

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదలప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా డీయస్ ఈరే. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందింది. 'భూత కాలం', 'భ్రమ యుగం' ఫేమ్ రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.
