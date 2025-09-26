Avatar: అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ 3Dలో పునఃవిడుదల తెలుపుతూ కొత్త ట్రైలర్ విడుదల
Avatar: The Way of Water 3D Trailer poster
జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క సంచలనాత్మక సినిమాటిక్ విశ్వం దాని అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న మూడవ అధ్యాయం, అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్తో విస్తరిస్తుంది, ఇది డిసెంబర్ 19, 2025న భారతదేశం అంతటా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఇప్పుడు విడుదలైన ఈ సరికొత్త ట్రైలర్, పండోర యొక్క తదుపరి పురాణ అధ్యాయంలో అద్భుతమైన సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది, ఇది ఈ సంవత్సరం అంతిమ సినిమాటిక్ స్పెక్టాక్గా ఉంటుంది.
అంచనాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ప్రేక్షకులు ఒక ప్రత్యేక బిగ్-స్క్రీన్ ఈవెంట్ను కూడా చూస్తారు: అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ అక్టోబర్ 2 నుండి ఒక వారం పాటు ఉత్కంఠభరితమైన 3Dలో థియేటర్లకు తిరిగి వస్తుంది. అభిమానులు పండోర యొక్క మాయాజాలాన్ని తిరిగి అనుభవిస్తారు మరియు ప్రత్యేకంగా సినిమా థియేటర్లలో సరికొత్త అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ ట్రైలర్ను చూస్తారు.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్తో, జేమ్స్ కామెరూన్ ప్రేక్షకులను పండోర ప్రపంచంలోకి లోతుగా తీసుకెళ్తాడు, మెరైన్-మారిన-నావి నాయకుడు జేక్ సుల్లీ (సామ్ వర్తింగ్టన్), నావి యోధుడు నెయ్టిరి (జో సాల్డానా) మరియు సుల్లీ కుటుంబంతో. జేమ్స్ కామెరూన్ & రిక్ జాఫా & అమండా సిల్వర్ స్క్రీన్ప్లే మరియు జేమ్స్ కామెరూన్ & రిక్ జాఫా & అమండా సిల్వర్ & జోష్ ఫ్రైడ్మాన్ & షేన్ సాలెర్నో కథను కలిగి ఉన్న ఈ చిత్రంలో సిగౌర్నీ వీవర్, స్టీఫెన్ లాంగ్, ఊనా చాప్లిన్, క్లిఫ్ కర్టిస్, బ్రిటన్ డాల్టన్, ట్రినిటీ బ్లిస్, జాక్ ఛాంపియన్, బెయిలీ బాస్ మరియు కేట్ విన్స్లెట్ కూడా నటించారు.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ యొక్క డబుల్ స్పెల్లింగ్ మరియు అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ యొక్క పునఃవిడుదలతో, జేమ్స్ కామెరూన్ ప్రేక్షకులను గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పండోర యొక్క విస్మయం కలిగించే ప్రపంచంలోకి తిరిగి ఆహ్వానిస్తున్నారు.
20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ ఇండియా డిసెంబర్ 19, 2025న 6 భాషలలో: ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ను విడుదల చేస్తుంది.