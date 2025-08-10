ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి డేటింగ్ వెళ్లివుంటేనా? : ఎమ్మా థాంప్సన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తనను డేటింగ్కు ఆహ్వానించాడని హాలీవుడ్ నటి ఎమ్మా థాంప్సన్ వెల్లడించారు. అది కూడా తన విడాకుల రోజునే ఫోన్ చేసి డేట్కు ఆహ్వానించారని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమె ఎన్డీటీవీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కష్టతరమైన రోజున ట్రంప్ ఆెకు ఫోన్ చేసి స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా డేట్కు ఆహ్వానించారని తెలిపారు.
తాను విడాకులు తీసుకుంటున్న సమయంలో తన వ్యక్తిగత నంబర్కు నేరుగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ చాలా మర్యాదగా, స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడి తనను డేట్కు రమ్మని కోరినట్టు తెలిపారు. ఈ ఊహించని పరిణామానికి తాను ఆశ్చర్యపోయానని, అయితే, ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించానని వెల్లడించారు.
ఒకవేళ ఆ రోజున తాను ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి డేట్కు వెళ్లివుంటే బహుశా అమెరికా రాజకీయాల గత మరోలా ఉండేదేమో అని ఆమె చమత్కరించారు. కాగా, సైన్స్ అండ్ సెన్సిబిలిటీ, లవ్ యాక్చువల్లీ అంటి చిత్రాలతో ఆమె ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.