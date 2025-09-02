శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025 (18:10 IST)

సోనీ పిక్చర్స్ సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్ నాలుగు భాషల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది

Sony Pictures, Sisu: Road to Revenge
Sony Pictures, Sisu: Road to Revenge
సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా తమ రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సిసు సిరీస్‌లో ఈ చిత్రం మరో ఘట్టం, మొదటి భాగం ‘SISU’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయం సాధించిన తర్వాత వస్తోంది. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.
 
తన కుటుంబాన్ని యుద్ధంలో క్రూరంగా హతమార్చిన ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన “చావని తిరస్కరించే మనిషి” (జోర్మా టొమ్మిలా) ఆ ఇంటిని కూల్చి, ట్రక్‌లో లోడ్ చేసి, సురక్షితమైన చోట తిరిగి నిర్మించాలనే సంకల్పంతో బయలుదేరుతాడు. అయితే అతని కుటుంబాన్ని చంపిన రెడ్ ఆర్మీ కమాండర్ (డోంట్ బ్రీత్ ఫేమ్ స్టీఫెన్ లాంగ్) తిరిగి వచ్చి పని పూర్తి చేయాలని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగేది ఉత్కంఠభరితమైన, కన్ను పండించే యాక్షన్ సన్నివేశాలతో నిండిన క్రాస్-కంట్రీ చేజ్ – ఇది ప్రాణాంతకమైన పోరాటంగా మారుతుంది.
 
జాల్మారి హెలాండర్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైక్ గూడ్రిడ్జ్, పెట్రి జోకిరాంటా నిర్మించారు. జోర్మా టొమ్మిలా, రిచర్డ్ బ్రేక్, స్టీఫెన్ లాంగ్ తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

దివ్వెల మాధురి నోట్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సమోసా (video)

దివ్వెల మాధురి నోట్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సమోసా (video)మళ్లీ దివ్వెల మాధురి, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మంచి జాలీ మూడ్‌లో కనిపించారు. హ్యాపీగా జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ సంతోషంగా నవ్వుతూ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఆయనను అనుసరించింది దివ్వెల మాధురి. ఇద్దరూ ఓ చోట సిట్టింగ్ వేసుకుని సమోసాలను తింటున్నారు. దువ్వాడ శ్రీనివాస్ స్వయంగా తన చేతితో దివ్వెల మాధురి నోట్లో సమోసా పెట్టి తినిపించారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది. దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి ప్రేమ జంట గురించి తెలిసిందే. ఈ జోడీ ఏపీ పాలిటిక్స్‌లో చర్చనీయాంశంగా వుంటుంది. ఇక తాజా విషయానికి వస్తే దివ్వెల మాధురి.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనుందని సమాచారం.

మై హోమ్ లడ్డూ.. రూ.51,77,777లకు వేలం- గణేష్ అనే వ్యక్తికి సొంతం

మై హోమ్ లడ్డూ.. రూ.51,77,777లకు వేలం- గణేష్ అనే వ్యక్తికి సొంతంగణేష్ ఉత్సవాల సమయంలో లడ్డూలను వేలం వేయడం ఒక సంప్రదాయం. పండల్ ఎంత పెద్దదైనా లేదా పాతదైనా, వేలం ధర అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లడ్డూలను గెలుచుకోవడానికి భక్తులైన వ్యాపారవేత్తలు తరచుగా లక్షల్లో వేలం వేస్తారు. ఈ సంవత్సరం, రాయదుర్గంలోని మై హోమ్ భూజాలోని లడ్డూను రూ.51,77,777లకు వేలం వేశారు. గెలిచిన బిడ్ ఇల్లందుకు చెందిన గణేష్ అనే వ్యక్తి నుండి వచ్చింది.

Ganesh immersion DJ Sound: డీజే సౌండ్‌తో అదిరిన యువకుడి గుండె ఆగిపోయింది

Ganesh immersion DJ Sound: డీజే సౌండ్‌తో అదిరిన యువకుడి గుండె ఆగిపోయిందిమితిమీరిన (DJ sound) డీజే సౌండ్ వద్దని చెప్పినా చాలామంది పట్టించుకోవడంలేదు. దీనితో ఈ భారీ డీజె శబ్దం వల్ల పలుచోట్ల కొంతమంది గుండెపోటుతో (Heart attack) మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఇటీవల జరుగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనం కార్యక్రమాల్లో ఈ డీజే సౌండ్ మితిమీరిన శబ్దంతో పెట్టేస్తున్నారు. ఈ శబ్దం వల్ల విజయనగరం జిల్లా బొబ్బాదిపేటకు చెందిన హరీష్ అనే యువకుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. డీజే సౌండ్ బాక్సుల ముందు డ్యాన్స్ చేస్తుండగా అధిక శబ్దం కారణంగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అతడిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

నరసాపూర్ - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య మరో వందే భారత్ రైలు

నరసాపూర్ - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య మరో వందే భారత్ రైలుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరో వందే భారత్ రైలు రానుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస వర్మ వెల్లడించారు. ఈ రైలు నరసాపురం - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య నడుపుతామని తెలిపారు. అలాగే, నరసాపురం - అరుణాచలం (తిరువణ్ణామలై) ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు సేవలను కూడా క్రమబద్ధీకరించనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. అలాగే, తన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గమైన నరసాపురం అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.

ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే సరెండర్ చేయాలి : ఈసీ

ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే సరెండర్ చేయాలి : ఈసీఒక ఓటరు వద్ద ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే వాటిని సరెండర్ చేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది. ఒకే ఓటరు ఒకటికి మించి ఓటరు కార్డులు కలిగివుండటం నేరమని ఈసీ హెచ్చరించింది. ఒకవేళ రెండు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒకదాన్ని మాత్రమే పెట్టుకొని, అదనపు కార్డులను సరెండర్‌ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు. ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను.
