సోనీ పిక్చర్స్ సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్ నాలుగు భాషల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది
Sony Pictures, Sisu: Road to Revenge
సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా తమ రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. సిసు సిరీస్లో ఈ చిత్రం మరో ఘట్టం, మొదటి భాగం ‘SISU’ బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించిన తర్వాత వస్తోంది. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.
తన కుటుంబాన్ని యుద్ధంలో క్రూరంగా హతమార్చిన ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన “చావని తిరస్కరించే మనిషి” (జోర్మా టొమ్మిలా) ఆ ఇంటిని కూల్చి, ట్రక్లో లోడ్ చేసి, సురక్షితమైన చోట తిరిగి నిర్మించాలనే సంకల్పంతో బయలుదేరుతాడు. అయితే అతని కుటుంబాన్ని చంపిన రెడ్ ఆర్మీ కమాండర్ (డోంట్ బ్రీత్ ఫేమ్ స్టీఫెన్ లాంగ్) తిరిగి వచ్చి పని పూర్తి చేయాలని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగేది ఉత్కంఠభరితమైన, కన్ను పండించే యాక్షన్ సన్నివేశాలతో నిండిన క్రాస్-కంట్రీ చేజ్ – ఇది ప్రాణాంతకమైన పోరాటంగా మారుతుంది.
జాల్మారి హెలాండర్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైక్ గూడ్రిడ్జ్, పెట్రి జోకిరాంటా నిర్మించారు. జోర్మా టొమ్మిలా, రిచర్డ్ బ్రేక్, స్టీఫెన్ లాంగ్ తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.