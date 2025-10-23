James Cameron : జేమ్స్ కామెరూన్.. అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్.. కోసం భారతదేశంలో ఈవెంట్
ఈ దీపావళికి భారతదేశంలోని ఇతర చిత్రాలకు భిన్నంగా సినిమా వేడుకను చూసింది. పాండోరా అధికారికంగా జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ తో భారతీయ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇది భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్.
భారతదేశ భావోద్వేగాలు, విలువలు, పండుగ స్ఫూర్తితో లోతుగా ప్రతిధ్వనించే అవతార్ సాగా చాలా కాలంగా భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. మొదటి రెండు భాగాలు భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద స్మారక బ్లాక్బస్టర్లుగా ఉద్భవించాయి. ప్రతి అధ్యాయంతో బలంగా పెరుగుతూనే ఉన్న వారసత్వాన్ని సృష్టించాయి.
ఈ పండుగ సీజన్లో పాండోరా రాకను గుర్తుచేసుకోవడానికి, దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లు పాండోరా యొక్క మంత్రముగ్ధులను చేసే ముక్కగా రూపాంతరం చెందాయి. అభిమానులు నిజమైన అవతార్ శైలిలో దీపావళిని వెలిగించి వందలాది దీపాలను వెలిగించి. అవతార్ యొక్క సార్వత్రిక చిహ్నం అయిన ఐకానిక్ 'A'ని రూపొందించారు. పాండోరా యొక్క శక్తివంతమైన ప్రపంచం నుండి ప్రేరణ పొందిన పెద్ద రంగోలిలను సృష్టించారు. ఫలితంగా ప్రపంచ సినిమా, భారతీయ సంప్రదాయం యొక్క అద్భుతమైన కలయిక ఏర్పడింది. ఇది అవతార్ తెరలు, సంస్కృతులను ఎలా అధిగమిస్తుందో సూచిస్తుంది. కథ చెప్పడం, వేడుకలను భారీ స్థాయిలో ఏకం చేస్తుంది.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్తో జేమ్స్ కామెరూన్ ఈ అసాధారణ సినిమాటిక్ విశ్వాన్ని ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తరించడానికి ప్రేక్షకులను పండోర యొక్క చెప్పలేని రంగాలలోకి లోతుగా తీసుకెళ్లాడు. ఈ సంవత్సరంలో అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్గా అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ దృశ్యం, భావోద్వేగాలను పునర్నిర్వచించనుంది. జేమ్స్ కామెరూన్ దృష్టి, కథ చెప్పే ప్రతిభ పట్ల భారతదేశం యొక్క శాశ్వత ప్రేమను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19, 2025న 6 భాషలలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడలలో ఈ చిత్రం భారతదేశంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.