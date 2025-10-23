గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025
చిత్రాసేన్
గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025 (11:08 IST)

James Cameron : జేమ్స్ కామెరూన్.. అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్.. కోసం భారతదేశంలో ఈవెంట్

Created the iconic A, the universal symbol of Avatar
ఈ దీపావళికి భారతదేశంలోని ఇతర చిత్రాలకు భిన్నంగా సినిమా వేడుకను చూసింది. పాండోరా అధికారికంగా జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ తో భారతీయ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇది భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్. 
 
భారతదేశ భావోద్వేగాలు, విలువలు, పండుగ స్ఫూర్తితో లోతుగా ప్రతిధ్వనించే అవతార్ సాగా చాలా కాలంగా భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. మొదటి రెండు భాగాలు భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద స్మారక బ్లాక్‌బస్టర్‌లుగా ఉద్భవించాయి. ప్రతి అధ్యాయంతో బలంగా పెరుగుతూనే ఉన్న వారసత్వాన్ని సృష్టించాయి. 
 
ఈ పండుగ సీజన్‌లో పాండోరా రాకను గుర్తుచేసుకోవడానికి, దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లు పాండోరా యొక్క మంత్రముగ్ధులను చేసే ముక్కగా రూపాంతరం చెందాయి. అభిమానులు నిజమైన అవతార్ శైలిలో దీపావళిని వెలిగించి వందలాది దీపాలను వెలిగించి. అవతార్ యొక్క సార్వత్రిక చిహ్నం అయిన ఐకానిక్ 'A'ని రూపొందించారు. పాండోరా యొక్క శక్తివంతమైన ప్రపంచం నుండి ప్రేరణ పొందిన పెద్ద రంగోలిలను సృష్టించారు. ఫలితంగా ప్రపంచ సినిమా, భారతీయ సంప్రదాయం యొక్క అద్భుతమైన కలయిక ఏర్పడింది. ఇది అవతార్ తెరలు, సంస్కృతులను ఎలా అధిగమిస్తుందో సూచిస్తుంది. కథ చెప్పడం, వేడుకలను భారీ స్థాయిలో ఏకం చేస్తుంది. 
 
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్‌తో జేమ్స్ కామెరూన్ ఈ అసాధారణ సినిమాటిక్ విశ్వాన్ని ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తరించడానికి ప్రేక్షకులను పండోర యొక్క చెప్పలేని రంగాలలోకి లోతుగా తీసుకెళ్లాడు. ఈ సంవత్సరంలో అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్‌గా అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ దృశ్యం, భావోద్వేగాలను పునర్నిర్వచించనుంది. జేమ్స్ కామెరూన్ దృష్టి, కథ చెప్పే ప్రతిభ పట్ల భారతదేశం యొక్క శాశ్వత ప్రేమను పునరుద్ఘాటిస్తుంది. 
 
20వ సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19, 2025న 6 భాషలలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడలలో ఈ చిత్రం భారతదేశంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

బాలికను మూత్ర విసర్జనకు సపోటా తీసుకెళ్లిన నిందితుడు ఆత్మహత్య

బాలికను మూత్ర విసర్జనకు సపోటా తీసుకెళ్లిన నిందితుడు ఆత్మహత్యఏపీలోని తునిలో ఓ దారుణ ఘటన జరిగింది. పాఠశాలకు వెళుతున్నఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలికపై తాత వయసుండే వృద్ధుడు అఘాయిత్యానికి యత్నించాడు. ఆ కామాంధుడు పేరు తాటిక నారాయణ రావు. అయితే, ఆ బాలికను చూసిన స్థానికులు అతన్ని ప్రశ్నించగా, పొంతనలేని సమాధానాలు ఇస్తూనే, నేను ఎవరో తెలుసా.. బాలికను మూత్ర విసర్జనకు తీసుకొచ్చా.. ఇందులో తప్పేముంది అంటూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు స్పందించారు. తక్షణం రంగంలోకి నిందితుడు నారాయణ రావును అరెస్టు చేశారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావం కారణంగా ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇది మరింతగా బలపడి గురువారం మధ్యాహాన్నికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర తీరాల వైపు రానుండటంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు తప్పవని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

టెక్ సిటీలో బెంగుళూరులో వెస్ట్ బెంగాల్ మహిళపై గ్యాంగ్ రేప్

టెక్ సిటీలో బెంగుళూరులో వెస్ట్ బెంగాల్ మహిళపై గ్యాంగ్ రేప్టెక్ సిటీగా గుర్తింపుపొందిన బెంగుళూరు నగరంలో వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులు దోచుకెళ్లారు. ఈ కామాంధులు మహిళను బెదిరించి అత్యాచారం చేయడంతో పాటు రెండు మొబైల్ ఫోన్లు, రూ.25 వేల నగదును చోరీ చేశారు. ఈ దోపిడీ ముఠా నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలి పెద్ద కుమారుడు పోలీసులకు సమాచారం చేరవేయడంతో హుటాహుటిన అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి.. - షరాఫ్ గ్రూపుకు సీఎం బాబు విజ్ఞప్తి (Video)

సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి.. - షరాఫ్ గ్రూపుకు సీఎం బాబు విజ్ఞప్తి (Video)దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడి పెట్టుబడిదారులను కలుస్తూ సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటూ ఆహ్వానిస్తున్నారు. వీరిలో ఒకరు షరాఫ్ గ్రూపు అధినేత షరాఫుద్దీన్ షరాఫ్‌ కూడా ఉన్నారు. ఆయనతో బాబు కీలక భేటీ నిర్వహించారు.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని చెక్ పోస్టులు రద్దు - అవినీతి అధికారులకు చెక్

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని చెక్ పోస్టులు రద్దు - అవినీతి అధికారులకు చెక్తెలంగాణ రవాణా శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని చెక్‌పోస్టులను రద్దు చేస్తున్నట్టు రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన రవాణా శాఖ చెక్‌పోస్టుల్లో అవినీతి రవాణా అవుతోంది. కొందరు అధికారులు ప్రైవేటు సిబ్బందిని పెట్టుకుని యధేచ్చగా అక్రమ వసూళ్లు కొనసాగిస్తూ వచ్చారు.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.
