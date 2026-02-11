బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026 (10:58 IST)

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ టీమ్ కావేరి బారుహ్ పై చర్య తీసుకుంటుందా? తప్పెవరిది?

Allu Arjun, , Kaveri Baruh
Allu Arjun, , Kaveri Baruh
పుష్ప 2 తర్వాత అల్లు అర్జున్ రేంజ్ మారిపోయింది. ఐకాన్ స్టార్ గా సుకుమార్ బిరుదు ఇచ్చి మరింత స్టార్ ను చేశారు. ఆ సినిమా విడుదలకు ముందు హైదరాబాద్ లో థియేటర్ లో జరిగిన సంఘటన ఇంకా జనాలు మర్చిపోలేదు. తాజా అల్లు అర్జున్ గురించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.  బాలీవుడ్ పాడ్‌కాస్ట్ నుండి ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ అల్లు అర్జున్ గురించి పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలతో వైరల్ అయింది. 
 
ఆ క్లిప్‌లో, అతిథి, బ్రాండ్ మేనేజర్ కావేరి బారుహ్, అల్లు అర్జున్ బృందం ఇంటర్వ్యూలకు ముందు 42 రూల్స్ పెట్టారు. అల్లు అర్జున్ మేనేజర్ కమ్ మేనేజర్ కమ్ మేనేజర్ కమ్ మేనేజన్ అంటూ 4,5 సార్లు ఆమె చెప్పింది. చివరి మేనేజర్ ఎవరో కానీ ఆయనకు అంతమంది మేనేజర్లు వున్నారని లోకానికి తెలిసింది. ఆమెకు మేనేజర్లు చెప్పినదాన్ని బట్టి. హీరో కల్ళల్లో కల్లుపెట్టి ఎక్కువసేపుచూడకూడదు. షేక్ హ్యాంక్ ఇవ్వకూడదు. అంటూ దాదాపు ఓ చిట్టా నా ముందుంచారని అన్నారు. ఆమెను ఇంటర్వూ చేస్తున్న యాంకర్ కూడా సౌత్ హీరోల్లో ఇలాంటి వారున్నారా? అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది.
 
ఇక ఇది వైరల్ అవుతుండడంతో.. వెంటనే స్పందించిన అల్లు టీమ్ ఓ లిఖితపూర్వక మెసేజ్ మీడియాకు అందజేసింది. ఆమె వాదనలు నిరాధారమైనవి, పరువు నష్టం కలిగించేవి అని పేర్కొంది. ఆరోపణలు ఏవీ నిజం కాదని అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. చాలా మంది ఈ విషయం అక్కడితో ముగిసిపోతుందని భావించారు. బదులుగా, పాడ్‌కాస్ట్ హోస్ట్ స్వీకృతి అగ్నికి ఆజ్యం పోసింది. తన అతిథి (కావేరి బారుహ్) అల్లు అర్జున్ పిఆర్ మెషినరీ మరియు బాట్ ఖాతాల నుండి వేధింపులను ఎదుర్కొన్నారని పేర్కొంటూ ఆమె వీడియోను తొలగించినట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఎలా సద్దుమణుగుతుందో చూడాలి. అయితే దీనిపై ఓ నెటిజన్ ఆసక్తి కామెంట్ చేశాడు.  ఎస్.కె.ఎన్. చెప్పి ఉంటాడు మావాడు మెగాస్టర్ హైదరాబాద్ అని. 42 do's and don'ts. స్క్రీన్ ముందే ఇలా నవ్వుకుంటున్నారు అంటే  ఇంక స్క్రీన్ వెనక ఏరేంజ్ కామెడీ చేసుకొని ఉంటారు?  పుష్ప తరువాత ఆ 42 కాస్త 82 అయి ఉంటాయి. అని పేర్కొన్నాడు.
 

సుంకాల ద్వారా భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

సుంకాల ద్వారా భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గత సంవత్సరం భారతదేశం- పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు చేసిన వాదనను పునరావృతం చేశారు. ఇది సుంకాల ద్వారా అణ్వాయుధంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. "నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. ఎనిమిది యుద్ధాలలో, కనీసం ఆరు యుద్ధాలు సుంకాల కారణంగా పరిష్కరించబడ్డాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, 'మీరు ఈ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించకపోతే, నేను మీ నుండి సుంకాలు వసూలు చేయబోతున్నాను, ఎందుకంటే ప్రజలు చంపబడటం నేను చూడకూడదనుకుంటున్నాను" అని ట్రంప్ మంగళవారం ఫాక్స్ బిజినెస్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.

అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్ వైకాపాకు కలిసొస్తుంది.. ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్

అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్ వైకాపాకు కలిసొస్తుంది.. ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును దుర్భాషలాడారనే ఆరోపణలపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు, రిమాండ్ పై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, అధికార కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌కు, ఆ నాయకుడికి రాజకీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని మాజీ లోక్ సభ సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ అన్నారు. మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబుతో కలిసి ఆయన మంగళవారం రాజమహేంద్రవరంలోని సెంట్రల్ జైలులో రాంబాబును కలిశారు.

తెలంగాణలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు.. పోలింగ్ ప్రారంభం

తెలంగాణలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు.. పోలింగ్ ప్రారంభంతెలంగాణలోని 116 మునిసిపాలిటీలు, ఏడు మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికలలో బుధవారం పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, బిజెపి, బిఆర్ఎస్ మధ్య త్రిముఖ పోటీ ఉంది. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. 25.50 లక్షల మంది పురుషులు, 26.67 లక్షల మంది మహిళలు సహా మొత్తం 52.17 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. 116 మునిసిపాలిటీలలోని 2,569 వార్డులకు 10,719 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.

AI Impact Summit 2026, ఢిల్లీ లగ్జరీ హోటల్‌లో ఒక్కరోజుకి రూ. 25 లక్షలు

AI Impact Summit 2026, ఢిల్లీ లగ్జరీ హోటల్‌లో ఒక్కరోజుకి రూ. 25 లక్షలుAI Impact Summit 2026, న్యూఢిల్లీలో జరగనున్న ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026 ఇప్పటికే ఢిల్లీ ఆతిథ్య రంగంపై భారీ ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. లగ్జరీ హోటల్లో బస ఖర్చులు ఇప్పటివరకు కనీవినీ ఎరుగని స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆకాశమే హద్దుగా రోజురోజుకీ వాటి అద్దె దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ నెల 16 నుంచి 20 వరకూ న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఈ సమావేశం జరగనుంది. దాదాపు అన్ని ప్రధాన AI కంపెనీల CEOలతో సహా 100 మందికి పైగా ప్రపంచ టెక్ నాయకులు దీనికి హాజరవుతారు.

ఇద్దరు అనాథ పిల్లలకు తన జీతం నుంచి నెలకి రూ. 10,000 డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సాయం

ఇద్దరు అనాథ పిల్లలకు తన జీతం నుంచి నెలకి రూ. 10,000 డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సాయంతను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలో వుంటున్న ఇద్దరు అనాథ పిల్లలు తమ వ్యధను నేరుగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఓ వీడియో ద్వారా తెలియజేసారు. అందులో వారు చెబుతూ... పవన్ సార్, మాకు అమ్మానాన్న ఇద్దరూ లేరు. నాన్నగారు చాలా ఏళ్ల క్రితమే చనిపోయారు. అమ్మ ఇటీవలే కేన్సర్ వ్యాధితో చనిపోయారు. ఇక అప్పట్నుంచి నా తమ్ముడు, నేను ఎవరొకరి ఇంట్లో తలదాచుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాము. మాకు ఇల్లు కూడా లేదు. మమ్మల్ని మీరే ఆదుకోవాలి సార్ అంటూ వీడియో ద్వారా విన్నవించుకున్నారు.

Watch More Videos

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com