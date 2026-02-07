Rashmika Mandanna: బాలీవుడ్లో బిజీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న.. చేతినిండా సినీ అవకాశాలు
రష్మిక మందన్న తెలుగు, హిందీ, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలలో తన సత్తా చాటుకుంటోంది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లోనూ ఆమె బిజీ అవుతోంది. ఇటీవల షాహిద్ కపూర్తో కలిసి నటిస్తున్న తన రాబోయే బాలీవుడ్ చిత్రం కాక్టెయిల్ 2 షూటింగ్ను పూర్తి చేసింది. ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
కాక్టెయిల్ 2 విడుదల కాకముందే, రష్మిక మరో హిందీ ప్రాజెక్ట్లో కూడా షాహిద్ కపూర్ సరసన నటించడానికి సంతకం చేసినట్లు సమాచారం. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్కు బధాయి హో, మైదాన్ చిత్రాల దర్శకుడు అమిత్ రవీంద్రనాథ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం, షాహిద్, రష్మిక ఇద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్కు అధికారికంగా అంగీకరించారు. దీనిని జియో స్టూడియోస్ ది వెర్మిలియన్ వరల్డ్ సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో ప్రారంభం కానుంది.
తెలుగు చిత్రరంగం విషయానికొస్తే, రష్మిక ఇటీవల ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అల్లు అర్జున్-అట్లీ ప్రాజెక్ట్ సెట్స్లో చేరింది. ఆమె ఇప్పటికే పుష్ప ఫ్రాంచైజీలో అల్లు అర్జున్తో కలిసి పనిచేసింది. విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి గీత గోవిందం వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించింది.
ఆమె యాక్షన్ చిత్రం రణబాలి కోసం విజయ్ దేవరకొండతో మరోసారి జతకడుతోంది. దీనితో పాటు, ఆమె ది గర్ల్ఫ్రెండ్ అనే మహిళా ప్రధాన చిత్రంలో నటించింది. మైసా చిత్రంలో ఒక సవాలుతో కూడిన, ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలో కనిపించనుంది. ఇందులో ఆమె నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రను పోషిస్తోంది.