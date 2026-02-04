బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (12:34 IST)

Regina Cassandra: వీడియోగ్రాఫర్ కు రెజీనా కాసండ్ర క్లాస్ తీసుకుంది

Regina Cassandra
Regina Cassandra
సినీ హీరోయిన్లు ఏదైనా ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి హాజరయితే వీడియోగ్రాఫర్లు, ఫొటో గ్రాఫర్లు చాలా హంగామా చేస్తుంటారు. చాలా మంది హీరోయిన్లు వారిని అడ్డుకున్న సందర్భాలు చాలానే వున్నాయి. తాము వేసుకున్న దుస్తులతో పొటోలు తీయమని అడిగితే, డ్రెస్ మార్చుకుని రమ్మని అడిగిన ఫొటోగ్రాఫర్ల కూడా వున్నాయి. తాజాగా నేడు రెజీనా కాసండ్ర వీడియోగ్రాఫర్ పట్ల సున్నితంగా మందిలిస్తూ వారికి క్లాస్ పీకిన సందర్భం హైదరాబాద్ లో జరిగింది.
 
హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న నటి రెజీనా  మీడియా ప్రతినిధులపై సున్నితంగా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఫోటోగ్రాఫర్లు లైటింగ్‌కు అడ్డంగా నిలబడటంతో, "అన్నా.. మీరు లైట్ ముందు వస్తే ఎలా? మీ పిక్చర్ కూడా సరిగ్గా రాదు," అంటూ ఆమె పేర్కొన్నారు. అందరికీ ఫోటోలు ఇస్తానని, కాసేపు వేచి ఉండాలని కోరుతూనే, క్రమశిక్షణతో ఉండాలని ఆమె సూచించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రెజీనా చూపించిన సహనం అభినందనీయంగా నెటిజన్లు పేర్కొంటున్నారు.
 
తాజాగా తమిళ సినిమాలో రెజినా నటిస్తోంది. జాట్, కేసరి చాప్టర్ 2 చిత్రాల్లో గత ఏడాది విడుదలయ్యాయి. 2026లో తన కెరీర్ పై మరింత ఫోకజ్ చేస్తున్నానని తెలిపింది.

నా ఫోన్ నెంబరునే బ్లాక్ చేస్తావా? ప్రియుడి పొట్టలో కత్తితో పొడిచిన ప్రియురాలు

నా ఫోన్ నెంబరునే బ్లాక్ చేస్తావా? ప్రియుడి పొట్టలో కత్తితో పొడిచిన ప్రియురాలుతన ఫోన్ నెంబరును బ్లాక్ చేసాడన్న ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఓ యువతి తన ప్రియుడిని కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి పొడిచి చంపేసింది. ఈ దారుణ ఘటన ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ సివిల్ లైన్స్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో చోటుచేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 25 ఏళ్ల ప్రసాద్ సూర్యవంశీ అనే యువకుడు స్థానికంగా శుభమ్ విహార్ టీచర్స్ కాలనీలో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని వుంటున్నాడు. ఇతడికి ఓ యువతి సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైంది. అది కాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారితీసింది. దీంతో ఇద్దరూ ఒకరి ఇంటికి మరొకరు తరచూ వస్తూ కలుసుకుంటుండేవారు.

త్రీ సిస్టర్స్ సూసైడ్ కేసు : కొరియన్ గేమ్ చివరి టాస్క్ ఆత్మహత్యనా?

త్రీ సిస్టర్స్ సూసైడ్ కేసు : కొరియన్ గేమ్ చివరి టాస్క్ ఆత్మహత్యనా?ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌కు బానిసలైన ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు తాము నివసించే అపార్టుమెంట్ తొ్మ్మిదో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కొరియన్ ఆన్‌లైన్ గేమ్ ఆడుతూ వచ్చిన వారు... చివరి టాస్క్‌గా బలవన్మరణానికి పాల్పడటమే. అదే వారు చేశారు.

Rahul Gandhi: నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi: నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీఇటీవల ఖరారు చేయబడిన ఇండియా-యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దీనిని తొందరపాటుతో కూడిన రాజీగా అభివర్ణించారు. న్యూఢిల్లీలో పార్లమెంటు వెలుపల విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, దాదాపు నాలుగు నెలలుగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం రాత్రికి రాత్రే అకస్మాత్తుగా ఎలా ఆమోదం పొందిందని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు.

మా బలగాల్లో సత్తా లేదు... బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదుల చేతిలో ఓడిపోయాం.. పాకిస్తాన్

మా బలగాల్లో సత్తా లేదు... బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదుల చేతిలో ఓడిపోయాం.. పాకిస్తాన్పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ బలగాలు మానసికంగా అలసిపోయాయని, మానసిక వైఫల్యంతో బాధపడుతున్నాయని, ఫలితంగా బలగాల్లో సత్తా తగ్గిపోయిందని అన్నారు. ఈ కారణంగానే బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకోలేకపోయామని చెప్పారు.

ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్న తల్లిదండ్రులు.. 9వ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేసిన అక్కా చెల్లెళ్లు

ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్న తల్లిదండ్రులు.. 9వ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేసిన అక్కా చెల్లెళ్లుఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్నందుకు ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తొమ్మిదో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. సంచలనంగా మారిన ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... ఘజియాబాద్ నగరంలోని రెసిడెన్షియల్‌ టౌన్‌షిప్‌లో నివసిస్తున్న ఓ కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు తోబుట్టువులు (12,14,16 ఏళ్ల వయసు) కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. అయితే కరోనా సమయంలో వారికి ఫోన్ చూడటం అలవాటైంది. తర్వాత ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడటం వ్యసనంగా మారిపోయింది.

Watch More Videos

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com