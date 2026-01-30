మళ్లీ ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంటున్న జాన్వీ - పెద్దిలో అతి గ్లామర్.. లెగ్గింగ్ బ్రాండ్ ప్రకటనలో కూడా?
స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ మరోసారి సోషల్ మీడియా విమర్శల మధ్య చిక్కుకుంది. మహిళల లెగ్గింగ్స్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన ఒక కొత్త ప్రకటనలో అతిగా నటించిందనే ఆరోపణలతో ఈ నటి ఇటీవల విమర్శలను ఎదుర్కొంది. 2018లో బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా ధడక్ చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి, జాన్వీ తరచుగా ఆన్లైన్లో ట్రోలింగ్కు గురవుతోంది. నిలకడగా సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఆమె నటనపై విమర్శలు ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోనూ ఆమెను వెంటాడుతున్నాయి.
ఈ సంవత్సరాలలో, ఆమె దాదాపు 14 చిత్రాలలో నటించింది. అయినప్పటికీ, బిగ్ స్క్రీన్పై తన నటన సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పూర్తిగా నిరూపించుకోలేదని చాలా మంది ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. జాన్వీ 2024లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కలిసి దేవర పార్ట్ 1 యాక్షన్ చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది.
ఈ చిత్రంలో కూడా ఆమె పాత్ర పరిమితంగా, ఎక్కువగా గ్లామరస్గా ఉందని ప్రేక్షకులు భావించారు. గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్, మిల్లీ, ఉల్ఝ్, హోమ్బౌండ్ వంటి చిత్రాలలో ఆమె నటనకు కొంత ప్రశంసలు లభించాయి. అయినప్పటికీ, ఈ చిత్రాలు సామాన్య ప్రేక్షకులపై, విమర్శకులపై బలమైన ముద్ర వేయడంలో విఫలమయ్యాయి.
ప్రస్తుతం జాన్వీ ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ సరసన తన రెండవ తెలుగు చిత్రం 'పెద్ది' కోసం సిద్ధమవుతోంది. ఈ జోడీ రెండు పరిశ్రమలలోనూ చెప్పుకోదగ్గ బజ్ను సృష్టించింది. 2026 మార్చి 27న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలోని చికరి సాంగ్ ఇప్పటికే తెలుగు, హిందీలో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. అయితే, ఈ పాటలో జాన్వీ మరోసారి అతిగా గ్లామర్గా కనిపించిందని కొందరు ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు.
ఇది ఆమె పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందా అనే దానిపై ఆందోళన రేకెత్తించింది. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సనా, జాన్వీని మరింత నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలో ప్రదర్శించగలరా అని అభిమానులు ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బాలీవుడ్లో విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్న ఆమెకు, తెలుగు సినిమా ఒక బలమైన పునాదిని అందిస్తుందని ప్రేక్షకులు ఆశిస్తున్నారు.