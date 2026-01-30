శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (15:33 IST)

మళ్లీ ట్రోల్స్‌ ఎదుర్కొంటున్న జాన్వీ - పెద్దిలో అతి గ్లామర్.. లెగ్గింగ్ బ్రాండ్‌ ప్రకటనలో కూడా?

Jhanvi Kapoor
Jhanvi Kapoor
స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ మరోసారి సోషల్ మీడియా విమర్శల మధ్య చిక్కుకుంది. మహిళల లెగ్గింగ్స్ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన ఒక కొత్త ప్రకటనలో అతిగా నటించిందనే ఆరోపణలతో ఈ నటి ఇటీవల విమర్శలను ఎదుర్కొంది. 2018లో బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా ధడక్ చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి, జాన్వీ తరచుగా ఆన్‌లైన్‌లో ట్రోలింగ్‌కు గురవుతోంది. నిలకడగా సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఆమె నటనపై విమర్శలు ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌లోనూ ఆమెను వెంటాడుతున్నాయి. 
 
ఈ సంవత్సరాలలో, ఆమె దాదాపు 14 చిత్రాలలో నటించింది. అయినప్పటికీ, బిగ్ స్క్రీన్‌పై తన నటన సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పూర్తిగా నిరూపించుకోలేదని చాలా మంది ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. జాన్వీ 2024లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి దేవర పార్ట్ 1 యాక్షన్ చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. 
 
ఈ చిత్రంలో కూడా ఆమె పాత్ర పరిమితంగా, ఎక్కువగా గ్లామరస్‌గా ఉందని ప్రేక్షకులు భావించారు. గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్, మిల్లీ, ఉల్ఝ్, హోమ్‌బౌండ్ వంటి చిత్రాలలో ఆమె నటనకు కొంత ప్రశంసలు లభించాయి. అయినప్పటికీ, ఈ చిత్రాలు సామాన్య ప్రేక్షకులపై, విమర్శకులపై బలమైన ముద్ర వేయడంలో విఫలమయ్యాయి. 
 
ప్రస్తుతం జాన్వీ ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ సరసన తన రెండవ తెలుగు చిత్రం 'పెద్ది' కోసం సిద్ధమవుతోంది. ఈ జోడీ రెండు పరిశ్రమలలోనూ చెప్పుకోదగ్గ బజ్‌ను సృష్టించింది. 2026 మార్చి 27న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలోని చికరి సాంగ్ ఇప్పటికే తెలుగు, హిందీలో బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. అయితే, ఈ పాటలో జాన్వీ మరోసారి అతిగా గ్లామర్‌గా కనిపించిందని కొందరు ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. 
 
ఇది ఆమె పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందా అనే దానిపై ఆందోళన రేకెత్తించింది. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సనా, జాన్వీని మరింత నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలో ప్రదర్శించగలరా అని అభిమానులు ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌లో విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్న ఆమెకు, తెలుగు సినిమా ఒక బలమైన పునాదిని అందిస్తుందని ప్రేక్షకులు ఆశిస్తున్నారు.

ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావన్న భర్త, ఆత్మహత్య చేసుకున్న భార్య

ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావన్న భర్త, ఆత్మహత్య చేసుకున్న భార్యఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావని ఏదో సరదాగా భర్త అన్న మాటలకు తీవ్రంగా మనస్థాపం చెందిన అతడి భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. ఈ వార్తను బట్టి భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఎంత దారుణంగా క్షీణించాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్నోలోని ఇందిరానగర్‌లో రాహుల్, తన్ను నివాసం వుంటున్నారు. భార్య తన్ను ఒక మోడల్. అయితే ఆమె చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి. తనను భర్త చిన్నమాట అన్నా తట్టుకోలేదు. ఐనా భర్త మాత్రం తన భార్యను సరదాగా ఆట పట్టిస్తుండేవాడు. ఆమె లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అనుసరించి దుస్తులు వేసుకున్నది.

మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. రికార్డు చేసిపెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది..

మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. రికార్డు చేసిపెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది..మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. నా మాటలు రికార్డు చేసి పెట్టుకో. రేపు పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది అంటూ ఓ వ్యక్తి తన భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి తాను చేసినట్టుగానే కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, మీ అక్కను చంపేశా... ఘజియాబాద్ ఆస్పత్రిలో ఉంది, వచ్చి చూసుకో అంటూ చెప్పాడు.

Sabarimala: అయ్యప్ప బంగారం అదృశ్యం.. జయరామ్‌ వద్ద సిట్ విచారణ

Sabarimala: అయ్యప్ప బంగారం అదృశ్యం.. జయరామ్‌ వద్ద సిట్ విచారణశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోని కళాఖండాల నుండి బంగారం దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ప్రముఖ నటుడు జయరామ్‌ను విచారించిందని అధికారిక వర్గాలు శుక్రవారం తెలిపాయి. బంగారం దుర్వినియోగం కేసులలో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో కలిసి ఆయన ఎన్నిసార్లు పూజలలో పాల్గొన్నారు. వారి మధ్య ఏమైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా అనే విషయాలపై సిట్ ఇటీవల చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో నటుడిని ప్రశ్నించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.

మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ను వేధించిన ఆ ఇద్దరు... తాళలేక ఆత్మహత్య

మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ను వేధించిన ఆ ఇద్దరు... తాళలేక ఆత్మహత్యవరంగల్ జిల్లాలో ఒక దూరపు బంధువుతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతిలో చాలాకాలం వేధింపులకు గురైన ఒక మహిళా పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. హనుమకొండ పోలీసుల ప్రకారం, మృతురాలు అనిత, వరంగల్ జిల్లాలోని పర్వతగిరి మండలం సీత్యా తండాకు చెందినది. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లోని ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ (ఏఆర్) విభాగంలో పనిచేస్తోంది.

ఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు.. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టుపై అధ్యయనం

ఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు.. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టుపై అధ్యయనంఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్ట్ ఏర్పాటు అవకాశాలపై అధ్యయనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరినట్లు కేంద్రం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అలాగే రాష్ట్రంలోని మరో మూడు ప్రాంతాల్లో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రాథమిక అధ్యయనాలు పూర్తయ్యాయని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సహాయమంత్రి మురళీధర్‌ మోహోల్‌ తెలిపారు. కుప్పం, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలులో ఎయిర్‌పోర్టుల నిర్మాణానికి ఏఏఐ ఇప్పటికే అధ్యయనం పూర్తి చేసిందన్నారు.

Watch More Videos

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com