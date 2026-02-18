Sudarshan Reddy: తెలంగాణలో రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ.. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఆ ఛాన్స్?
తెలంగాణలో సుదర్శన్ రెడ్డి మరోసారి రాజకీయ చర్చల్లో ఉన్నారు. గతంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి, స్థానం కోల్పోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఆయన పేరు రాజ్యసభ స్థానానికి పరిశీలనలో ఉంది. భారత ఎన్నికల కమిషన్ రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. తెలంగాణతో సహా 10 రాష్ట్రాల్లో 37 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ స్థానాలు ఏప్రిల్లో ఖాళీ కానున్నందున, రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి.
తెలంగాణలో, రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో ప్రస్తుత బలం ప్రకారం, రెండు స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇది పార్టీ నాయకత్వం ఎవరిని నామినేట్ చేస్తుందనే దానిపై ఊహాగానాలకు దారితీసింది. ఒక స్థానాన్ని జాతీయ స్థాయి కాంగ్రెస్ నాయకుడికి ఇవ్వవచ్చని, మరొక స్థానాన్ని తెలంగాణ మూలాలు కలిగిన అభ్యర్థికి కేటాయించవచ్చని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల ఢిల్లీ పర్యటన సందర్భంగా సుదర్శన్ రెడ్డి అభ్యర్థిత్వం గురించి పార్టీ హైకమాండ్తో చర్చించారని భావిస్తున్నారు. అయితే, సుదర్శన్ రెడ్డి క్రియాశీల పార్లమెంటరీ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, ముఖ్యమంత్రికి సన్నిహితుడిగా చెప్పబడుతున్న వేం నరేందర్ రెడ్డి కూడా ఈ రేసులో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సుదర్శన్ రెడ్డిపై పోటీ చేసిన సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికై ప్రస్తుతం రాజ్యసభ ఛైర్మన్గా కొనసాగుతున్నారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అదే సభలో సభ్యుడిగా ప్రవేశిస్తారా లేదా అనేది రాబోయే రోజుల్లో తేలిపోనుంది.