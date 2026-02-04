AIADMK: తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలితకు భారతరత్న ఇవ్వాలి.. అన్నాడీఎంకే
తమిళనాడు నుంచి దేశ అత్యున్నత భారతరత్నతో గౌరవించాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు అందించాలని అన్నాడీఎంకే డిమాండ్ చేసింది. పాలన, సంక్షేమ విధానంపై ఆమె దీర్ఘకాల ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్లమెంటులో ఈ విజ్ఞప్తిని లేవనెత్తారు.
రాజ్యసభలో జీరో అవర్ సందర్భంగా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తిన అన్నాడీఎంకే సభ్యుడు ధనఫాల్, జయలలితను పరిపాలనా బలాన్ని రాజకీయ ధైర్యంతో కలిపిన నాయకురాలిగా అభివర్ణించారు.
జయలలత సహకారం ఎన్నికల విజయానికి మించి చాలా గొప్పదని, సంక్షేమం సాధారణ కుటుంబాలకు చేరే విధానాన్ని తిరిగి రూపొందించిందని ఆయన అన్నారు. పేద కుటుంబాలు, విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా మద్దతు ఇచ్చే అనేక ప్రజా కేంద్రీకృత పథకాలను జయలలిత ప్రవేశపెట్టారని ఎంపీ గుర్తు చేసుకున్నారు.
అమ్మ క్యాంటీన్లు, అమ్మ ఫార్మసీలు, విద్యార్థులకు ఉచిత ల్యాప్టాప్లు, సైకిళ్లు, గ్రైండర్లు, మిక్సీలు వంటి కార్యక్రమాలు తమిళనాడులో దైనందిన జీవితంలో భాగమైన కార్యక్రమాలుగా పేర్కొన్నారు. సంక్షేమ ఆధారిత పాలనకు జయలలిత నిదర్శనమని మంత్రి అభివర్ణించారు.
జయలలితను భారతరత్నతో సత్కరించడం ఆమె వారసత్వానికి తగిన జాతీయ నివాళి అని ఎంపీ అన్నారు. ఆమె విధానాలు శాశ్వత సామాజిక మార్పును సృష్టించాయని, ఆమె మరణించిన సంవత్సరాల తర్వాత కూడా లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తున్నాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.