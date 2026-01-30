పీటీ ఉష భర్త కన్నుమూత.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతాపం
రాజ్యసభ సభ్యురాలు, భారత ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షురాలు పి.టి. ఉష భర్త వి. శ్రీనివాసన్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కన్నుమూశారు. కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లాలోని పయ్యోలిలోని తన నివాసంలో శ్రీనివాసన్ కుప్పకూలిపోగా, వెంటనే సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అయితే, ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారని కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆయన అసౌకర్యానికి గురయ్యారని, సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఆకస్మిక మరణం దేశవ్యాప్తంగా క్రీడా, రాజకీయ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరు కావడానికి ఉష ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో న్యూఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఆమె తన స్వస్థలానికి త్వరలో చేరుకుంటారు.
మరోవైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉషతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఆమె భర్త మృతికి సంతాపం తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి మృతుల కుటుంబానికి తన సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఉషకు ఈ కోలుకోలేని నష్టాన్ని భరించే శక్తి కోసం ప్రార్థించారు.
శ్రీనివాసన్ మలప్పురం జిల్లాలోని పొన్నానికి చెందినవారు. చిన్నప్పటి నుంచీ క్రీడలతో బలమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. 1991లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. గతంలో కబడ్డీ క్రీడాకారుడైన ఆయన తరువాత సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF)లో చేరారు. అక్కడ ఆయన అధికారిగా పనిచేశారు.
క్రీడా నేపథ్యం, వృత్తిపరమైన జీవితం ఉన్నప్పటికీ, శ్రీనివాసన్ జీవితాంతం తక్కువ ప్రజా ప్రొఫైల్ను కొనసాగించారు. ఉష తన అద్భుతమైన అథ్లెటిక్స్ కెరీర్లో, తరువాత ప్రజా జీవితంలో, క్రీడా పరిపాలనలోకి మారినప్పుడు ఆయన ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు.
ఆమె భారత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలిగా నియమితులైన తర్వాత, రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా మారిన తర్వాత, శ్రీనివాసన్ కుటుంబం, వ్యక్తిగత కట్టుబాట్లపై దృష్టి సారించి ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నారు.
సన్నిహితులు ఆయనను క్రమశిక్షణ కలిగిన, మృదుభాషి, క్రీడ మరియు ప్రజా సేవ విలువలకు లోతైన కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. ఈ దంపతులకు వారి కుమారుడు డాక్టర్ ఉజ్వల్ విఘ్నేష్ నివసిస్తూనే ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకులు, క్రీడాకారులు, క్రీడా నిర్వాహకుల నుండి సంతాపం వెల్లువెత్తుతోంది.
భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ అథ్లెట్లలో ఒకరికి మద్దతు ఇవ్వడంలో శ్రీనివాసన్ నిశ్శబ్దంగా కానీ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారని పేర్కొంటూ అనేక క్రీడా సంస్థలు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశాయి.