శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (13:29 IST)

పీటీ ఉష భర్త కన్నుమూత.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతాపం

PT Usha
రాజ్యసభ సభ్యురాలు, భారత ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షురాలు పి.టి. ఉష భర్త వి. శ్రీనివాసన్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కన్నుమూశారు. కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లాలోని పయ్యోలిలోని తన నివాసంలో శ్రీనివాసన్ కుప్పకూలిపోగా, వెంటనే సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
అయితే, ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారని కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆయన అసౌకర్యానికి గురయ్యారని, సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
 
ఆకస్మిక మరణం దేశవ్యాప్తంగా క్రీడా, రాజకీయ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరు కావడానికి ఉష ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో న్యూఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఆమె తన స్వస్థలానికి త్వరలో చేరుకుంటారు.
 
మరోవైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉషతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ఆమె భర్త మృతికి సంతాపం తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి మృతుల కుటుంబానికి తన సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఉషకు ఈ కోలుకోలేని నష్టాన్ని భరించే శక్తి కోసం ప్రార్థించారు. 
 
శ్రీనివాసన్ మలప్పురం జిల్లాలోని పొన్నానికి చెందినవారు. చిన్నప్పటి నుంచీ క్రీడలతో బలమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. 1991లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. గతంలో కబడ్డీ క్రీడాకారుడైన ఆయన తరువాత సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF)లో చేరారు. అక్కడ ఆయన అధికారిగా పనిచేశారు. 
 
క్రీడా నేపథ్యం, వృత్తిపరమైన జీవితం ఉన్నప్పటికీ, శ్రీనివాసన్ జీవితాంతం తక్కువ ప్రజా ప్రొఫైల్‌ను కొనసాగించారు. ఉష తన అద్భుతమైన అథ్లెటిక్స్ కెరీర్‌లో, తరువాత ప్రజా జీవితంలో, క్రీడా పరిపాలనలోకి మారినప్పుడు ఆయన ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు.
 
ఆమె భారత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలిగా నియమితులైన తర్వాత, రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా మారిన తర్వాత, శ్రీనివాసన్ కుటుంబం, వ్యక్తిగత కట్టుబాట్లపై దృష్టి సారించి ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నారు.
 
సన్నిహితులు ఆయనను క్రమశిక్షణ కలిగిన, మృదుభాషి, క్రీడ మరియు ప్రజా సేవ విలువలకు లోతైన కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. ఈ దంపతులకు వారి కుమారుడు డాక్టర్ ఉజ్వల్ విఘ్నేష్ నివసిస్తూనే ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకులు, క్రీడాకారులు, క్రీడా నిర్వాహకుల నుండి సంతాపం వెల్లువెత్తుతోంది.
 
భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ అథ్లెట్లలో ఒకరికి మద్దతు ఇవ్వడంలో శ్రీనివాసన్ నిశ్శబ్దంగా కానీ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారని పేర్కొంటూ అనేక క్రీడా సంస్థలు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశాయి.

Sabarimala: అయ్యప్ప బంగారం అదృశ్యం.. జయరామ్‌ వద్ద సిట్ విచారణ

Sabarimala: అయ్యప్ప బంగారం అదృశ్యం.. జయరామ్‌ వద్ద సిట్ విచారణశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోని కళాఖండాల నుండి బంగారం దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ప్రముఖ నటుడు జయరామ్‌ను విచారించిందని అధికారిక వర్గాలు శుక్రవారం తెలిపాయి. బంగారం దుర్వినియోగం కేసులలో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో కలిసి ఆయన ఎన్నిసార్లు పూజలలో పాల్గొన్నారు. వారి మధ్య ఏమైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా అనే విషయాలపై సిట్ ఇటీవల చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో నటుడిని ప్రశ్నించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.

మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ను వేధించిన ఆ ఇద్దరు... తాళలేక ఆత్మహత్య

మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ను వేధించిన ఆ ఇద్దరు... తాళలేక ఆత్మహత్యవరంగల్ జిల్లాలో ఒక దూరపు బంధువుతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతిలో చాలాకాలం వేధింపులకు గురైన ఒక మహిళా పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. హనుమకొండ పోలీసుల ప్రకారం, మృతురాలు అనిత, వరంగల్ జిల్లాలోని పర్వతగిరి మండలం సీత్యా తండాకు చెందినది. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లోని ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ (ఏఆర్) విభాగంలో పనిచేస్తోంది.

ఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు.. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టుపై అధ్యయనం

ఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు.. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టుపై అధ్యయనంఏపీలో కొత్త విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. తాడేపల్లిగూడెంలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్ట్ ఏర్పాటు అవకాశాలపై అధ్యయనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరినట్లు కేంద్రం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అలాగే రాష్ట్రంలోని మరో మూడు ప్రాంతాల్లో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రాథమిక అధ్యయనాలు పూర్తయ్యాయని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సహాయమంత్రి మురళీధర్‌ మోహోల్‌ తెలిపారు. కుప్పం, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలులో ఎయిర్‌పోర్టుల నిర్మాణానికి ఏఏఐ ఇప్పటికే అధ్యయనం పూర్తి చేసిందన్నారు.

మీరు తప్పుకోండి, మీ భార్య ఫోటో మాత్రమే కావాలి: ట్రంప్ అసహనం

మీరు తప్పుకోండి, మీ భార్య ఫోటో మాత్రమే కావాలి: ట్రంప్ అసహనంఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఊహించని ఘటన ఒకటి ఎదురైంది. ట్రంప్ సతీమణి మెలానియా నిర్మించిన మెలానియా డాక్యుమెంటరీ సినిమా ప్రీమియర్ వేడుకలో ఫోటోగ్రాఫర్లు మెలానియాను ఫోటోలు తీస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ట్రంప్ కూడా పక్కనే వున్నారు. ఆమెతో నిలబడి ఆయన ఫోజిలిస్తున్న సమయంలో ఓ ఫోటోగ్రాఫర్ మెలానియా సోలో ఫోటో కావాలంటూ ట్రంప్ ను పక్కకి తప్పుకోవాలని కోరాడు. దాంతో ట్రంప్ ఒకింత అసహనానికి గురయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది.

కర్ణాటక మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు.. 12 రోజులు వేతనంతో పాటు?

కర్ణాటక మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు.. 12 రోజులు వేతనంతో పాటు?కర్ణాటక విద్యా శాఖ ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేస్తూ, రాష్ట్రంలోని మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు సౌకర్యాన్ని మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యా శాఖ కమిషనర్ వికాస్ సురల్కర్ ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం నవంబర్ 2025లో ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసి, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలలో 18-52 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళలకు ఏటా 12 రోజుల వేతనంతో కూడిన రుతుక్రమ సెలవును (నెలకు 1 రోజు) తప్పనిసరి చేసింది. ఇది వివిధ కార్మిక చట్టాల పరిధిలోని పలు సంస్థలకు వర్తిస్తుంది.

ఐదు సార్లు చుక్కెదురు- బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐ బొమ్మ రవి

ఐదు సార్లు చుక్కెదురు- బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐ బొమ్మ రవిప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సినిమా పైరసీ కేసులో, ఐబొమ్మ రవి బెయిల్ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అంతకుముందు, అతను నాంపల్లి కోర్టులో పలు బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశాడు. కానీ అవన్నీ తిరస్కరించబడ్డాయి. దీంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు అతని బెయిల్ పిటిషన్‌ను స్వీకరించి, ప్రతివాద అఫిడవిట్‌ను దాఖలు చేయాలని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆదేశించింది

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే, ఒకరికి ఒకరు వంటి సూపర్‌హిట్‌ చిత్రాలతో తెలుగులో అందరికి సుపరిచితుడైన కథానాయకుడు శ్రీరామ్‌. ఈయన తమిళంలో పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో హీరోగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా శ్రీరామ్‌ హీరోగా తెలుగులో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ది మేజ్‌'. ప్రియాంక శర్మ , హృతిక శ్రీనివాసన్ నాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్‌ రవికిరణ్ గడలే దర్శకుడు.

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!కన్నడ చిత్రం ‘కొరగజ్జ’ ప్రచార కార్యక్రమం కొచ్చిలో అనుకోని షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. జనవరి 24న కొచ్చి హాలిడే ఇన్‌లోని గ్రాండ్ బాల్‌రూమ్‌లో నిర్వహించాల్సిన ప్రెస్‌మీట్‌కి అదే సమయంలో మరో మలయాళ చిత్రం ప్రెస్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ కావడంతో వాయిదా పడింది. ఈ ప్రెస్‌మీట్‌కు సంబంధించిన ఆహ్వానాలు దాదాపు వారం రోజుల ముందుగానే కొచ్చి మీడియాకు పంపించబడ్డాయి.

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదల

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదలదర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో రాబోతోన్న కొత్త చిత్రం 'సీతా పయనం'. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా తెరకు పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించారు. అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలు

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలుమలయాళం లో కంటే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మలయాళం వర్షన్ చూడని వాళ్ళకి ఇది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలా అనిపిస్తుంది. చూసిన వారికి సర్ ప్రైజ్ గా వుంటుంది. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా గుర్తుకు రాదు. ప్రిమియర్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని నిర్మాత సృజన్‌ యరబోలు అన్నారు.
