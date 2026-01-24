కుటుంబ కలహాలు... నలుగురిని కాల్చి చంపేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగింది?
అమెరికాలో జరిగిన ఒక ఘోరమైన కుటుంబ కలహంలో ఒక భారతీయ పౌరుడితో సహా నలుగురు మరణించారు. లారెన్స్విల్లోని ఒక ఇంట్లో జరిగిన ఈ కాల్పుల ఘటన, ప్రశాంతంగా ఉండే ఆ ప్రాంతాన్ని తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ఈ కాల్పులు జనవరి 23, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల ప్రాంతంలో గ్విన్నెట్ కౌంటీలోని ఒక నివాసంలో జరిగాయి.
మృతులను మీము డోగ్రా, గౌరవ్ కుమార్, నిధి చందర్,హరీష్ చందర్గా గుర్తించారు. భారతీయ కుటుంబ కాల్పులకు గృహ కలహమే కారణం. బాధితులందరూ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారని, ఈ హింస గృహ కలహం వల్లే జరిగిందని పోలీసులు ధృవీకరించారు.
గ్విన్నెట్ కౌంటీ పోలీసు అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నలుగురూ తుపాకీ గాయాలతో అక్కడికక్కడే మరణించారు. కాల్పుల తర్వాత భర్త అరెస్ట్. నిందితుడు, మీము డోగ్రా భర్త అయిన 51 ఏళ్ల విజయ్ కుమార్ను నివాసంలోనే అరెస్టు చేశారు.
ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. వారిలో ఒక పిల్లవాడు సమయానికి 911కి ఫోన్ చేసి, తదుపరి నష్టాన్ని నివారించాడు. మృతుల్లో భారతీయ పౌరుడు ఉన్నట్లు కాన్సులేట్ ధృవీకరించింది.