రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివిధ శాఖలపై సమగ్ర సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 5 వరకు కొనసాగుతాయి. ఇందులో 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్కు సంబంధించిన అదనపు కేటాయింపులు, కోతలపై దృష్టి సారిస్తారు.
జనవరి 24న వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, జౌళి, పంచాయతీరాజ్, నీటి సరఫరా, మహిళా సంక్షేమ శాఖల అధికారులు చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేయడం, ప్రస్తుత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా కేటాయింపులను సవరించడం ఈ సమీక్షల లక్ష్యం.
రోడ్లు- భవనాలు, రెవెన్యూ - గృహనిర్మాణ శాఖలపై జనవరి 27న సమీక్షలు జరుగుతాయి. జనవరి 28న నీటిపారుదల, పౌర సరఫరాలు, అటవీ- పర్యావరణం, దేవాదాయ శాఖల ప్రతిపాదనలను మూల్యాంకనం కోసం స్వీకరిస్తారు. రవాణా, బీసీ సంక్షేమం, పర్యాటకం, ఎక్సైజ్ శాఖల సమీక్షలు జనవరి 29న జరగనున్నాయి.
జనవరి 30న కార్మిక, ఉపాధి- పశుసంవర్ధక శాఖలు తమ సమావేశాలను నిర్వహిస్తాయి. ఆ తర్వాత జనవరి 31న ఆరోగ్యం - సంక్షేమం, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖలపై సమీక్షలు జరుగుతాయి. ఫిబ్రవరి 2న ఐటీ, శాసనసభ వ్యవహారాలు, ఎస్సీ- గిరిజన సంక్షేమ శాఖలు తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పిస్తాయి. విద్య మరియు మున్సిపల్ శాఖల సమీక్షలు ఫిబ్రవరి 3న జరగనుండగా, జీఏడీ, రెవెన్యూ, హోం శాఖల అధికారులు ఫిబ్రవరి 4న సమావేశమవుతారు.
ఫిబ్రవరి 5న జరిగే చివరి సమీక్షలలో న్యాయ, ఆర్థిక- ప్రణాళిక శాఖలను సమీక్షిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని శాఖలకు సంబంధించిన సమావేశాలకు ఆయన హాజరవుతారు. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రణాళికలలో అవసరమైన మార్పులు చేస్తారు.