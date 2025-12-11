గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (17:27 IST)

కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు... టేక్ హోమ్ శాలరీలో కోత?

salary
కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాత కార్మిక చట్టాల స్థానంలో కొత్త కార్మిక చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఇందులోభాగంగా, తాజాగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటివల్ల చాలా మంది వేతన జీవులు తీసుకునే టేక్ హోం శాలరీలో కోతపడుతుందనే భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో కేంద్ర కార్మిక శాఖ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ లేబర్ కోడ్‌ల ప్రభావం కేవలం ఇతర అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందేగానీ, టేక్ హోం శాలరీలో ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, సీటీసీలో బేసిక్ శాలరీ 50 శాతానికి పెరిగినా అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందే తప్ప చేతికందే వేతనంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. 
 
కొత్త లేబర్‌ కోడ్స్‌ వల్ల ఉద్యోగుల చేతికందే వేతనంలో ఎలాంటి మార్పూ ఉండబోదని కార్మిక శాఖ తాజాగా ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేసింది. ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ చట్టబద్ధ వేతన పరిమితి రూ.15 వేలుగా ఉండడమే దీనికి కారణమని తెలిపింది. ఈ పరిమితిపై కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌ల ప్రభావం ఉండబోదు కాబట్టి చేతికందే వేతనంలో ఎలాంటి మార్పూ ఉండబోదని స్పష్టంచేసింది. ఆ పరిమితికి మించి కాంట్రిబ్యూట్‌ చేయడమనేది స్వచ్ఛందమని, తప్పనిసరి కాదని తెలిపింది. 

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్కార్తి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వా వాత్తియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు. నలన్ కుమార స్వామి దర్శకుడు. డిసెంబరు 12వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడదలకు మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ప్రముఖ ఫైనాన్షియర్ అర్జున్ లాల్ వద్ద ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీతో కలిపి రూ.21.78 కోట్లు అయింది. ఈ మొత్తం చెల్లించేవరకు చిత్రం విడుదల చేయొద్దని నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజాను ఆదేశిస్తూ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది.

సెట్‌లోనే నటిస్తూనే చనిపోవాలన్నదే కోరిక - జిమ్‌లో దుస్తులపై ట్రోల్స్ చేశారు : నటి ప్రగతి

సెట్‌లోనే నటిస్తూనే చనిపోవాలన్నదే కోరిక - జిమ్‌లో దుస్తులపై ట్రోల్స్ చేశారు : నటి ప్రగతినటిస్తూనే తాను చనిపోవాలనివుందని, సినిమా లేనిదే తాను లేనని, సినిమా వల్లే తనకు ఇంత గుర్తింపు వచ్చిందని సినీ నటి ప్రగతి అన్నారు. పైగా, సరదాగా ప్రారంభించిన పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇపుడు పతకాలు తెచ్చిపెడుతోందని అన్నారు. ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినపుడు చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారన్నారు. ఈ వయసులో ఇది నీకు అవసరమా అంటూ ఎద్దేవా చేశారని, జిమ్ చేస్తున్నపుడు తన వస్త్రధారపైనా విమర్శలు కురిపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, జిమ్‌కు చీర కట్టుకునో లేదా చుడిదార్ వేసుకుని వెళ్లలేమనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క ట్రోలర్ తెలుసుకోవాలని కోరారు. ఈ ట్రోలిగ్ చూసి తన కుమార్తెకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమోనని భయపడ్డాడనని ప్రగతి అన్నారు.

Riya Singha: జెట్లీ నుంచి మిస్ యూనివర్స్ రియా సింఘా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

Riya Singha: జెట్లీ నుంచి మిస్ యూనివర్స్ రియా సింఘా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. మేకర్స్ ముందుగా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని "I am done with comedy"అని ప్రజెంట్ చేయడం హిలేరియస్ అనిపించింది. క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిరంజీవి (చెర్రీ) , హేమలత పెద్దమల్లు నిర్మిస్తున్న జెట్లీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సమర్పిస్తున్నారు. భారీ బ్యానర్లు చేతులు కలపడంతో ఇది స్కై-లెవెల్ ఎంటర్టైనర్ రాబోతుందనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. జెట్లీ తో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతోంది.

జై బాలయ్య అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సఃకుటుంబానాం

జై బాలయ్య అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సఃకుటుంబానాంరామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం సఃకుటుంబానాం. నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, హాస్యబ్రహ్మ బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం తదితరులు కీలకపాత్రలో పోషిస్తున్నారు. మణిశర్మ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందించగా మధు దాసరి డిఓపిగా పనిచేశారు. ఎడిటర్ గా శశాంక్ మలి చేశారు. ఉదయ్ శర్మ రచన దర్శకత్వంలో మహదేవ్ గౌడ్, నాగరత్న నిర్మాతలు.

Jin: వైవిధ్యభరితమైన కథతో సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ జిన్

Jin: వైవిధ్యభరితమైన కథతో సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ జిన్ఈ రోజుల్లో వైవిధ్యభరితమైన కథలులో స్టఫ్ ఉండాలే గానీ, కొత్త నటీనటులైనా సరే సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అవుతోంది. సరిగ్గా అదే ఫార్ములాను తీసుకొని ఓ డిఫరెంట్ జానర్ లో "జిన్" అనే ఓ సరికొత్త సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు డైరెక్టర్ చిన్మయ్ రామ్. ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యేలా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో అమిత్ రావ్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. సాదలమ్మ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్స్ పై నిఖిల్ ఎమ్ గౌడ నిర్మిస్తున్నారు. వరదరాజ్ చిక్కబళ్లాపుర డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్జైపూర్: బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ జైపూర్లో వేగం పుంజుకుంది, మోటార్ క్రీడ, ఫ్యాషన్ యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయి యొక్క కూడలిగా మారింది. పరిమితిని అధిగమించి, జైపూర్ ఎడిషన్ మోటార్ క్రీడలచే ప్రేరేపించబడిన డిజైన్, అందమైన పెర్ఫార్మెన్స్ వేర్, మరియు ఉత్సాహవంతమైన ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనను అన్వేషించింది. ఇవి ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి ధోరణిగా గుర్తించబడ్డాయి- వేగం మరియు ఖచ్చితత్వంతో ముందుకు దూసుకుపోయాయి. ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI), సహకారంతో, స్టైల్ మరియు పవర్లు యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన సర్క్యూట్ లోకి షోకేస్ రన్ వేని పునః ఊహించింది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యంఅడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
