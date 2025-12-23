Telangana: తెలంగాణను డ్రోన్ టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చేందుకు సన్నాహాలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ సమీపంలో డ్రోన్ హబ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రతిపాదిత హబ్ పైలట్ శిక్షణ, పరిశోధన-అభివృద్ధి, డేటా అనలిటిక్స్పై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి దూరంగా ఉంటుంది.
దీనికోసం యాచారం మండలం, మోండిగౌరెల్లిలోని చదునైన భూమిని షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. రక్షణ-పౌర రంగాలలో డ్రోన్ల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోంది.
యాచారంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన నాలుగు భూములను గుర్తించారు. అధికారులు త్వరలో ప్రాథమిక పనులు ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు ఇప్పటికే మోండిగౌరెల్లిలో ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించి, దానిపై వివరణాత్మక నివేదికను టీజీఐఐసీకి సమర్పించారు.
ఈ భూములను త్వరలో అప్పగించే అవకాశం ఉంది. గతంలో డ్రోన్ పోర్ట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ముందుకు సాగలేదు. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ విజయవంతం అయిన తర్వాత, ప్రభుత్వం డ్రోన్ హబ్ ప్రాజెక్ట్పై మళ్లీ దృష్టి సారించింది. ఈ చొరవ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి, ఈ ప్రాంతంలో సాంకేతిక అభివృద్ధిని పెంచుతుందని అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు.
రక్షణ కార్యకలాపాలు, విపత్తు నిర్వహణలో డ్రోన్ల వినియోగం పెరగడం ఈ ప్రతిపాదనకు మరింత బలాన్నిచ్చింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని చాలామంది పౌరులు స్వాగతించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణను డ్రోన్ టెక్నాలజీ హబ్గా నిలపడంలో ఒక ముందడుగుగా పరిగణించబడుతోంది.