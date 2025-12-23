Lok Sabha Segments: 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షుల నియామకం
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొత్తం 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షులను, ప్రధాన కార్యదర్శులను నియమించింది. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో సామాజిక సమీకరణాలు, గత పనితీరు, అనుభవం, విధేయతను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. సమతుల్య ప్రాతినిధ్యమే లక్ష్యమని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
25 నియోజకవర్గాలకు గాను, పద్నాలుగు మంది పార్టీ అధ్యక్షులు రిజర్వ్డ్, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు. వీరిలో ఎనిమిది మంది బీసీలు, నలుగురు ఎస్సీలు, ఒక ఎస్టీ, ఒక మైనారిటీ వర్గానికి చెందినవారు ఉన్నారు. ఈ నిర్ణయాలు తమ సామాజిక ఇంజనీరింగ్ వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పార్టీ నాయకత్వం పేర్కొంది.
నియోజకవర్గాలవ్యాప్తంగా ఐదుగురు మహిళా నాయకురాళ్లను పార్టీ అధ్యక్షులుగా నియమించారు. వారు అరకు నుండి మోజోరు తేజోవతి, విజయవాడ నుండి గద్దె అనురాధ, తిరుపతి నుండి పనబాక లక్ష్మి, కర్నూలు నుండి గుడిసె కృష్ణమ్మ మరియు నంద్యాల నుండి గౌరు చరితారెడ్డి.
ఈ చర్య మహిళలకు అధిక ప్రాతినిధ్యం కల్పించే దిశగా ఒక ముందడుగుగా పరిగణిస్తున్నారు. నలుగురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను కూడా పార్టీ అధ్యక్షులుగా నియమించారు. వారిలో ఏలూరు నుండి బడేటి రాధాకృష్ణ, ఒంగోలు నుండి ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, నంద్యాల నుండి గౌరు చరితారెడ్డి, హిందూపురం నుండి ఎంఎస్ రాజు ఉన్నారు.
రాజకీయంగా ముఖ్యమైన నియోజకవర్గాలలో సీనియర్ నాయకులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇతర ముఖ్యమైన నియామకాలలో నెల్లూరు నుండి ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్ర, విజయవాడ నుండి అనురాధ, తిరుపతి నుండి లక్ష్మి ఉన్నారు. గోదావరి జిల్లాలలో, సామాజిక సమతుల్యత ఆధారంగా ఎంపికలు జరిగాయి.
నర్సాపురం నుండి క్షత్రియ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంతెన రామరాజు, కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన జ్యోతుల నవీన్ మరియు శెట్టిబలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన గుట్టల సాయిని ఎంపిక చేశారు. ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ప్రతిపాదించిన జాబితాలో ముఖ్యమంత్రి మార్పులు చేశారని పార్టీ అంతర్గత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నియామకాలు క్షేత్రస్థాయిలో తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. సీనియర్ మరియు జూనియర్ నాయకుల మిశ్రమాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా అనుసరించారు.