Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటు
ఎఎస్సార్ జిల్లా యంత్రాంగం కాఫీ రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా అమ్ముకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతులకు మద్దతుగా కాఫీ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ చొరవలో చేరిన రైతులకు యూనిట్ ధరపై 30 శాతం సబ్సిడీతో యంత్రాలు, పరికరాలు లభిస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు.
కాఫీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న అన్ని వ్యాపారులు చెల్లుబాటు అయ్యే కాఫీ ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అరకు కాఫీ నాణ్యతలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడబోమని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో దాని ఉనికిని బలోపేతం చేస్తుంది. సోమవారం కాఫీ రైతులు, వ్యాపారులు, ఎఫ్పీవోలు, ఎన్జీవోలతో నిర్వహించిన అవగాహన సంభాషణ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రభావాలకు సంబంధించిన ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి.