ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

Gurudev Sri Sri Ravishankar
ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది. నిద్రలో, శ్వాస తీసుకోవడం, గుండె కొట్టుకోవడం, జీర్ణక్రియ మరియు రక్త ప్రసరణ వంటి అనియంత్రిత కార్యకలాపాలు మాత్రమే మీతో ఉంటాయి. కానీ దీనిని కూడా సంపూర్ణ విశ్రాంతి అని పిలవలేము. సంపూర్ణ విశ్రాంతి ధ్యానంలో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు, అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే, మనం మన ధ్యానాన్ని ఎలా గాఢతరం చేయగలం?
 
ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లడానికి మూడు స్వర్ణ సూత్రాలు
మొదటి స్వర్ణ సూత్రం అచహ: రాబోయే 10-20 నిమిషాల పాటు, కొన్ని నిమిషాల పాటు నాకు ఏమీ వద్దు అని మీకు మీరు సున్నితంగా గుర్తు చేసుకోండి. మీరు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, మీ దుస్తులతో వెళ్లరు కదా? మీరు దుస్తులు తీసివేసి లోపలికి వెళ్తారు. అదేవిధంగా, మీరు ధ్యానం చేసేటప్పుడు, మీ మనసులోని కోరికలన్నింటినీ పక్కన పెట్టండి. ధ్యానం తర్వాత మీరు మీ కోరికలన్నింటినీ తిరిగి పొందవచ్చు. ఒకరి కోరికలను నిశితంగా పరిశీలించి, అవి వ్యర్థమైనవి లేదా గొప్పవి కాదని గ్రహించడమే పరిణతి, లేదా విచక్షణ, అది మిమ్మల్ని మరింత లోతుకు తీసుకువెళుతుంది.
 
రెండవ స్వర్ణ సూత్రం అప్రయత్న: నేను ఏమీ చేయడం లేదు, నాకు ఏమీ వద్దు, నేను ఏమీ చేయడం లేదు అని ఆలోచించడానికి కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయనవసరం లేదు, కేవలం ప్రయత్నం లేని సంకల్పం ఉండనివ్వండి. ముఖ్యమైనదైనా, ముఖ్యం కానిదైనా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలనే బలమైన ప్రవృత్తి ధ్యానానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ధ్యానం జరగాలంటే, మంచి లేదా చెడు, చిన్నవి లేదా ముఖ్యమైన అన్ని సంకల్పాలను వదిలివేయాలి.
 
మూడవ సూత్రం అకించన: నేను ఏమీ కాదు. మీరు ఎవరైనా కావచ్చు. ఒక లాయర్, ఒక డాక్టర్, మరేదైనా, కానీ ధ్యాన సమయంలో, మీరు ఎవరూ కాకుండా పోతారు. మీరు గొప్పవారని, ధనవంతులని లేదా తెలివైనవారని మీరు భావించినా, లేదా మీరు పేదవారు, అంత తెలివైనవారు కాదు, లేదా బలహీనులని భావించినా, ఏ సందర్భంలోనైనా మీరు ధ్యానం చేయలేరు. కాబట్టి ఆ 20 నిమిషాల పాటు, ఏమీ కాకుండా ఉండండి. ఈ మూడు సూత్రాలు మీ మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, మీ ధ్యానాన్ని గాఢతరం చేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి.
 
ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ధ్యానం అంటే ఏకాగ్రత కాదు. మీరు ధ్యానంలో మార్గనిర్దేశం పొందుతున్నప్పుడు, సూచనలను మరీ తీవ్రంగా వినవద్దు. అది మిమ్మల్ని ఉద్రిక్తంగా, బిగుసుకుపోయేలా చేస్తుంది. ఆ సూచనలను మీ చెవుల్లోకి తేలికగా ప్రవేశించనివ్వండి, విశ్రాంతి తీసుకోండి. అదే ధ్యానానికి కీలకం. మన మనస్సు ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు, మనం చేయాల్సిందల్లా విశ్రాంతి తీసుకోవడం మరియు దానిని వికసించనివ్వడం. ధ్యానం అనేది చాలా సున్నితమైన ప్రక్రియ, అది తీవ్రతరం కావడానికి నెలలు పడుతుంది. కానీ మీరు కొన్ని రోజుల పాటు దానిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది పువ్వులా వాడిపోతుంది. అది మీ సహజ స్వభావమని, అది లేకుండా మీరు ఉండలేరని గ్రహించే వరకు ఈ అభ్యాసాన్ని కొనసాగించండి.
 
గుర్తుంచుకోండి, సంతోషం ఎలా వ్యాపిస్తుందో, ధ్యానం కూడా అలాగే వ్యాపిస్తుంది. మీరు మంచి ధ్యానం చేసేవారైతే, మీ చుట్టూ ఉన్నవారు దానిని, మీలోని సానుకూలతను గ్రహిస్తారు. మీ ధ్యానం నుండి వెలువడే ప్రకంపనలు మీకు మరియు మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి మాత్రమే కాకుండా, మీ పూర్వీకులకు కూడా ఆశీర్వాదాలను అందిస్తాయి. అది వారికి కూడా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి, ఈ రోజు మరియు ప్రతిరోజూ ధ్యానం చేసి, ఈ గ్రహాన్ని హింస, ఉద్రిక్తత, ఆందోళన మరియు ఒత్తిడి నుండి విముక్తి కల్పించడం మనపైనే ఉంది.
 
ఈ ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం సందర్భంగా, డిసెంబర్ 21న, ప్రపంచ మానవతావాది మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకోండి. ఈ చారిత్రాత్మక వేడుకలు డిసెంబర్ 17న జెనీవాలోని ఐక్యరాజ్యసమితిలో గురుదేవ్ ప్రసంగంతో ప్రారంభమవుతాయి.

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)శ్రీకాకుళంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో శ్రీ అయ్యప్పస్వామివారి మహాపడి పూజను నిర్వహించారు. తన సతీమణితో కలిసి మంత్రి భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ పూజను చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా తెలుపుతూ... ప్రజలందరికీ శ్రేయస్సు, సుఖసంతోషాలు కలగాలని స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయ్యప్ప స్వామి కృపాకటాక్షాలు మనందరిపై ఎల్లప్పుడూ వుండాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. మహాపడి పూజ అనేది శబరిమల యాత్రలో పదునెట్టాంబడి... అంటే 18 మెట్లు ఎక్కేందుకు ముందు లేదా ఎక్కిన తర్వాత చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ.

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో నితీష్ కుమార్ బహిరంగ వేదికపై ముస్లిం మహిళ ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన ఆర్జేడీ ఇలా రాసింది, నితీష్‌జీకి ఏమైంది? అతని మానసిక స్థితి సరిగానే వుందా అంటూ ప్రశ్నించింది. వైరల్ అయిన వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఒక ముస్లిం మహిళకు అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్ అందజేస్తూ ఆమె ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధంసంక్రాంతి సమీపిస్తున్న కొద్దీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే మూడు రోజుల సంక్రాంతి వేడుకలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ పండుగ సమయంలో కోడి పందాలు అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వాటిని చూడటానికి స్థానికులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడతారు. మూడు రోజుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతులు మారుతుంది. ఇది ఈ కార్యక్రమాన్ని పండుగ వాతావరణంతో పాటు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తుంది. ఈ పందాల కోసం కోళ్లను సిద్ధం చేయడానికి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు.

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...నల్లగా ఉందని భర్త, అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తమామలు ఈసడింపులు అంతా కలిసి ఓ వివాహితను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారు. ఈ దారుణ ఘటన ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలోని తిమ్మాయపాలెంలో చోటుచేసుకుది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Jana Sena: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటు

Jana Sena: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటుజనసేన పార్టీ సోమవారం నుండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటును ప్రారంభించింది. క్రియాశీల కార్యకర్తల నుండి నాయకులను ఎంపిక చేయాలన్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఆయన సూచనల ఆధారంగా, పార్టీ మూడు రోజుల్లో కమిటీలను ఖరారు చేయనుంది. ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తల్లూరి పిఠాపురంలోని చెబ్రోలు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. వార్డు, బూత్, గ్రామ స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుంది

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుందిశ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటిస్తున్న్ చిత్రానికి విష్ణు విన్యాసం టైటిల్ ఖరారు చేశారు. కొత్త దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తారు. హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సాయి కృష్ణ బొబ్బా, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు. ఈ రోజు సినిమా టీం ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభం

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభంబాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైంది

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైందిఅమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత నటించిన మూవీ జిన్. నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం. ఈ మూవీకి చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్ కందుకూరి, వీరభద్రం చౌదరి, సోహెల్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...గత 2017 నాటి నటిపై లైంగికదాడి కేసులో కోర్టు తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడుగా ఉన్న నటుడు దిలీప్‌ను కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. అయితే, ఆయన మాజీ భార్య, సినీ నటి మంజు వారియర్ మాత్రం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తిగా గౌరవం ఉన్నప్పటికీ బాధితురాలికి న్యాయం ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉందని పేర్కొన్నారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.
