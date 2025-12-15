ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది. నిద్రలో, శ్వాస తీసుకోవడం, గుండె కొట్టుకోవడం, జీర్ణక్రియ మరియు రక్త ప్రసరణ వంటి అనియంత్రిత కార్యకలాపాలు మాత్రమే మీతో ఉంటాయి. కానీ దీనిని కూడా సంపూర్ణ విశ్రాంతి అని పిలవలేము. సంపూర్ణ విశ్రాంతి ధ్యానంలో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు, అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే, మనం మన ధ్యానాన్ని ఎలా గాఢతరం చేయగలం?
ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లడానికి మూడు స్వర్ణ సూత్రాలు
మొదటి స్వర్ణ సూత్రం అచహ: రాబోయే 10-20 నిమిషాల పాటు, కొన్ని నిమిషాల పాటు నాకు ఏమీ వద్దు అని మీకు మీరు సున్నితంగా గుర్తు చేసుకోండి. మీరు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, మీ దుస్తులతో వెళ్లరు కదా? మీరు దుస్తులు తీసివేసి లోపలికి వెళ్తారు. అదేవిధంగా, మీరు ధ్యానం చేసేటప్పుడు, మీ మనసులోని కోరికలన్నింటినీ పక్కన పెట్టండి. ధ్యానం తర్వాత మీరు మీ కోరికలన్నింటినీ తిరిగి పొందవచ్చు. ఒకరి కోరికలను నిశితంగా పరిశీలించి, అవి వ్యర్థమైనవి లేదా గొప్పవి కాదని గ్రహించడమే పరిణతి, లేదా విచక్షణ, అది మిమ్మల్ని మరింత లోతుకు తీసుకువెళుతుంది.
రెండవ స్వర్ణ సూత్రం అప్రయత్న: నేను ఏమీ చేయడం లేదు, నాకు ఏమీ వద్దు, నేను ఏమీ చేయడం లేదు అని ఆలోచించడానికి కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయనవసరం లేదు, కేవలం ప్రయత్నం లేని సంకల్పం ఉండనివ్వండి. ముఖ్యమైనదైనా, ముఖ్యం కానిదైనా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలనే బలమైన ప్రవృత్తి ధ్యానానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ధ్యానం జరగాలంటే, మంచి లేదా చెడు, చిన్నవి లేదా ముఖ్యమైన అన్ని సంకల్పాలను వదిలివేయాలి.
మూడవ సూత్రం అకించన: నేను ఏమీ కాదు. మీరు ఎవరైనా కావచ్చు. ఒక లాయర్, ఒక డాక్టర్, మరేదైనా, కానీ ధ్యాన సమయంలో, మీరు ఎవరూ కాకుండా పోతారు. మీరు గొప్పవారని, ధనవంతులని లేదా తెలివైనవారని మీరు భావించినా, లేదా మీరు పేదవారు, అంత తెలివైనవారు కాదు, లేదా బలహీనులని భావించినా, ఏ సందర్భంలోనైనా మీరు ధ్యానం చేయలేరు. కాబట్టి ఆ 20 నిమిషాల పాటు, ఏమీ కాకుండా ఉండండి. ఈ మూడు సూత్రాలు మీ మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, మీ ధ్యానాన్ని గాఢతరం చేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి.
ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ధ్యానం అంటే ఏకాగ్రత కాదు. మీరు ధ్యానంలో మార్గనిర్దేశం పొందుతున్నప్పుడు, సూచనలను మరీ తీవ్రంగా వినవద్దు. అది మిమ్మల్ని ఉద్రిక్తంగా, బిగుసుకుపోయేలా చేస్తుంది. ఆ సూచనలను మీ చెవుల్లోకి తేలికగా ప్రవేశించనివ్వండి, విశ్రాంతి తీసుకోండి. అదే ధ్యానానికి కీలకం. మన మనస్సు ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు, మనం చేయాల్సిందల్లా విశ్రాంతి తీసుకోవడం మరియు దానిని వికసించనివ్వడం. ధ్యానం అనేది చాలా సున్నితమైన ప్రక్రియ, అది తీవ్రతరం కావడానికి నెలలు పడుతుంది. కానీ మీరు కొన్ని రోజుల పాటు దానిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది పువ్వులా వాడిపోతుంది. అది మీ సహజ స్వభావమని, అది లేకుండా మీరు ఉండలేరని గ్రహించే వరకు ఈ అభ్యాసాన్ని కొనసాగించండి.
గుర్తుంచుకోండి, సంతోషం ఎలా వ్యాపిస్తుందో, ధ్యానం కూడా అలాగే వ్యాపిస్తుంది. మీరు మంచి ధ్యానం చేసేవారైతే, మీ చుట్టూ ఉన్నవారు దానిని, మీలోని సానుకూలతను గ్రహిస్తారు. మీ ధ్యానం నుండి వెలువడే ప్రకంపనలు మీకు మరియు మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి మాత్రమే కాకుండా, మీ పూర్వీకులకు కూడా ఆశీర్వాదాలను అందిస్తాయి. అది వారికి కూడా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి, ఈ రోజు మరియు ప్రతిరోజూ ధ్యానం చేసి, ఈ గ్రహాన్ని హింస, ఉద్రిక్తత, ఆందోళన మరియు ఒత్తిడి నుండి విముక్తి కల్పించడం మనపైనే ఉంది.
ఈ ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం సందర్భంగా, డిసెంబర్ 21న, ప్రపంచ మానవతావాది మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకోండి. ఈ చారిత్రాత్మక వేడుకలు డిసెంబర్ 17న జెనీవాలోని ఐక్యరాజ్యసమితిలో గురుదేవ్ ప్రసంగంతో ప్రారంభమవుతాయి.