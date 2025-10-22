Mana Mitra App: మన మిత్ర మొబైల్ యాప్ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు
మహిళా సాధికారత, ఆర్థిక పురోగతికి ప్రభుత్వం బలమైన నిబద్ధతను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పునరుద్ఘాటించారు. సచివాలయంలో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం, మునిసిపల్ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యం విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన, వివిధ రంగాలలో మహిళల అభివృద్ధి, వ్యవస్థాపకత కోసం ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
లక్ష్య సమూహాలకు ఎనిమిది కీలక సేవలను అందించడానికి రూపొందించిన ఎంఈపీఎంఏ మన మిత్ర మొబైల్ యాప్ను చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. మిషన్ వార్షిక పత్రిక అవనీ, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం ప్రజ్ఞ వర్చువల్ శిక్షణ యాప్ను కూడా ఆయన ఆవిష్కరించారు.
తన సంస్థ కోసం రూ.1.25 కోట్ల బ్యాంకు రుణం పొందిన మంగళగిరి వ్యాపారవేత్త మాధురిని ముఖ్యమంత్రి సత్కరించారు. డ్వాక్రా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, సమిష్టిగా విజయం సాధించిందని.. రూ.20,739 కోట్లు ఆదా చేశాయని, బ్యాంకు లింకేజీల ద్వారా ఆ మొత్తాన్ని రెట్టింపు పొందాయని చంద్రబాబు గుర్తించారు.