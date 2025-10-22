బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025 (11:24 IST)

Mana Mitra App: మన మిత్ర మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు

Chandra babu
మహిళా సాధికారత, ఆర్థిక పురోగతికి ప్రభుత్వం బలమైన నిబద్ధతను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పునరుద్ఘాటించారు. సచివాలయంలో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం, మునిసిపల్ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యం విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన, వివిధ రంగాలలో మహిళల అభివృద్ధి, వ్యవస్థాపకత కోసం ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
 
లక్ష్య సమూహాలకు ఎనిమిది కీలక సేవలను అందించడానికి రూపొందించిన ఎంఈపీఎంఏ మన మిత్ర మొబైల్ యాప్‌ను చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. మిషన్ వార్షిక పత్రిక అవనీ, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం ప్రజ్ఞ వర్చువల్ శిక్షణ యాప్‌ను కూడా ఆయన ఆవిష్కరించారు. 
 
తన సంస్థ కోసం రూ.1.25 కోట్ల బ్యాంకు రుణం పొందిన మంగళగిరి వ్యాపారవేత్త మాధురిని ముఖ్యమంత్రి సత్కరించారు. డ్వాక్రా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, సమిష్టిగా విజయం సాధించిందని.. రూ.20,739 కోట్లు ఆదా చేశాయని, బ్యాంకు లింకేజీల ద్వారా ఆ మొత్తాన్ని రెట్టింపు పొందాయని చంద్రబాబు గుర్తించారు. 

RT76: స్పెయిన్‌లో రవితేజ తో సాంగ్ పూర్తిచేసుకున్న ఆషికా రంగనాథ్

RT76: స్పెయిన్‌లో రవితేజ తో సాంగ్ పూర్తిచేసుకున్న ఆషికా రంగనాథ్మాస్ మహరాజా రవితేజతో జోడిగా నటిస్తున్న ఆషికా రంగనాథ్ స్పెయిన్ లో ఓ పాటను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని చాలా సంతోషంగా తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. రవితేజ ప్రస్తుతం కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో RT76 కోసం స్పెయిన్‌లో ఉన్నారు. స్పెయిన్‌లో ఒక పాట చిత్రీకరణ పూర్తయినట్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ను ఆషికా పంచుకుంది. దీనితో, స్పెయిన్ షెడ్యూల్ ముగిసింది. చిత్రం బృందం త్వరలో భారతదేశానికి తిరిగి వస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులను గౌరవించడం లేదు : హీరో నరేష్

నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులను గౌరవించడం లేదు : హీరో నరేష్సీనియర్ నటుడు నరేష్ సినీ నిర్మాతల గురించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులను గుర్తించడం లేదన్నారు. కేవలం డబ్బులు ఇస్తే సరిపోతుందనే భావన వారిలో నెలకొందన్నారు. యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన "కె-రాంప్" సినిమా విజయం సాధించిన సందర్భంగా నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్‍‌లో నటుడు నరేష్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

chiranjeevi : మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు ని ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు...

chiranjeevi : మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు ని ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు...మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు దీపావళి స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే మీసాల పిల్ల పాట కూడా రిలీజైంది. ఆ పాటకు ఊహించని అప్లాజ్ రావడంతో మెగాస్టార్ టీమ్ ఖుషీగా వున్నారు. దానిని వ్యక్తం చేస్తూ.. సోషల్ మీడియాలో.. అతను పరిపాలించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ...ఏ శక్తి కూడా అతన్ని ఆపలేదు.. అంటూ మీసాల పిల్ల పాటకు వచ్చిన రెస్పాన్ ను తెలియజేస్తూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు.

Rashmika: గోండ్ తెగల బ్యాక్ డ్రాప్ లో రష్మిక మందన్న.. మైసా

Rashmika: గోండ్ తెగల బ్యాక్ డ్రాప్ లో రష్మిక మందన్న.. మైసారష్మిక మందన్న రవీంద్ర పుల్లె డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్న 'మైసా' అనే పవర్‌ఫుల్, ఫీమేల్ సెంట్రిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఆసక్తికరమైన టైటిల్, అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో బజ్‌ను సృష్టించింది. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ మైసాను భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

Dil Raju: రామానాయుడు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నా : దిల్ రాజు

Dil Raju: రామానాయుడు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నా : దిల్ రాజుకిరణ్ అబ్బవరం నటించిన K-ర్యాంప్ మూవీ విజయం దిశగా పరుగులు తీస్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజైన 3 రోజుల్లోనే 17.5 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లను అందుకుని బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహించారు. యుక్తి తరేజా హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ నేపథ్యంలో బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
