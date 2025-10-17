శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (19:35 IST)

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

Preity G Zinta
హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.
 
స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది కేవలం అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికి, జీవితంలోని అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడానికి ఒక మార్గం. అందుకే స్వ డైమండ్స్‌లో, మేము కేవలం IGI/GIA-సర్టిఫైడ్ సహజ వజ్రాలను, అదీ అత్యుత్తమ VVS క్లారిటీ, EF కలర్‌తో మాత్రమే అందిస్తాము. ఈ నాణ్యత, మా కస్టమర్లు ప్రతి ఆభరణంపై ఉంచే నిజమైన ప్రేమకు, నమ్మకానికి ప్రతీక. మా కొత్త ప్రచారం, యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ, ఈ సహజత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు వ్యక్తీకరించే ప్రతి భావోద్వేగానికి, అంతే నిజమైన, స్వచ్ఛమైన ఆభరణం అవసరం, అని ఆయన అన్నారు.
 
స్వ డైమండ్స్ కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమితులైన ప్రీతి జి జింటా, ఈ భాగస్వామ్యంపై తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, సహజత్వం, సొగసు, శాశ్వతమైన అందానికి ప్రతీక అయిన స్వ డైమండ్స్‌తో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా దృష్టిలో, ఆభరణాలు అంటే జీవితంలోని నిజమైన, అమూల్యమైన క్షణాలను జరుపుకోవడం. అందుకే, స్వ డైమండ్స్ వారి తత్వం యాజ్ రియల్ యాజ్ యూ నా వ్యక్తిత్వానికి చాలా దగ్గరగా అనిపించింది. ప్రతి మహిళ తన నిజ స్వరూపాన్ని, అంటే తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సున్నితత్వాన్ని, బలాన్ని ప్రతిబింబించే ఆభరణాలను ధరించాలని నేను బలంగా నమ్ముతాను అని అన్నారు.
 
2022లో, స్వ డైమండ్స్ 24,679 సహజ వజ్రాలతో పొదిగిన ఉంగరాన్ని సృష్టించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌ను సంపాదించుకుంది, ఇది శ్రేష్ఠత, ఆవిష్కరణ, హస్తకళ నైపుణ్యం పట్ల బ్రాండ్ యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనం. కేరళలో ప్రధాన కార్యాలయం, కేరళ, ముంబైలలో అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్లు కలిగిన స్వడైమండ్స్, అత్యుత్తమ నాణ్యత, అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ప్రపంచ స్థాయి ఆభరణాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటికే భారతదేశం, UAEలలో 400కు పైగా స్టోర్లను కలిగి ఉన్న ఈ బ్రాండ్, 2025 చివరి నాటికి 500 స్టోర్ల మైలురాయిని అధిగమించే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తద్వారా భారతదేశపు అత్యంత ఆదరణ పొందిన జువెలరీ హౌస్‌లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటోంది.

భారత్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెండింటితో యుద్ధానికి సిద్ధం: పాక్ మంత్రి చెవాకులు

భారత్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెండింటితో యుద్ధానికి సిద్ధం: పాక్ మంత్రి చెవాకులుపాకిస్తాన్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశాల మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా ఘర్షణలు సాగుతున్నాయి. పాకిస్తాన్ దేశం ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇస్తోందని ఆఫ్ఘన్ ఆరోపిస్తుండగా దానికి భారత్ మద్దతిస్తోంది. ఇలా భారతదేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంతో దగ్గరవ్వడంతో పాకిస్తాన్ ఉలికిపాటుకు గురవుతోంది. ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ రక్షణశాఖ మంత్రి ఖ్వాజా నోటికొచ్చిన చెవాకులు పేలారు. ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భారతదేశ సరిహద్దు వద్ద కూడా ఇలాంటి ఉద్రిక్తతలు ఎదురైతే ఏం చేస్తారంటూ పాక్ యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ... ఆ విషయాన్ని కొట్టి పారేయలేం.

ఆర్టీసీ బస్సులో కనిపించిన రూ. 50 లక్షల విలువ చేసే బంగారం మూట, దాన్ని తీసుకుని...

ఆర్టీసీ బస్సులో కనిపించిన రూ. 50 లక్షల విలువ చేసే బంగారం మూట, దాన్ని తీసుకుని...నీతి నిజాయితీ ఇంకా బ్రతికే వున్నాయని తెలిపేందుకు అక్కడక్కడా జరిగే కొన్ని ఘటనలు పట్టి చూపిస్తుంటాయి. తాజాగా రూ. 50 లక్షల విలువ చేసే బంగారం బిస్కెట్ల మూటను చూసి కూడా ఓ వ్యక్తి తన నిజాయితీ బంగారం కంటే ఎంతో విలువైనదని నిరూపించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సంగారెడ్డిలో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగిని వసుధ ఆమె భర్త ప్రకాశ్ దంపతులు తమ మనవరాలి పెళ్లి కోసం సికింద్రాబాదులో 39 తులాల బంగారం బిస్కెట్లను కొనుగోలు చేసారు. ఆ తర్వాత బస్సులో ప్రయాణించి తమ ఇంటికి చేరుకుని బంగారం బిస్కెట్లు పెట్టిన బ్యాగు కోసం చూస్తే అది కనిపించలేదు.

మంత్రి కొండా సురేఖపై సీఎం రేవంత్ గుర్రు : మంత్రివర్గం నుంచి ఔట్?

మంత్రి కొండా సురేఖపై సీఎం రేవంత్ గుర్రు : మంత్రివర్గం నుంచి ఔట్?తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంత్రివర్గంలో వివాదం చెలరేగింది. సీనియర్ మంత్రిగా ఉన్న కొండా సురేఖపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గుర్రుగా ఉన్నట్టు ఉన్నారు. దీంతో గురువారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి కూడా కొండా సురేఖ హాజరుకాలేదు. పార్టీలో, ప్రభుత్వంలో తనను ఇబ్బందులకు గురిచేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని మంత్రి కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ ముఖ్యనాయకులను కలిసి చెప్పినట్లు సమాచారం. పైగా, మంత్రి ఓఎస్డీగా ఉన్న సుమంత్‌ను తొలగించడం, బుధవారం రాత్రి ఆయన కోసం పోలీసులు తన ఇంటికి వెళ్లిన నేపథ్యంలో.. గురువారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి సురేఖ హాజరు కాలేదు. అదేసమయంలో ఆమె ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఏఐసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్లతో సమావేశమయ్యారు.

విశాఖలో Google AI, 200 ఉద్యోగాలకు ఏడాదికి రూ.22,000 కోట్లా?: గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రశ్న

విశాఖలో Google AI, 200 ఉద్యోగాలకు ఏడాదికి రూ.22,000 కోట్లా?: గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రశ్నవిశాఖపట్టణంలో Google AI కేంద్రం వచ్చేందుకు తాము ఎంతగానో కృషి చేసి రాబట్టామని కూటమి సర్కార్ చెబుతూ వుంటే మాజీమంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ మాత్రం విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. గూగుల్ ఏఐతో కేవలం 200 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఎంఓయులో చెప్పి, బైట మాత్రం లక్షా 80 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... గూగుల్ సంస్థకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న ఉద్యోగుల సంఖ్యే 1,80,000 మంది. అలాంటిది విశాఖలో స్థాపించబోయే గూగుల్ డేటా సెంటర్లో అంతమందికి ఉపాధి ఎలా ఇప్పించగలరో చెప్పాలి.

లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా దీపికా పదుకొణె

లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా దీపికా పదుకొణెఅబుధాబి సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ యొక్క డెస్టినేషన్ బ్రాండ్ అయిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి, దీపికా పదుకొణెను తమ సరికొత్త ప్రాంతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. 2023 నుండి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఉన్న తన భర్త, బాలీవుడ్ ఐకాన్ రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో దీపికా చేరారు. దీనితో ఈ గమ్యస్థానానికి అధికారికంగా కలిసి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తొలి బాలీవుడ్ పవర్ కపుల్‌గా వారు నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులతో అబుధాబి ఎంత వ్యక్తిగతంగా, వాస్తవంగా కనెక్ట్ అవుతుందో వారిద్దరూ కలిసి చూపిస్తారు.

గురుదత్త గనిగ, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో జుగారి క్రాస్ టైటిల్ ప్రోమో

గురుదత్త గనిగ, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో జుగారి క్రాస్ టైటిల్ ప్రోమోప్రముఖ రచయిత పూర్ణచంద్ర తేజస్వి ప్రసిద్ధ నవల జుగారి క్రాస్ ను సినిమాగా రూపొందిస్తున్నారు. కరావళి తో అందరినీ ఆకట్టుకోనున్న దర్శకుడు గురుదత్త గనిగ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను టేకప్ చేశారు. టైటిల్, టీజర్ అందరిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రాజ్ బి. శెట్టి ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ మూవీ విడుదలకు ముందు గురుదత్త గనికి, రాజ్ బి. శెట్టి కాంబోలో మరో చిత్రం ప్రారంభమైంది.

Shimbu: సామ్రాజ్యం తో శింబు బెస్ట్ గా తెరపైన ఎదగాలి : ఎన్టీఆర్

Shimbu: సామ్రాజ్యం తో శింబు బెస్ట్ గా తెరపైన ఎదగాలి : ఎన్టీఆర్ఎన్టీఆర్ చేతుల మీదుగా సోషల్ మీడియాలో తెలుగు ప్రచార చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు. చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెష్ అందించారు. శింబు బెస్ట్ ఇంకా తెరపైకి రావాల్సి ఉందని, వెట్రిమారన్ కంటే వెండితెరపై అతడిని ఇంకెవరు బాగా చూపిస్తారని ఎన్టీఆర్ పేర్కొన్నారు. ప్రోమో లేదా టీజర్ రెండు మూడు నిమిషాల నిడివిలో ఉంటాయి. అందుకు భిన్నంగా ఐదున్నర నిమిషాల వీడియో విడుదల చేసింది 'సామ్రాజ్యం' చిత్ర బృందం.

Ram Charan: పెద్ది తాజా అప్ డేట్.. శ్రీలంక వెళ్లనున్న రామ్‌చరణ్‌

Ram Charan: పెద్ది తాజా అప్ డేట్.. శ్రీలంక వెళ్లనున్న రామ్‌చరణ్‌రామ్‌చరణ్‌, జాన్వీ కపూర్‌ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాలోని పాటలను ఇటీవలే చిత్రీకరించారు. ఉప్పెన ఫేమ్‌ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. మూడు రోజుల్లో దీపావళి రాబోతుండగా అభిమానులకు శుభవార్త ఇవ్వనుంది చిత్ర యూనిట్. దసరాకు వస్తుందనుకున్న ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ రాకపోవడంతో ఫ్యాన్స్‌ కాస్త నిరాశ చెందారు. అయితే దర్శకుడు బుచ్చిబాబు దీపావళికి దద్దరిలే అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

Shivaji : శివాజీ, లయ కాంబినేషన్ లో పంచాయతీ సెక్రెటరీ

Shivaji : శివాజీ, లయ కాంబినేషన్ లో పంచాయతీ సెక్రెటరీసుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వంలో వింటేజ్ బ్లాక్ బస్టర్ కపుల్ నటుడు శివాజీ, లయ జంటగా నటిస్తూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మరోసారి ఈటీవీ విన్ తో కలిసి శివాజీ పనిచేస్తున్నారు. 90's వెబ్ సిరీస్ లో శివాజీతో కలిసి నటించిన బాల నటుడు రోహన్, అలీ, ధనరాజ్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Siddu: తెలుసు కదా.. చేసే ముందు భయం ఉండేది, ఈరోజు భయం పోయింది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

Siddu: తెలుసు కదా.. చేసే ముందు భయం ఉండేది, ఈరోజు భయం పోయింది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ తెలుసు కదా. మిరాయ్ లాంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదలైన ఈ చిత్రం రన్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
