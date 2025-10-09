ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు
ఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్పీస్లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.
ఆమె కోసం, హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ తన కాలపు స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది, ప్రస్తుత ట్రెండ్లను స్వీకరిస్తుంది. అదే సమయంలో సొగసైనదిగా, ప్రత్యేకమైనదిగా నిలుస్తుంది. హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మోడల్స్ గంటలు, నిమిషాలు, సెకన్లను మరియు మూడు గంటల వద్ద తేదీని సూచిస్తాయి. ఈ కలెక్షన్ యొక్క ప్రత్యేకత అయిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్ఛేంజబుల్ స్ట్రాప్తో అమర్చబడి, ఇవి అదనపు రబ్బర్ స్ట్రాప్తో వస్తాయి. వాటి క్వార్ట్జ్ మూవ్మెంట్ 5 సంవత్సరాల బ్యాటరీ లైఫ్ను కలిగి ఉంటుంది.
అతని కోసం, క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్ వాచ్ సంప్రదాయాన్ని మరియు ఆధునికతను 38.5mm కేస్లో మిళితం చేస్తుంది. దీనికి కాఫ్స్కిన్ స్ట్రాప్ మరియు సంప్రదాయబద్ధమైన హుందాతనం కోసం ఒక పిన్ బకిల్ జతచేయబడింది. దాని డయల్ అరబిక్ అంకెలతో కూడిన సన్బర్స్ట్ మినిట్ సర్కిల్, రోమన్ అంకెలతో కూడిన అవర్ రింగ్, లోతు మరియు ఆకృతిని జోడించే గిలోషే సెంటర్ను కలిగి ఉంది. పారదర్శక కేస్బ్యాక్ ద్వారా కనిపించే సెల్ఫ్-వైండింగ్ ఆటోమేటిక్ మూవ్మెంట్తో పనిచేసే ఇది, 68-గంటల పవర్ రిజర్వ్ను అందిస్తుంది – శుక్రవారం నుండి సోమవారం వరకు కచ్చితమైన సమయపాలనను నిర్ధారిస్తుంది.
దీపావళి పునరుద్ధరణ, ఐక్యత, వెలుగు యొక్క విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచినట్లే, ఈ వాచీలు పంచుకున్న విజయాలు, శాశ్వత బంధాలు మరియు చక్కగా జీవించిన కాలపు వాగ్దానానికి చిహ్నాలుగా మారతాయి. ఈ పండుగ సీజన్లో, కేవలం ఒక వాచీని మాత్రమే కాదు, ఫ్రెడెరిక్ కాన్స్టాంట్తో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే ఒక కథను బహుమతిగా ఇవ్వండి.