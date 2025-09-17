గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (23:29 IST)

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

Miara
టాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.
 
ఈ వేడుక స్ఫూర్తికి తోడుగా, తనైరా యొక్క తాజా ప్రచారం ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ చీరను పండుగ సీజన్‌లో ప్రేమ యొక్క శాశ్వత గుర్తుగా వేడుక జరుపుకుంటుంది. బహుమతి ఇవ్వడంలోని ఆనందానికి తమదైన రీతి నిర్వచనంగా ఈ ప్రచారం నిలుస్తుంది, తనైరా చీరను బహుమతిగా ఇవ్వడం అంటే అరుదైన, అమూల్యమైన దానితో ప్రేమను గౌరవించడం అనే భావోద్వేగంను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. చివరగా, స్వచ్ఛత అనేది ప్రేమకు నిజమైన కొలమానం. ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కేవలం కనిపించదు, అనుభూతి చెందుతుంది.
 
ప్రతి కొనుగోలును మరింత చిరస్మరణీయంగా చేయడానికి, బ్రాండ్ గిఫ్ట్ వోచర్‌లు, బంగారు నాణేలతో ప్రత్యేక పండుగ ఆఫర్‌లను పరిచయం చేస్తుంది. కస్టమర్‌లు రూ. 10,000 విలువైన ప్రతి కొనుగోలుకు రూ.1,000 వోచర్‌ను అందుకుంటారు, దీనిని వారి తదుపరి కొనుగోలులో వినియోగించుకోవచ్చు, అయితే రూ.50,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేసే వారు 0.2 గ్రాముల తనిష్క్ బంగారు నాణెం కూడా అందుకుంటారు. ఈ పరిమిత కాల ఆఫర్ 20 అక్టోబర్ 2025 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవ్వడంలోని ఆనంద క్షణం దాటి, కస్టమర్‌లు తమ కలలను కాలక్రమేణా సాకారం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి తనైరా తమ గోల్డెన్ కోకూన్ కొనుగోలు ప్రణాళికను కూడా ఆవిష్కరించింది.
 
ఈ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా తనైరా సిఇఒ శ్రీ అంబుజ్ నారాయణ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సీజన్‌లో, వైవిధ్యమైన వస్త్రాలలో వ్యక్తీకరించబడిన ఊహ, వారసత్వ ప్రతిబింబంగా మేము మియారాను ఆవిష్కరిస్తున్నాము. తనైరా వద్ద మేము చీరను కేవలం ధరించడం కాదు, అనుభవించదగినది అని మేము నమ్ముతాము. ఇది వేడుకలను వ్యక్తిగత ప్రకటనలుగా, బహుమతులను స్వచ్ఛమైన ప్రేమ యొక్క చిహ్నంగా మారుస్తుంది- మా పండుగ ప్రచారం, ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ ద్వారా మేము సజీవంగా తీసుకువచ్చిన సెంటిమెంట్ ఇది. మా ప్రత్యేక ఆఫర్లు, గోల్డెన్ కోకూన్ ప్లాన్‌తో కలిసి, ఈ సీజన్‌లో వినియోగదారులకు తనైరా చీరలను అత్యంత అర్థవంతమైన ఎంపికగా మార్చాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. బలమైన మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌తో, ఈ పండుగ కాలంలో అత్యధిక రెండంకెల వృద్ధిని మేము ఆశిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
రూ. 6,499 నుండి ప్రారంభమయ్యే మియారా కలెక్షన్‌తో మీ ఉత్సవాలను ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి, బహుమతిగా ఇవ్వడానికి లేదా విలువైనదిగా చేయడానికి తయారు చేయబడింది. ఎంజి రోడ్, లబ్బీపేట, విజయవాడ ఉన్న తనైరా షోరూమ్‌లో ఈ చేతితో నేసిన చీరలను సొంతం చేసుకోవడానికి, వీటి అనుభవాలను పొందటానికి కొత్త మార్గాలు తెరిచి వున్నాయి. 

Salary Cut : జగన్మోహన్ రెడ్డి జీతంలో కోత లేదా సస్పెన్షన్ తప్పదా?

Salary Cut : జగన్మోహన్ రెడ్డి జీతంలో కోత లేదా సస్పెన్షన్ తప్పదా?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఒక సంవత్సరం దాటింది. ఈ కాలంలో జగన్ ఎన్నిసార్లు అసెంబ్లీకి వచ్చారన్నది ఒకవైపు లెక్కించవచ్చు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ప్రభుత్వ నాయకత్వం జగన్‌ను అసెంబ్లీకి హాజరు కావాలని, విధాన చర్చలలో పాల్గొనాలని, పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా తన విధిని నెరవేర్చాలని కోరుతూ వస్తున్నాయి.

Teenmaar Mallanna: కొత్త పార్టీని ప్రారంభించిన తీన్మార్ మల్లన్న

Teenmaar Mallanna: కొత్త పార్టీని ప్రారంభించిన తీన్మార్ మల్లన్నతీన్మార్ మల్లన్న కొత్త పార్టీని ప్రారంభించారు. బుధవారం ఆయన పార్టీ పేరును ప్రకటించారు. ఈ తెలంగాణ రాజ్యాధికారి పార్టీ ప్రధానంగా వెనుకబడిన తరగతులు (బీసీలు), పేద ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందని మల్లన్న అన్నారు. వారికి ఆత్మగౌరవం, అధికారం, రాజకీయాల్లో న్యాయమైన వాటా ఇవ్వాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీ జెండాలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు ఉన్నాయి.

ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర - ఉప్పు - నూనె తగ్గించుకోండి.. సీఎం చంద్రబాబు సూచన

ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర - ఉప్పు - నూనె తగ్గించుకోండి.. సీఎం చంద్రబాబు సూచనమంచి ఆరోగ్యం కోసం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోగ్య చిట్కా ఒకటి చెప్పారు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రతి ఒక్కరూ చక్కెర, ఉప్పు, నూనె వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "స్వస్త్ నారీ - సశక్త్ పరివార్" అనే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రతి మహిళ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఫేక్ ప్రచారం.. వైకాపా నేత భూమనకు పోలీసుల నోటీసు

ఫేక్ ప్రచారం.. వైకాపా నేత భూమనకు పోలీసుల నోటీసుతితిదే మాజీ చైర్మన్, వైకాపా నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి తిరుపతి అలిపిరి పోలీసులు నోటీసులు పంపిచారు. తిరుపతిలోని అలిపిరి వద్ద ఒక విగ్రహం నిర్లక్ష్యానికి గురైందంటూ రెండు రోజుల క్రితం ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, షేర్ చేసిన వీడియో వివాదాస్పదమైంది. దీంతో ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయనకు అలిపిరి పోలీసులు 41ఏ కింద నోటీసులు పంపించారు.

శబరిమల అభివృద్ధికి రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేశాం-వాసవన్ ప్రకటన

శబరిమల అభివృద్ధికి రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేశాం-వాసవన్ ప్రకటనకేరళలోని సుప్రసిద్ధ ఆలయం శబరిమల అభివృద్ధికి సంబంధించి వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.70.37 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని బుధవారం అసెంబ్లీకి సమాచారం అందింది. 2016 నుండి వరుసగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలు శబరిమల మాస్టర్ ప్లాన్ కింద అనేక ప్రాజెక్టులను చేపట్టి పూర్తి చేశాయని రాష్ట్ర దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సభలో తెలిపారు.

Watch More Videos

సింజిత్.. ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్... మహేశ్

సింజిత్.. ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్... మహేశ్లిటిల్ హార్ట్స్ చిత్ర బృందాన్ని హీరో మహేశ్ బాబు అభినందించారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిన్న చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుంది. రూ.2.4 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కేవలం పది రోజుల్లో ఏకంగా రూ.32 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి సినీ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. దీంతో అగ్రహీరోలు అల్లు అర్జున్, రవితేజ, నాని, విజయ్ దేవరకొండ వంటి పలువురు సినిమా చూసి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆ జాబితాలో మహేశ్ బాబు చేరిపోయారు. తన ప్రశంసలతో సినిమాకు మరింత ప్రచారం లభించినట్లయింది.

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోంది

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోందిఅథర్వా మురళీ ఇటీవల టన్నెల్ అంటూ ఓ క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి తమిళ్ లో మంచి విజయం సాధించారు. తమిళంలో హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ‘టన్నెల్’ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు సెప్టెంబర్ 19న రాబోతోంది. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని తెలుగులో లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఎ.రాజు నాయక్ గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నారు.

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రం

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రంఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటిస్తున్న చిత్రం కాయిన్. శ్రీకాంత్ రాజారత్నం నిర్మాతగా జైరామ్ చిటికెల తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గ్లింప్స్, టైటిల్ పోస్టర్‌ను బుధవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో దర్శకుడు సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ .. ఇండస్ట్రీలోకి కొత్త టాలెంట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభాకర్ గారితో నాకు చాలా ఏళ్ల నుంచి అనుబంధం ఉంది. చంద్రహాస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ‘

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్కొన్ని రోజులుగా సరియైన విజయాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మిరాయి తో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవడం అందులోనూ మన పురాణ ఇతిహాసాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన ఈ చిత్రం ఇంత విజయనందుకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకున్ననిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ కి దర్శకుడు కార్తీక్ హీరో తేజకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. తేజకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీ

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీభద్రకాళి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్. కరెంట్ పాలిటిక్స్ ఇందులో కోర్ ఎలిమెంట్. నేను పొలిటికల్ మీడియేటర్ గా కనిపిస్తాను. సాదరణంగా రాజకీయాల్ని మనం సినిమాల్లో చాలా డ్రమెటిక్ గా చూస్తాం. కానీ ఈ సినిమాలో పాలిటిక్స్ చాలా నేచురల్ గా చూపించడం జరిగింది. రాజకీయాల్లో ఒక మీడియేటర్ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? ఒక పెద్ద పెద్ద స్కాం లో తన పాత్ర ఏమిటి? అనేది ఆడియన్స్ కి న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఈ పాలిటిక్స్ ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేసుకునేలా వుంటుంది అని విజయ్ ఆంటోనీ తెలిపారు.
