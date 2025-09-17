పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

టాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.
ఈ వేడుక స్ఫూర్తికి తోడుగా, తనైరా యొక్క తాజా ప్రచారం ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ చీరను పండుగ సీజన్లో ప్రేమ యొక్క శాశ్వత గుర్తుగా వేడుక జరుపుకుంటుంది. బహుమతి ఇవ్వడంలోని ఆనందానికి తమదైన రీతి నిర్వచనంగా ఈ ప్రచారం నిలుస్తుంది, తనైరా చీరను బహుమతిగా ఇవ్వడం అంటే అరుదైన, అమూల్యమైన దానితో ప్రేమను గౌరవించడం అనే భావోద్వేగంను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. చివరగా, స్వచ్ఛత అనేది ప్రేమకు నిజమైన కొలమానం. ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కేవలం కనిపించదు, అనుభూతి చెందుతుంది.
ప్రతి కొనుగోలును మరింత చిరస్మరణీయంగా చేయడానికి, బ్రాండ్ గిఫ్ట్ వోచర్లు, బంగారు నాణేలతో ప్రత్యేక పండుగ ఆఫర్లను పరిచయం చేస్తుంది. కస్టమర్లు రూ. 10,000 విలువైన ప్రతి కొనుగోలుకు రూ.1,000 వోచర్ను అందుకుంటారు, దీనిని వారి తదుపరి కొనుగోలులో వినియోగించుకోవచ్చు, అయితే రూ.50,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేసే వారు 0.2 గ్రాముల తనిష్క్ బంగారు నాణెం కూడా అందుకుంటారు. ఈ పరిమిత కాల ఆఫర్ 20 అక్టోబర్ 2025 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవ్వడంలోని ఆనంద క్షణం దాటి, కస్టమర్లు తమ కలలను కాలక్రమేణా సాకారం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి తనైరా తమ గోల్డెన్ కోకూన్ కొనుగోలు ప్రణాళికను కూడా ఆవిష్కరించింది.
ఈ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా తనైరా సిఇఒ శ్రీ అంబుజ్ నారాయణ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సీజన్లో, వైవిధ్యమైన వస్త్రాలలో వ్యక్తీకరించబడిన ఊహ, వారసత్వ ప్రతిబింబంగా మేము మియారాను ఆవిష్కరిస్తున్నాము. తనైరా వద్ద మేము చీరను కేవలం ధరించడం కాదు, అనుభవించదగినది అని మేము నమ్ముతాము. ఇది వేడుకలను వ్యక్తిగత ప్రకటనలుగా, బహుమతులను స్వచ్ఛమైన ప్రేమ యొక్క చిహ్నంగా మారుస్తుంది- మా పండుగ ప్రచారం, ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ ద్వారా మేము సజీవంగా తీసుకువచ్చిన సెంటిమెంట్ ఇది. మా ప్రత్యేక ఆఫర్లు, గోల్డెన్ కోకూన్ ప్లాన్తో కలిసి, ఈ సీజన్లో వినియోగదారులకు తనైరా చీరలను అత్యంత అర్థవంతమైన ఎంపికగా మార్చాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. బలమైన మార్కెట్ సెంటిమెంట్తో, ఈ పండుగ కాలంలో అత్యధిక రెండంకెల వృద్ధిని మేము ఆశిస్తున్నాము అని అన్నారు.
రూ. 6,499 నుండి ప్రారంభమయ్యే మియారా కలెక్షన్తో మీ ఉత్సవాలను ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి, బహుమతిగా ఇవ్వడానికి లేదా విలువైనదిగా చేయడానికి తయారు చేయబడింది. ఎంజి రోడ్, లబ్బీపేట, విజయవాడ ఉన్న తనైరా షోరూమ్లో ఈ చేతితో నేసిన చీరలను సొంతం చేసుకోవడానికి, వీటి అనుభవాలను పొందటానికి కొత్త మార్గాలు తెరిచి వున్నాయి.