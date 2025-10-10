శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (15:04 IST)

మిత్ర మండలి బడ్డీస్ కామెడీ.. అందుకే జాతి రత్నాలుతో పోల్చుతున్నారు : నిర్మాతలు

Producers Kalyan Mantena, Bhanu Pratap
Producers Kalyan Mantena, Bhanu Pratap
బన్నీ వాస్ మాకు మంచి స్నేహితులు. గీతా ఆర్ట్స్‌లో మేం చాలా కాలం ఆయనతో పాటుగా పని చేశాం. కోటబొమ్మాళీ పీఎస్, ఆయ్, తండేల్, సింగిల్ ఇలా  చిత్రాల్ని చేశాం. వాసు గారు ఈ కథతో చాలా ఏళ్లుగా ట్రావెల్ అవుతున్నారు. ఓ సారి మా ఇద్దరినీ ఈ కథ వినమని చెప్పారు. కళ్యాణ్ ఎక్కువగా వ్యాపారాల్లో బిజీగా ఉంటారు. మేం ఇద్దరం ప్రొడక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నాం. ఆ టైంలో ఈ కథను విన్నాం. ఈ స్టోరీ నాకు చాలా నచ్చింది. ఆద్యంతం వినోదాన్ని అందిస్తూనే సెటైరికల్‌గా ఉంటుంది.. అని మిత్ర మండలి నిర్మాతలు కళ్యాణ్ మంతెన, భాను ప్రతాప తెలియజేశారు.
 
ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ ఎం హీరో హీరోయిన్లుగా విజయేందర్ దర్శకత్వంలో బీవీ వర్క్స్ బ్యానర్ మీద బన్నీ వాస్ సమర్పణలో సప్తాస్వ మీడియా వర్క్స్ మీద రూపొందింది. అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో నిర్మాతలు కళ్యాణ్ మంథిన, భాను ప్రతాప మీడియాతో ముచ్చటించారు. వారు చెప్పిన విషయాలు, విశేషాలు.
 
- దర్శకుడు విజయేందర్ గురించి చెప్పాలంటే...  అనుదీప్, మ్యాడ్ కళ్యాణ్, ఆదిత్య హాసన్‌లతో విజయేందర్ పని చేశాడు. పూర్తి స్క్రిప్ట్‌తోనే మా వద్దకు వచ్చాడు. కథను ఎంత అద్భుతంగా రాసుకున్నాడో.. అంతే అద్భుతంగా తీశాడు. కొత్త దర్శకుడిలా, మొదటి సినిమాలా అనిపించలేదు.
 
- మేం రైటర్స్‌తో కలిసి రైటింగ్ రూంని ముందుగా ప్రారంభించాం. అక్కడ పుట్టిన కథలతోనే ‘ఆయ్’, ‘తండేల్’ బయటకు వచ్చాయి. అందుకే మేం ఆ చిత్రాలకు కో ప్రొడ్యూసర్స్‌గా వ్యవహరించాం.  స్క్రిప్ట్ ఓ లెవెల్ వచ్చే వరకు మేం అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. ప్రతీ పాత్రకు ఆయన తీసుకున్న ఆర్టిస్ట్‌లు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయ్యారు.
 
- నిర్మాతలుగా చిత్ర కథ, కథనాల గురించి మేం అంతా కలిసి మాట్లాడుకునే వాళ్లం. చర్చించుకునే వాళ్లం. సలహాలు, సూచనల్ని అందరం పంచుకునేవాళ్లం. చర్చల్లో అభిప్రాయ భేదాలు సహజం. కానీ వాటికన్నా సినిమా గొప్పది.
 
- ఇందులో బ్రహ్మానందం గారి పాత్ర చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. జంబర్ గింబర్ లాలా.. పాటను అనుకోకుండా చిత్రీకరించాం. ముందు అసలు ఆ పాటను అనుకోలేదు. కానీ మాకు సినిమా పూర్తయిన తరువాత ఏదో అసంతృప్తిగా అనిపించింది. దీంతో బ్రహ్మానందం గారితో అలా పాటను చిత్రీకరించాం. ఆయన కూడా ఆ పాటను, లిరిక్స్‌ను ఎంజాయ్ చేశారు.
 
-  మిత్ర మండలి అనేది కూడా బడ్డీస్ కామెడీ. అందుకే అందరూ జాతి రత్నాలు సినిమాతో పోల్చుతున్నారు. మా మూవీని చూసిన ప్రతీ ఒక్కరూ మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తారు. ‘జాతి రత్నాలు’ కథకు, మా సినిమా కథకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆ మూవీని ఎంతలా ఎంజాయ్ చేశారో మా చిత్రాన్ని చూసి కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తారు.
 
- మిత్ర మండలి కోసం లేని ఓ కులం పేరుని తీసుకు వచ్చాం. అలా చేసిన ఫిక్షనల్ క్యాస్ట్‌తో సమాజంలో ఉన్న క్యాస్ట్ సిస్టం మీద సెటైరికల్‌గా సీన్లను చిత్రీకరించాం. 
 
- దీపావళి పండుగ వాతావరణంలో ఎన్ని మంచి చిత్రాలు వచ్చినా జనాలు చూస్తారు. మంచి సినిమాను ఆడియెన్స్ కచ్చితంగా చూస్తారు. ఆ నమ్మకంతోనే మా మూవీని దీపావళి సీజన్‌లోకి తీసుకు వస్తున్నాం. 
 
- మేం అన్ని రకాల జానర్లలో చిత్రాల్ని చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇప్పుడు కామెడీ ఎంటర్టైనర్‌తో వస్తున్నాం. త్వరలోనే హారర్ మూవీని ప్రారంభించనున్నాం. చిన్న, పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా మంచి కథలతో సినిమాల్ని తీయాలని అనుకుంటున్నాం.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యా

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యాప్రపంచంలో శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేసిన వారికి ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక శాంతి బహుమతిని మరికొన్ని గంటల్లో ప్రకటించనున్నారు. ఈ బహుమతిని ఈ యేడాది తనకే ఇవ్వాలంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బహిరంగంగానే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరికొద్దిసేపట్లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటన ఉండగా, మరో అగ్రదేశమైన రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పురస్కారం కోసం ట్రంప్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి (Nobel Peace Prize) కావాలని అభ్యర్థించినవారు చరిత్రలో ఉన్నారా? చరిత్రలో ఎక్కడా అట్లాంటి వ్యక్తి కనబడటంలేదు. ఐతే తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలని బలంగా అభ్యర్థించిన లేదా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ప్రముఖ వ్యక్తి ఇటీవల ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump). అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కాలంటూ బహిరంగంగా, నిస్సిగ్గుగా ప్రచారం చేశారు. తన అధ్యక్ష పదవి కాలంలో, అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాలలో తన పాత్ర కారణంగా తాను అనేకసార్లు బహుమతికి అర్హుడినని అంటున్నారు.

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నవీన్ యాదవ్ చాలా మంచివాడని నటుడు సుమన్ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన ఆయన అందులో మాట్లాడుతూ... నవీన్ యువకుడు. చాలా మంచివాడు. ఇంతకుముందే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వున్నాడు. అలాంటి మంచి వ్యక్తిని గెలిపించాలి. మంచి వ్యక్తికి టికెట్ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి ధన్యవాదాలు అంటూ తెలియజేసారు. కాగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి వచ్చే నెల 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరుగనుంది.

Caught on camera: గుండెపోటుతో ఏఎస్ఐ మృతి.. ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగుపెట్టేందుకు? (video)

Caught on camera: గుండెపోటుతో ఏఎస్ఐ మృతి.. ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగుపెట్టేందుకు? (video)అక్టోబర్ 6 ఉదయం తీస్ హజారీ కోర్టు కాంప్లెక్స్‌లో ఢిల్లీ పోలీస్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (ఏఎస్ఐ) గుండెపోటుతో మరణించారు. ఢిల్లీ పోలీస్ సెక్యూరిటీ వింగ్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆ అధికారి ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు కోర్టులో విధుల్లో ఉన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్రకారం, కోర్టు ఆవరణలోని ఎస్కలేటర్‌పైకి అడుగు పెట్టడానికి ముందు ఏఎస్ఐ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు.

అన్నమయ్య జిల్లాలో చెల్లెలిపై అన్న లైంగిక దాడి, మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక

అన్నమయ్య జిల్లాలో చెల్లెలిపై అన్న లైంగిక దాడి, మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలికఅన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. పెదనాన్న కుమారుడు వరసకు చెల్లెలయ్యే బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీనితో ఆమె గర్భం దాల్చి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అన్నమయ్య జిల్లా కేవీపల్లె మండలంలోని ఓ గ్రామంలో బాలిక తన తండ్రితో నివాసం వుంటోంది. తండ్రి పక్షవాతానికి గురై మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడంతో బాలిక తల్లి సంపాదన కోసం దుబాయ్ వెళ్లింది. దీనితో బాలిక ఒంటరిగా వుండటంతో ఆమెపై పెదనాన్న కుమారుడు కన్నేసాడు. ఆమెను లొంగదీసుకుని లైంగిక దాడి చేసాడు. దీనితో ఆమె గర్భం దాల్చింది.

Watch More Videos

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com