సెల్వి
గురువారం, 4 డిశెంబరు 2025 (16:48 IST)

Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?

jagan
jagan
వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. తుఫానుకు అనంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. తన పదవీకాలంలో సంక్షేమ ప్రయోజనాలను అందించానని, ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ అందించలేదని ధ్వజమెత్తారు. 
 
టిటిడి పరకామణి, లడ్డూ కల్తీ కేసులపై జగన్ తన నాయకులను సమర్థించారు. అమరావతి కోసం ఫేజ్ 2 భూసేకరణ గురించి అడిగినప్పుడు, జగన్ ఈ ప్రాజెక్టును ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్, నిర్మాణ ఖర్చులను పెంచిన స్కామ్‌గా అభివర్ణించారు. మూడు రాజధానుల ఆలోచనపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు జగన్ దాటవేశారు. 
 
2024 ఓటమి తర్వాత, రాజధాని అంశంపై జగన్ వైఖరిపై స్పష్టమైన వైఖరిని తెలియజేయలేదు. అమరావతి 2.0 పునఃప్రారంభ కార్యక్రమానికి కూడా హాజరు కాలేదు. కానీ జగన్ 2029 కోసం మూడు రాజధానుల అంశాన్ని తిరిగి లేవనెత్తుతారని తెలుస్తోంది. 
 
అమరావతి బిల్లు ఈ సమావేశాల్లో పార్లమెంటు ముందుకు వస్తుంది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన రక్షణను పొందుతుంది. 2014-19 వరకు జరిగిన జాప్యాలు కోర్టు కేసులు ప్రపంచ సంస్థలకు పంపిన లేఖల కారణంగా వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ అడ్డంకులు చాలావరకు తొలగిపోయాయి. అమరావతిలో పనులు వేగంగా జరుగుతాయని భావిస్తున్నందున, రాజధానిని మార్చడం అనేది జరగకపోవచ్చు.

నా నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్‌లు ఆశించకండి : రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య

నా నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్‌లు ఆశించకండి : రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్యతన నుంచి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్‌లు ఆశించవద్దని దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ఇన్‌స్టాఖాతాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం తాను ఎవరి సానుభూతి కోసం వెంపర్లాడటం లేదన్నారు. పైగా, తాను ఎవరికీ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వనని స్పష్టంచేశారు. తన నుంచి బ్రేకింగ్‌ న్యూస్‌లు, ఎక్స్‌క్లూజివ్‌ ఇంటర్వ్యూలు ఆశించవద్దని కోరారు. సమంత - రాజ్‌ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత అందరూ తనపై జాలి చూపిస్తున్నారని.. కానీ, తాను ఏ విషయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదన్నారు.

Nayanatara: చిరంజీవి, నయనతార లపై రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ రాబోతుంది

Nayanatara: చిరంజీవి, నయనతార లపై రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ రాబోతుందిఇప్పుడు మన శంకరవరప్రసాద్ గారు నుండి మరొక చార్ట్‌బస్టర్ పాటకు దారి సుగమం అయింది. ఇప్పటకే మొదటి సాంగ్ విడుదలై ఆదరణ పొందింది. తాజాగా రెండవ సింగిల్ శశిరేఖ లిరికల్ వీడియో డిసెంబర్ 8న రాబోతుంది. వెంకటేష్ పై తీసిన పాట పూర్తి అయింది. నేటి నుంచి చిరంజీవి, నయనతార పై సాంగ్ చిత్రీకరిస్తున్నారు. తాజాగా గత నెలలో తెసిన సాంగ్ కు కొనసాగింపుగా ఉంటుందని తెలిస్తోంది.

Allu Arjun : కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి అల్లు అర్జున్... పుష్ప 2

Allu Arjun : కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి అల్లు అర్జున్... పుష్ప 2సుకుమార్ రైటింగ్స్‌తో కలిసి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పంపిణీదారులు గీక్ పిక్చర్స్, షోచికులతో కలిసి పుష్ప 2: ది రూల్‌ను జపాన్‌కు తీసుకువచ్చింది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ జనవరి 16, 2026న పుష్ప కున్రిన్ పేరుతో జపనీస్ థియేటర్లలోకి రానుంది.

Arnold : అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్‌ చూసి అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ ప్రశంస

Arnold : అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీమియర్‌ చూసి అర్నాల్డ్ ష్వార్జెనెగర్ ప్రశంసప్రీమియర్ వేడుక భారీ ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. ఈ ఏడాది అత్యంత ఆసక్తికరమైన రిలీజ్‌లలో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ చిత్రంకు అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ ఇన్‌సైడర్లు, మీడియాతో హోరెత్తించింది. కామెరాన్ సై-ఫై యూనివర్స్‌ను మరింత విస్తరించిన ఈ మూవీలో అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎక్స్‌పాండెడ్ వరల్డ్‌బిల్డింగ్ ఉన్నాయి. ష్వార్జెనెగర్ రాకతో వేడుక మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.

Chiranjeevi: విక్టరీ వెంకటేష్ ఎనర్గి ప్రతి క్షణం ఆనందం కలిగించింది : చిరంజీవి

Chiranjeevi: విక్టరీ వెంకటేష్ ఎనర్గి ప్రతి క్షణం ఆనందం కలిగించింది : చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఫ్యాన్స్ కి బిగ్గెస్ట్ ట్రీట్ కానుంది.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది.
