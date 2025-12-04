Jagan: మూడు రాజధానుల విషయంపై నోరెత్తని జగన్.. అదో పెద్ద స్కామ్ అంటూ..?
వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. తుఫానుకు అనంతరం ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. తన పదవీకాలంలో సంక్షేమ ప్రయోజనాలను అందించానని, ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ అందించలేదని ధ్వజమెత్తారు.
టిటిడి పరకామణి, లడ్డూ కల్తీ కేసులపై జగన్ తన నాయకులను సమర్థించారు. అమరావతి కోసం ఫేజ్ 2 భూసేకరణ గురించి అడిగినప్పుడు, జగన్ ఈ ప్రాజెక్టును ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, నిర్మాణ ఖర్చులను పెంచిన స్కామ్గా అభివర్ణించారు. మూడు రాజధానుల ఆలోచనపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు జగన్ దాటవేశారు.
2024 ఓటమి తర్వాత, రాజధాని అంశంపై జగన్ వైఖరిపై స్పష్టమైన వైఖరిని తెలియజేయలేదు. అమరావతి 2.0 పునఃప్రారంభ కార్యక్రమానికి కూడా హాజరు కాలేదు. కానీ జగన్ 2029 కోసం మూడు రాజధానుల అంశాన్ని తిరిగి లేవనెత్తుతారని తెలుస్తోంది.
అమరావతి బిల్లు ఈ సమావేశాల్లో పార్లమెంటు ముందుకు వస్తుంది. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన రక్షణను పొందుతుంది. 2014-19 వరకు జరిగిన జాప్యాలు కోర్టు కేసులు ప్రపంచ సంస్థలకు పంపిన లేఖల కారణంగా వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ అడ్డంకులు చాలావరకు తొలగిపోయాయి. అమరావతిలో పనులు వేగంగా జరుగుతాయని భావిస్తున్నందున, రాజధానిని మార్చడం అనేది జరగకపోవచ్చు.