అంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది: కాక్టెయిల్ అవర్ నుండి ప్రమాణాల వరకు, మరియు రిసెప్షన్కు, అన్నీ ఒక నాటకీయ ఫ్యాషన్ కథాకథనంలో భాగంగా జరిగాయి.
క్వాంటం ఎంటాంగిల్మెంట్ పేరుతో ఉన్న ఈ కలెక్షన్, రెండు కణాలు శాశ్వతంగా అనుసంధానించబడి ఉంటాయనే సిద్ధాంతం నుండి ప్రేరణ పొందింది, ఇది భారతీయ వివాహ ఆచారాల యొక్క భావోద్వేగ సమకాలీకరణను ప్రతిబింబిస్తుంది. చివాస్ లక్స్ కలెక్టివ్ పర్ఫ్యూమ్స్తో ఆధునిక భారతీయ వివాహాలలో ఒక సాహసోపేతమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తూ, గుప్తా దీనిని ప్రతిబింబించే సిల్హౌట్లు, డ్యూయల్-టోన్డ్ జతలు, మరియు పంచుకున్న జ్ఞాపకాలను ప్రతిధ్వనించే ఎంబ్రాయిడరీ ద్వారా కౌచర్లోకి అనువదించారు.
ఈ ప్రదర్శన గుప్తా యొక్క సిగ్నేచర్ కాక్టెయిల్ మరియు రిసెప్షన్ వస్త్రాలతో ప్రారంభమైంది, ఈ విభాగాన్ని ఆయన దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఇది గతాన్ని తిరిగి చూడటం కాదు, కానీ ఆయన ఇన్నేళ్లుగా మెరుగుపరిచిన కోడ్ల యొక్క ఒక దార్శనిక విస్తరణ. చీర గౌన్లు, శిల్పకళా లెహంగాలు, మరియు ఆర్ట్ నౌవీ వాస్తుశిల్పం మరియు గ్లేసియల్ ప్లేన్ల నుండి ప్రేరణ పొందిన క్లిష్టమైన ఇంజనీరింగ్ గౌన్లు కేవలం వేడుకల కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఉత్సవ ప్రకటనలుగా భావించబడ్డాయి.
రంగుల కథనం మృదువైన బ్లష్ మరియు షాంపైన్ గోల్డ్ నుండి గ్రాఫైట్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్, హౌస్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ వరకు ప్రవహించింది; ప్రతి రంగు భావోద్వేగ ప్రతిధ్వని కోసం ఎంపిక చేయబడింది. వస్త్రాలు తీవ్రమైన కచ్చితత్వంతో రూపొందించబడ్డాయి: 200 రోజులకు పైగా బనారస్లో చేనేత చేయబడిన బ్రోకేడ్లపై క్రిస్టల్ వెబ్స్, చేతితో కత్తిరించిన పువ్వులు, గిల్డెడ్ జరీ, పురాతన ఆభరణాల-ప్రేరేపిత వివరాలతో ఎంబ్రాయిడరీ చేయబడింది. ఫ్రాన్స్లోని చాంటిల్లీలో అభివృద్ధి చేయబడిన లేస్, ఫ్యూచరిస్టిక్ రూపాల్లోకి పునర్నిర్మించబడింది. సెమీ-ప్రెషియస్ రాళ్లు, మదర్-ఆఫ్-పర్స్ ఇన్లేస్, నేసిన ఆకృతులు పునర్జన్మ పొందిన వారసత్వ సంపదలా, ఆలయ-శైలి క్లిష్టతతో పొందుపరచబడ్డాయి. లేజర్-కట్ 3D పువ్వుల నుండి చేనేత కార్సెట్రీ పైపింగ్ వరకు ప్రతి టెక్నిక్ భారతీయ వస్త్ర నైపుణ్యం భవిష్యత్-ముఖ ఆవిష్కరణల యొక్క ఉద్దేశపూర్వక కలయికను ప్రతిబింబించింది.
పురుషుల వస్త్రాలు ఆధునిక వరుడి కోసం రూపొందించబడిన శిల్పకళా పదును, ఉత్సవ అంచును స్వీకరించాయి. క్లాసిక్ టక్సేడోలు, బంధ్గళాలు, మరియు జాకెట్లు సేఫ్టీ-పిన్, చేనేత ల్యాపెల్స్ వంటి అనూహ్యమైన మలుపులతో పునర్నిర్మించబడ్డాయి. అబ్సిడియన్, గ్రాఫైట్, మిడ్నైట్ నేవీ రంగులలో, ఈ వస్త్రాలపై జంతువుల-శైలి ఎంబ్రాయిడరీ, గ్రహ-ఆకారపు పూసలు, కక్ష్యలో తిరుగుతున్న మెటల్ పిన్స్ ఉన్నాయి-సాంప్రదాయ సిల్హౌట్లకు ఒక పౌరాణిక, భవిష్యత్-ముఖ శక్తిని తెచ్చిన కాస్మిక్ అలంకరణలు.
ప్రదర్శన యొక్క పరాకాష్ట 10-పీస్ బ్రైడల్ సెగ్మెంట్తో వచ్చింది; ఇది గుప్తా యొక్క డిజైన్ ప్రయాణంలో ఒక సాహసోపేతమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. తన అవాంట్-గార్డ్ కౌచర్కు ప్రసిద్ధి చెందిన ఆయన, ఇప్పుడు భారతీయ బ్రైడల్వేర్ను ఒక నిర్మాణశైలి, భావోద్వేగ, మరియు లోతైన సమకాలీన దృక్కోణం ద్వారా పునర్నిర్మిస్తున్నారు. ఇది ఆచారం, జ్ఞాపకం, పునఃకల్పనపై ఒక లోతైన వ్యక్తిగత ప్రతిబింబం, అని ఆయన పంచుకున్నారు.
రిచ్ వెర్మిలియన్ రెడ్ లెహంగాలు 60,000కు పైగా బ్యూగల్ బీడ్స్, జర్దోజీ పువ్వులు, మరియు పొందుపరిచిన ప్రెసియోసా గ్లాస్ క్రిస్టల్స్తో మెరిశాయి- ప్రతి అమరిక శరీరంపై నక్షత్రరాశుల వలె కాంతిని పట్టుకుంది. బ్లష్, సేజ్, మరియు ఎక్రూ రంగులలోని పాస్టెల్ క్రియేషన్స్, 3D ఎంబ్రాయిడరీ మరియు మృదువైన ఓంబ్రే బీడ్వర్క్తో మరింత సున్నితమైన భావవ్యక్తీకరణను అందించాయి. హౌస్ యొక్క ఐకానిక్ క్యాస్కేడింగ్ లెహంగా సిల్హౌట్ (మొదట ఒక దశాబ్దం క్రితం పరిచయం చేయబడింది) గిల్డెడ్ బనారసీ బ్రోకేడ్లో పునర్జన్మ పొందింది, పెళ్లి నడక కోసం దాదాపు పౌరాణిక నిష్పత్తులలో శిల్పించబడింది. కేథడ్రల్-శైలి వీల్స్, పారదర్శక పొరలలో విస్తరించి, ఒక అతీంద్రియ కోణాన్ని జోడించాయి, ఇవి వధువును కప్పడానికి కాకుండా, ఆమె ఉనికిని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
ఈ వీల్స్ నిర్మాణశైలి ప్రకాశ వలయాలుగా మారాయి, సిల్హౌట్ యొక్క నాటకీయతను పెంచుతూ, కలెక్షన్ యొక్క కాస్మిక్ కనెక్షన్, పవిత్ర కలయిక యొక్క థీమ్లను ప్రతిధ్వనించాయి. గుప్తా యొక్క కొత్త బ్రైడల్ కౌచర్ భాష సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ, దాని పదజాలాన్ని ధైర్యంగా తిరిగి రాసింది - వధువు కాలాతీతంగా, అతీంద్రియంగా, మరియు పూర్తిగా తనదైన రీతిలో అనుభూతి చెందడానికి సాధికారత కల్పించింది.
ఈ ప్రదర్శన జాన్వీ కపూర్- సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఇంజనీర్డ్ కౌచర్లో నడవడంతో ఒక సినిమాటిక్ ఉన్నత స్థాయిలో ముగిసింది, ఇది కొత్త-యుగం వివాహంపై గుప్తా యొక్క దార్శనికతను పట్టుకుంది. కాలాతీతంగా, భావస్ఫోరకంగా, నిస్సంకోచంగా ఆధునికం. అనైతా ష్రాఫ్ అదజానియా స్టైల్ చేసిన ఈ జంట, భవిష్యత్ కాలంలో చెప్పబడిన ఒక వివాహ కథను ప్రతిబింబించింది. కౌచర్ కథనానికి ఒక నాటకీయ పరాకాష్టగా, షోస్టాపర్ లుక్స్ శిల్పకళా గాంభీర్యాన్ని, కాస్మిక్ ప్రతీకవాదాన్ని ప్రతిబింబించాయి.
చివాస్ లక్స్ కలెక్టివ్ అనేది అత్యంత శుద్ధి చేయబడిన ఆధునిక విలాసం. టైటిల్ పార్టనర్గా, ఇది భారతీయ వివాహాలకు, విలాసం, కల్పన ప్రధాన వేదికగా ఉండే ప్రదేశాలకు, ఒక రాజరిక అధికారాన్ని తెస్తుంది. గౌరవ్ గుప్తాతో ఈ సహకారం ఒక సాహసోపేతమైన ఉద్దేశం యొక్క ప్రకటన, ఆత్మవిశ్వాసం, నైపుణ్యంతో అనుభవాన్ని ఉన్నతీకరిస్తుంది. చివాస్ కేవలం వివాహాలలో ఉండటమే కాదు, అది ఆ క్షణాన్ని, విలాసం యొక్క స్పష్టమైన సంతకంతో స్వంతం చేసుకుంటుంది.
ఈ సందర్భంగా, పల్కిత్ మోడీ, మార్కెటింగ్ లీడ్-ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, పెర్నోడ్ రికార్డ్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, చివాస్ లక్స్ కలెక్టివ్ భారతదేశంలో ఆధునిక విలాసానికి ఒక ప్రతిరూపం. దాని సారాంశం వేడుక, వైభవం యొక్క క్షణాలలో జీవం పోసుకుంటుంది. భారతదేశంలో వివాహాలు అత్యంత విలాసవంతమైన వేడుకలలో ఒకటి, చివాస్ లక్స్ కలెక్టివ్ కలవడానికి ఇది ఒక సహజమైన ప్రదేశం. క్వాంటం ఎంటాంగిల్మెంట్ పై గౌరవ్ గుప్తాతో భాగస్వామ్యం కావడం సాహసోపేతమైన డిజైన్ మరియు సాహసోపేతమైన నోట్స్ యొక్క ఒక సంపూర్ణ కలయిక. చివాస్ లక్స్ కలెక్టివ్ పర్ఫ్యూమ్స్లో, మేము వైభవం, రాజరిక క్షణాలను స్వీకరిస్తాము, ఈ సహకారం దానిని ఉదాహరిస్తుంది.
చారిత్రాత్మకమైన మొదటిసారిగా, గౌరవ్ గుప్తా ఇటాలియన్ లగ్జరీ సంస్థ రెనే కావోవిల్లాతో ఏడు-పీస్ క్యాప్సూల్ను ఆవిష్కరించారు. ఇది ఒక భారతీయ డిజైనర్తో వెనీషియన్ బ్రాండ్ యొక్క మొట్టమొదటి సహకారం. ఐకానిక్ సర్పిలాకార రెనే కావోవిల్లా బూట్లు, గుప్తా ప్రపంచాన్ని ప్రతిబింబించేలా బ్రోకేడ్లు, పూసలు, చేతితో అలంకరించబడి పునర్నిర్మించబడ్డాయి. వెర్మిలియన్ రెడ్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ వరకు విస్తరించి ఉన్న షేడ్స్లో, ఈ డిజైన్లు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ఆవిష్కరణలతో మిళితం చేశాయి. ఈ కలెక్షన్ జనవరి 2026లో గౌరవ్ గుప్తా ఫ్లాగ్షిప్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెనే కావోవిల్లా బొటిక్లలో ప్రారంభమవుతుంది.
రెనే కావోవిల్లా ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, ఈ భాగస్వామ్యం సహజంగా ప్రారంభమైంది. గత జనవరిలో పారిస్ హాట్ కౌచర్ వీక్లో కలిసిన తర్వాత, మేము ఒక అందమైన సృజనాత్మక సంభాషణను, పెరుగుతున్న బంధాన్ని ప్రారంభించాము. రెండు సహకారాల యొక్క సంస్కృతుల పట్ల అభిరుచి మరియు రెండు సంస్థల యొక్క దీర్ఘకాలిక విధేయత గొప్పవి.
గౌరవ్ గుప్తా కౌచర్ షోలో అందం ప్రధాన వేదికగా నిలిచింది, నైకా లక్స్ ప్రత్యేక బ్యూటీ పార్టనర్గా ఆధునిక వధువు కోసం ఒక సాహసోపేతమైన కొత్త భాషను రూపొందించింది. ఈ సీజన్లో, జెన్ Z వధువులు సంప్రదాయాన్ని పునర్నిర్వచిస్తున్నారు, నక్షత్రరాశుల వలె మెరిసే వెండి కనురెప్పలు, దృష్టిని ఆకర్షించే ఎలక్ట్రిక్ బ్లూస్, నాటకీయ లైనర్లు, నిస్సంకోచంగా ప్రకాశవంతమైన బ్లష్. గౌరవ్ గుప్తా, సెలబ్రిటీ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ నమ్రతా సోనితో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నైకా లక్స్, కౌచర్ యొక్క నిర్మాణశైలి కచ్చితత్వం, భావోద్వేగ లోతును ప్రతిధ్వనించే నిర్భయమైన, అధిక-ప్రభావం గల లుక్స్ను రూపొందించింది. అందం కేవలం వస్త్రాలను పూర్తి చేయడమే కాకుండా; అది వాటి నిర్మాణం, శక్తి, కథనంలో భాగమైంది.
నైకా ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, నైకా లక్స్లో, అందం దానిని ధరించే మహిళల వలె సాహసోపేతంగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండాలని మేము నమ్ముతాము. గౌరవ్ గుప్తాతో మా భాగస్వామ్యం ఎటువంటి నిరోధం లేని కళాత్మకత యొక్క అన్వేషణ, ఇక్కడ రంగు, ఆకృతి, రూపం ఆత్మవిశ్వాసం యొక్క భాషను మాట్లాడాయి. ఈ లుక్స్ కౌచర్కు అనుబంధాలు కావు, కానీ దాని సమానమైన ప్రతిరూపాలు, అదే దార్శనికత, కచ్చితత్వం, నిస్సంకోచమైన స్వీయ-వ్యక్తీకరణ యొక్క స్ఫూర్తిని కలిగి ఉన్నాయి.