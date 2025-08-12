బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?
బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చాలా మంది ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. కానీ ఈసారి ఇది కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన షో హై డ్రామాకు బాగా పేరు పెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పహల్గామ్ దాడి బాధితుడి భార్య హిమాన్షి నర్వాల్ ఈ షోలో చేరవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. దీంతో బిగ్ బాస్ పరిమితులు దాటిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ఇటీవల ఉగ్రవాద దాడిలో తన భర్తను కోల్పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడం అవసరమా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఇది TRPలను పెంచడానికి మార్కెటింగ్ వ్యూహమా, లేదా ప్రస్తుతం ప్రసారం అవుతున్న అనేక సర్వైవల్ షోల నుండి ప్రత్యేకంగా నిలబడటానికి చేసే ప్రయత్నమా అనేది తెలియాల్సి వుంది.
ఈ షో వివాదాలతో చుట్టుముట్టబడిన వ్యక్తులను తీసుకుంటుంది. అయితే, హిమాన్షి కేసు ప్రత్యేకమైనది. ఆమె ప్రవేశం మునుపటి సీజన్లో పాల్గొన్న YouTube, OTT వ్యక్తి ఎల్విష్ యాదవ్తో ఆమెకు ఉన్న స్నేహానికి కూడా ముడిపడి ఉండవచ్చు. హిమాన్షి స్వయంగా ఈ విషయంపై ఎటువంటి అధికారిక వ్యాఖ్య చేయలేదు.
కానీ ఆమె తండ్రి ఆ పుకార్లను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆమె బిగ్ బాస్ సీజన్ 19లో చేరడానికి ఎటువంటి ప్రణాళికలు లేవని, అలాంటి ప్రతిపాదనను వారు ఎప్పుడూ పరిగణించలేదని ఆయన అన్నారు.
సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చుట్టూ ఉన్న సందడి పెరుగుతూనే ఉండటంతో, ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు హిమాన్షి నర్వాల్ బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి అడుగుపెడతారా లేదా ఈ పుకార్లు తొలగిపోతాయా అని ఎదురుచూస్తున్నారు.