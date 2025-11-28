అస్సాంలో బహు భార్యత్వంపై నిషేధం... అతిక్రమిస్తే పదేళ్ల జైలు
అస్సాం రాష్ట్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పలు కఠిన చట్టాలను అమలు చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, బహుభార్యత్వంపై నిషేధం విధించింది. ఈ చట్టాన్నిఉల్లంఘించేవారికి పదేళ్ళ జైలుశిక్షను విధించనున్నట్టు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిస్వశర్మ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించారు.
ఈ బిల్లులో పేర్కొన్న అంశాల మేరకు.. ఇకపై పురుషులు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది వివాహం చేసుకోవడం రాష్ట్రంలో నేరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ నిబంధన ఉల్లంఘించిన వారికి గరిష్టంగా పదేళ్ళ వరకు కఠిన కారాగారశిక్షను విధించేలా ఆ చట్టంలో నిబంధనను పొందుపరిచారు.
ఈ చట్టంపై ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిస్వశర్మ మాట్లాడుతూ, బహుభారత్వ నిషేధ చట్టం ఇస్లాం మతానికి వ్యతిరేకంగా తెచ్చింది కాదన్నారు. ఇది అన్ని మతవర్గాలకూ సమానంగా వర్తిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో మహిళల హక్కులను పరిరక్షించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
అయితే, ఈ చట్టానికి ప్రభుత్వం కొన్ని మినహాయింపులు కూడా కల్పించింది. రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూల్ పరిధిలోన ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న షెడ్యూల్ తెగల వారికి ఈ చట్టం వర్తించదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సామాజిక సంస్కరణ దిశగా ఈ చట్టాన్ని ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా అస్సాం ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.