తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పాఠశాలలకు రెండు రోజుల పాటు పూర్తి సెలవులు
తెలంగాణ అంతటా అతి భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతం నమోదవుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, పాఠశాల విద్యా శాఖ హన్మకొండ, జనగాం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, యాదాద్రి జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు రెండు రోజుల పాటు పూర్తి సెలవులు ప్రకటించింది.
అయితే, జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతాల్లోని అన్ని పాఠశాలలు ఉదయం షిఫ్ట్లో పనిచేయాలని, రెండు రోజులు సగం రోజు సెలవు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలను ఈ రెండు రోజులు ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశించింది.
ఈ మేరకు మంగళవారం రాత్రి పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. మరోవైపు, మూడు రోజుల పాటు అన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.