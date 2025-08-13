బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
  వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025 (08:55 IST)

FASTag: ఆగస్టు 15 నుండి తిరుమలకు వెళ్లే అన్ని వాహనాలకు ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ తప్పనిసరి

Fasttag
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆగస్టు 15 నుండి తిరుమలకు వెళ్లే అన్ని వాహనాలకు ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ను తప్పనిసరి చేయాలని నిర్ణయించింది. భద్రతా తనిఖీలను వేగవంతం చేయడం, ట్రాఫిక్‌ను సులభతరం చేయడం యాత్రికులకు సజావుగా ప్రవేశం కల్పించడం లక్ష్యంగా అలిపిరి చెక్‌పాయింట్ వద్ద ఈ నిబంధన అమలు చేయబడుతుంది. తిరుమల ప్రధాన ప్రవేశ స్థలం వద్ద వేగవంతమైన క్లియరెన్స్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా, ముఖ్యంగా రద్దీ సీజన్లలో, దీర్ఘకాలం వేచి ఉండే సమయాన్ని తగ్గించవచ్చని భావిస్తున్నారు. 
 
డిజిటల్ టోల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ వాహనాల కదలికను మరింత సమర్థవంతంగా ట్రాక్ చేయడంలో, ఘాట్ రోడ్లపై భద్రతా చర్యలను బలోపేతం చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లేని వాహనాలు చెక్ పాయింట్ దాటి ముందుకు వెళ్లడానికి అనుమతి లేదు. 
 
ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో టిటిడి, అలిపిరి వద్ద ఆన్-సైట్ జారీ కౌంటర్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. యాత్రికులు తక్కువ సమయంలోనే తమ వాహనాలపై ఫాస్ట్ ట్యాగ్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుని, ఆలయ పట్టణానికి తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించవచ్చు. 
 
యాత్ర ప్రారంభించే ముందు తమ వాహనాల్లో ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అమర్చబడిందని నిర్ధారించుకోవాలని టిటిడి భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది, ఇది జాప్యాలను నివారించడాని, ప్రవేశ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై సెస్సెషనల్ కామెంట్ చేసిన అనిల్ రావిపూడి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై సెస్సెషనల్ కామెంట్ చేసిన అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి తో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి Mega157 చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు అనిల్ చెప్పాడు. చిరంజీవి పాత్ర ఎలావుంటుందనే దానికి ఆయన బదులిస్తూ... చిరంజీవిగారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ వచ్చాక సైరా మినహా మిగిలిన సినిమాలలో మాస్ పాత్రలు పోషించారు. కనుక ఆయన్ను సరికొత్తగా చూపించాలనే ప్రయత్నం చేశాను. ఘరానా మొగుడు ఫ్లేవర్ తోపాటు స్టయిలిష్ గా ఆయన పాత్ర డిజైన్ చేశాను.

NTR: ఎన్టీఆర్, నాగార్జునల భిన్నమైన పాత్రలకు తొలి అడుగులు సక్సెస్ సాధిస్తాయా?

NTR: ఎన్టీఆర్, నాగార్జునల భిన్నమైన పాత్రలకు తొలి అడుగులు సక్సెస్ సాధిస్తాయా?ఆగస్టు 14వ తేదీన రెండు డబ్బింగ్ సినిమాలు తెలుగులో విడుదలకాబోతున్నాయి. రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ మాత్రుక తమిళం. అదేవిధంగా హిందీలో నిర్మించిన వార్ 2 మాత్రుక బాలీవుడ్. రెండింటిలోనూ తెలుగు అగ్ర నటులు వుండడంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. కూలీ సినిమాలో రజనీకాంత్ కు ధీటుగా పవర్ ఫుల్ రోల్ నాగార్జునది. విలన్ గా చేస్తున్నాడు. రజనీకాంత్ కూడా తనకు విలన్ అంటే ఇష్టమనీ, అనుకోకుండా హీరో అయ్యాయని కూడా వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.

చిత్రపురి కార్మిలకు మోసం చేసిన వల్లభనేని అనిల్‌ కు మంత్రులు, అధికారులు అండ ?

చిత్రపురి కార్మిలకు మోసం చేసిన వల్లభనేని అనిల్‌ కు మంత్రులు, అధికారులు అండ ?చిత్రపురిలో ఒకరిపేరున వున్న రిజిస్ట్రేషన్ నాలుగురు ఐదుగురికి కూడా చేసిన ఘనత చిత్రపురి కాలనీ అధ్యక్షుడు అనిల్ ది. వాటిపై పోరాట సమితి వేసిన కోర్టు కేసుల్లోనూ జైలుకు వెళ్ళి వచ్చాడు. దాదాపు 300 కోట్ల స్కాం మొత్తంగా వుందని తేల్చారు. కానీ జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆగడాలు ఎక్కువయ్యాయి. దీనికి తెలంగాణలోని గత ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు, అధికారులు కారణంకాగా, కొత్తగా వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనూ అదే తీరు కన్పిస్తోందని కార్మికులు వాపోతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే..

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చాలా మంది ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. కానీ ఈసారి ఇది కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన షో హై డ్రామాకు బాగా పేరు పెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పహల్గామ్ దాడి బాధితుడి భార్య హిమాన్షి నర్వాల్ ఈ షోలో చేరవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. దీంతో బిగ్ బాస్ పరిమితులు దాటిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఉగ్రవాద దాడిలో తన భర్తను కోల్పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడం అవసరమా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన 'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
