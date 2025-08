ఈ వైరల్ వీడియో ఆ ప్రదేశాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నప్పుడు ఉప్పొంగుతున్న నీటి తీవ్రతను చూపిస్తుంది. హైడ్రా క్రేన్, డంపర్ ట్రక్, రాక్ బ్రేకర్, కారు లేదా క్యాంపర్ వంటి భారీ పరికరాలు, వాహనాలను తీసుకెళ్ళింది.

ఈ సంఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని నివేదించడం జరిగింది. ఎడతెగని వర్షం, ఊహించని ఆకస్మిక వరదలు పార్వతి నది నీటి మట్టంలో ఆందోళనకరమైన, ప్రమాదకరమైన పెరుగుదలకు కారణమయ్యాయి. ఇది చివరికి కులుకు దక్షిణంగా 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న భుంటార్‌కు సమీపంలోని బియాస్ నదిలోకి ప్రవహిస్తుంది.

Worrisome visuals coming from Malana Power Project Himachal — river in full fury after heavy rain, multiple vehicles washed away! IMD has issued alert for heavy rains in the next 3–4 hours.



Stay safe, stay alert! pic.twitter.com/YahzrpRYAk