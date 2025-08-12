జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ఓవర్.. ఏం జరిగినా జగన్ బెంగళూరులోనే వుంటే ఎలా?
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. రెండు జెడ్పీటీసీ స్థానాలు గతంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఆధీనంలో ఉండేవి. ఈసారి పులివెందుల పోటీ తీవ్ర రాజకీయ యుద్ధంగా మారి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా దృష్టిని ఆకర్షించింది. 1995లో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి, పులివెందులలో ఎప్పుడూ నిజమైన పోటీ జరగలేదు. 1995, 2001, 2006, 2013, 2021లో, ఈ స్థానం కాంగ్రెస్ లేదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు పోటీ లేకుండా పోయింది. 2016లో మాత్రమే టీడీపీ అభ్యర్థిని నిలబెట్టింది.
నామినేషన్ ఉపసంహరణ గడువు తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఆయనను కొనుగోలు చేసింది. పోటీలో అభ్యర్థి లేకపోయినా, ఆ ఎన్నికల్లో పోలైన 8,500 ఓట్లలో టీడీపీ 2,750 ఓట్లను గెలుచుకుంది. ఈసారి వెనక్కి తగ్గకూడదని నిర్ణయించుకున్న టీడీపీ, టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బి టెక్ రవి భార్య మర్రెడ్డి లతారెడ్డి అనే బలమైన అభ్యర్థిని నిలబెట్టింది.
మొదటి రోజు నుంచే టీడీపీ దూకుడుగా ప్రచారం చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒత్తిడిలో పడింది. ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించడానికి బి టెక్ రవి, ఆదినారాయణ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి పులివెందులలో మకాం వేశారు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా ఈ ప్రయత్నాన్ని పర్యవేక్షించారు.
ఒకానొక సమయంలో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని కూడా భావించింది. కానీ ప్రతికూల సంకేతాన్ని పంపకుండా ఉండటానికి దానికి దూరంగా ఉంది. పోలింగ్ రోజున, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం, కార్యకర్తలు విజయం సాధించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు.
నకిలీ ఓటింగ్ ప్రయత్నాలు, ఇతర అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. కానీ గట్టి పోలీసు భద్రత, కఠినమైన ఎన్నికల కమిషన్ పర్యవేక్షణ అటువంటి ప్రయత్నాలను కష్టతరం చేసింది. పులివెందులలో అనేక నివారణ అరెస్టులు జరిగాయి.
ఇన్ని జరిగినా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడా కనిపించలేదు. పులివెందుల తన సొంత నియోజకవర్గం అయినప్పటికీ, పార్టీ కార్యకర్తలను ప్రేరేపించడానికి అక్కడ లేరు. వాస్తవానికి, ఆయన కడప జిల్లాలో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా లేరు. ఆయన బెంగళూరులో ఉన్నారు. ఆయన ఫోన్ ద్వారా సూచనలు ఇస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. కానీ ఆయన లేకపోవడంతో చాలామంది నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరాశకు గురయ్యారు.