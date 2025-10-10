శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (16:30 IST)

Mohanlal: వృష‌భ‌ తో థియేట‌ర్స్‌లో గ‌ర్జించ‌నున్న‌ మోహ‌న్ లాల్

మలయాళ సూపర్‌స్టార్‌ మోహ‌న్‌లాల్  ప్ర‌స్తుతం మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ పాన్ ఇండియ‌న్ మూవీ ‘వృష‌భ‌’లో హీరోగా న‌టిస్తున్నారు. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ‘వృషభ’ చిత్రాన్ని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు.
 
 హిస్టారిక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కుతోన్న ఈ మూవీపై అనౌన్స్‌మెంట్ నుంచే ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ భారీ స్థాయిలో ఏర్ప‌డ్డాయి. మ‌ల‌యాళ సినీ చ‌రిత్ర‌లోనే భారీ బ‌డ్జెట్ సినిమాల్లో ఒక‌టిగా రూపొందుతోన్న ‘వృష‌భ‌’ సినిమాకు నంద కిషోర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. ఈ ప్రెస్టీజియ‌స్ మూవీని న‌వంబ‌ర్ 6న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా ఈ సినిమా గ్రాండ్ లెవ‌ల్లో విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ..
 
నిర్మాత ఏక్తా క‌పూర్ మాట్లాడుతూ ‘‘ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా, భారీగా రూపొందిస్తోన్న ‘వృష‌భ‌’ సినిమాను నవంబర్ 6న విడుదల చేస్తున్నామని తెలియజేయటానికి సంతోషిస్తున్నాం. ఇది నా హృద‌యానికి ఎంతో ద‌గ్గ‌రైన క‌థ‌. బ‌లమైన భావోద్వేగాలు, లార్జ‌ర్ దేన్ లైఫ్ డ్రామాతో ఇండియ‌న్ సినిమాను గొప్ప‌గా ఆవిష్క‌రిస్తున్నాం. ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్ష‌కుల‌కు గొప్ప సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించ‌టానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం’’ అన్నారు.
 
చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు నంద కిషోర్ మాట్లాడుతూ ‘‘నవంబర్ 6న ‘వృష‌భ‌’ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేస్తున్నామ‌ని తెలియ‌జేయ‌టానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. వృష‌భ సినిమాతో ఓ చ‌రిత్ర‌ను క్రియేట్ చేయ‌బోతున్నాం. బ‌ల‌మైన భావోద్వేగాల‌తో పాటు అద్భుత‌మైన విజువ‌ల్స్‌తో సినిమాను రూపొందించాం. బంధాలు, త్యాగాల క‌ల‌యిక‌గా రూపొందిన ఈ సినిమా ఆడియెన్స్‌కు గొప్ప‌గా క‌నెక్ట్ అవుతుంది. ఇదొక ప్ర‌త్యేక‌మైన‌, సంక్లిష్ట‌మైన క‌థ‌. దీనికి ప్రాణం పోయ‌టానికి ఎంటైర్ టీమ్ ఎంత‌గానో క‌ష్ట‌ప‌డ్డారు. న‌వంబ‌ర్ 6న సినిమాను చూసే ప్రేక్ష‌కులు ఓ గొప్ప అనుభూతికి లోన‌వుతారు’’ అన్నారు.
 
ఇటీవ‌ల విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే మోహ‌న్‌లాల్ అందులో యోధుడైన రాజు పాత్ర‌లో క‌నిపిస్తారు. విధి పిలిస్తే ..ర‌క్త‌మేస్పందించాలనే బ‌ల‌మైన సందేశాన్ని ఆయ‌న పాత్ర ద్వారా అందించారు. రీ బ‌ర్న్ ల‌వ్‌.. ఎ ల‌వ్ సో స్ట్రాంగ్‌, ఇట్ డిఫైస్ డెత్ అనే ఎమోష‌న‌ల్ ట్యాగ్ లైన్ ప్రేమ గొప్పతనం, అశాంతి,  శాశ్వతమైన బంధాలపట్ల ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భూత కాలానికి, వ‌ర్త‌మాన కాలాన్ని చూపించిన టీజ‌ర్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ‌రింత ఆస‌క్తి పెరిగింది.
 
మోహ‌న్ లాల్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌మ‌ర్జిత్ లంకేష్‌, రాగిణి ద్వివేది, న‌య‌న సారిక త‌దిత‌రులు ఇత‌ర పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సామ్ సి.ఎస్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి ర‌సూల్ పూకుట్టి సౌండ్ డిజైన్ చేశారు. ఎస్‌.ఆర్‌.కె, జ‌నార్ధ‌న మ‌హ‌ర్షి, కార్తీక డైలాగ్స్ రాసిన ఈ చిత్రానికి పీట‌ర్ హెయిన్స్‌, స్టంట్ సిల్వ‌, నిఖిల్ యాక్ష‌న్ కొరియోగ్ర‌పీ చేశారు.

మంచిర్యాలలో పులి సంచారం.. బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతున్న గ్రామస్థులు

మంచిర్యాలలో పులి సంచారం.. బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతున్న గ్రామస్థులుగత కొన్ని రోజులుగా మంచిర్యాల, లక్సెట్టిపేట మండలంలోని తలమల గ్రామం, సమీప ప్రాంతాలలో పులి సంచరిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గురు,శుక్రవారాల్లో గ్రామ శివార్లలో పులి కనిపించిన తర్వాత వ్యవసాయ పనులు చేపట్టడానికి భయపడుతున్నామని స్థానికులు తెలిపారు. అటవీ ప్రాంతాలలోకి వెళ్లే గొర్రెల కాపరులు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. పులులను దట్టమైన అడవుల్లోకి మళ్లించి, మానవ ప్రాణనష్టాన్ని నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అటవీ అధికారులను అభ్యర్థించారు.

ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు

ఏపీలో రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 1,000 కోట్లు మంజూరు చేసింది. స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, దెబ్బతిన్న 274 రోడ్లను పునరుద్ధరించడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించనున్నారు. ఈ మొత్తంలో రూ. 400 కోట్లు 108 రాష్ట్ర రహదారులకు వెళ్తాయి. రూ. 600 కోట్లు 166 రాష్ట్ర రోడ్లకు కేటాయించబడ్డాయి. నిరంతర వర్షాల కారణంగా అనేక రోడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి, గుంతలు, కొట్టుకుపోయిన ప్రాంతాలతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.

గుంటూరులో ఘాతుకం: చెల్లెలు కంటే పొట్టిగా వున్నాడని బావను చంపిన బావమరిది

గుంటూరులో ఘాతుకం: చెల్లెలు కంటే పొట్టిగా వున్నాడని బావను చంపిన బావమరిదితన సోదరి కంటే ఎత్తులో చాలా పొట్టిగా వున్నాడని పెళ్లయిన 10 రోజులకే తన బావను చంపాడు బావమరిది. ఈ దారుణ ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బాపట్ల జిల్లా వేమూరు మండలం యాడవురు గ్రామానికి చెందిన గణేష్ ను తమ కుమార్తె అంజినీదేవికి ఇచ్చి చేయాలని యువతి తరపు బంధువులు వెళ్లారు. ఐతే యువతి కంటే కీర్తి కంటే గణేష్ ఎత్తులో పొట్టిగా వుండటంతో పిల్లనిచ్చేందుకు వారు నిరాకరించారు. ఐతే తొలిచూపులోనే కీర్తి, గణేష్ ప్రేమలో పడ్డారు. ఇద్దరూ తరచూ మాట్లాడుకుంటూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మొండిచేయి ... మరియా కొరీనాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మొండిచేయి ... మరియా కొరీనాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతినోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రకటించారు. ఈ పురస్కారంపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ యేడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతి మరియా కొరీనా మచాడోను వరించింది. ఈ విషయాన్ని నార్వే నోబెల్ కమిటీ శుక్రవారం ప్రకటించింది.

Chandra Babu: 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు రికార్డ్

Chandra Babu: 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు రికార్డ్ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు. చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చంద్రబాబు ఈ రోజు ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. 1995లో, టీడీపీలో అంతర్గత కుట్ర తర్వాత చంద్రబాబు తొలిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుండి, ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం లేదు.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.
