బుధవారం, 19 నవంబరు 2025 (21:19 IST)

తమిళనాడులో డిజిటల్, స్టెమ్ విద్యను బలోపేతం చేయడానికి సామ్‌సంగ్ డిజిఅరివు కార్యక్రమం

భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌ సంగ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ గ్లోబల్ కాంపాక్ట్ నెట్‌వర్క్ ఇండియా (యూఎన్ జీసీఎన్ఐ) భాగస్వామ్యంతో, తమిళ నాడులో డిజిటల్, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, గణితం విద్యను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టు కున్న విద్యా కార్యక్రమం డిజిఅరివు- మెంటల్ స్టూడెంట్స్ త్రూ టెక్‌ను ఈరోజు ప్రారంభించింది.
 
ఈ చొరవ ద్వారా, సామ్‌సంగ్ తమిళనాడులోని కాంచీపురం, రాణిపేట జిల్లాల్లోని 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పాఠ శాల మౌలిక సదుపాయాలను అప్‌గ్రేడ్ చేస్తుంది, STEM, డిజిటల్ అభ్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇస్తుంది, సమగ్ర విద్యార్థుల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ద్వారా 3,000 మందికి పైగా విద్యార్థు లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డిజిఅరివులో భాగంగా, సామ్‌సంగ్ ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి జిల్లాల్లో అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను మార్చడానికి బహుళ-స్థాయి, కమ్యూనిటీ-కేంద్రీకృత నమూనాను అమలు చేస్తుంది.
 
ఈ జోక్యం నిజమైన క్షేత్రస్థాయి అవసరాలను తీర్చగలదని నిర్ధారించుకునేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వ హించే పాఠశాలలతో యూఎన్ జీసీఎన్ఐ చేసిన పరిశోధన, శ్రీపెరంబుదూర్ తయారీ కర్మాగారంలోని సామ్‌సంగ్ ఉద్యోగులు, ఈ ప్రాంతంలోని కమ్యూనిటీ సభ్యుల ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబడింది.
 
పాఠశాలల్లో బిల్డింగ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఎయిడ్ డిజైన్ల ద్వారా ఇప్పటికే ఉన్న అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం, తరువాత పాఠశాల పిల్లలలో డిజిటల్ అభ్యాసాన్ని ప్రోత్సహించడానికి పరికరాలను అందించడం వంటివి ముఖ్యంగా దృష్టి సారిస్తున్న రంగాలలో ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం STEM ఇతివృత్తాలపై కార్యాచరణ-ఆధారిత అభ్యాసాన్ని, ఉపాధ్యాయ-శిక్షణ సెషన్‌లను పరిచయం చేస్తుంది. సామ్‌సంగ్ స్పోర్ట్స్ కిట్‌లను కూడా అందిస్తుంది. తమిళం, ఇంగ్లీష్, పోటీ-పరీక్ష పుస్తకాలతో లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. పన్నెండో తరగతి విద్యార్థులకు కెరీర్ మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. విద్యా నిపుణుల స్పీకర్ సిరీస్, పాఠశాల పిల్లలకు ఆరోగ్య అవగాహన శిబిరాలను అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం కమ్యూనిటీ సభ్యులతో పాటు పాఠశాలల్లో ముఖ్య మైన రోజులు, కార్యక్రమాల వేడుకలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
 
కొత్తూరుపురంలోని అన్నా సెంటెనరీ లైబ్రరీలో నిర్వహించిన ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్య మంత్రి శ్రీ డాక్టర్ అన్బిల్ మహేష్ పొయ్యమోళి, కాంచీపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో STEM విద్యను బలోపేతం చేయడానికి, డిజిటల్ చేరికను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రాష్ట్రం నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.
 
యువతకు ప్రాప్యత, అవకాశం, విశ్వాసాన్ని విస్తరిస్తే సాంకేతికత నిజంగా శక్తివంతం అవుతుందని సామ్‌సంగ్ ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతుంది. డిజిఅరివు ద్వారా, తమిళనాడులోని విద్యార్థులు భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న నైపు ణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి, వారి ఉత్సుకతను బలోపేతం చేయడానికి, భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పూర్తిగా పాల్గొనడానికి సహాయపడే డిజిటల్-ఎనేబుల్డ్ అభ్యాస వాతావరణాన్ని మేం సృష్టిస్తున్నాం. మా దృష్టి సాంకేతికతను పరిచయం చేయడంపై మాత్రమే కాదు, ఉపాధ్యాయులకు సాధికారత కల్పించడం, సమాజాలను ఉద్ధరించడం, నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి బిడ్డ కూడా నాణ్యమైన డిజిటల్ విద్య నుండి ప్రయోజనం పొందగలరని నిర్ధారించడం. డిజిటల్ ఇండియాను శక్తివంతం చేయడం, భారతదేశ భవిష్యత్తు ప్రతిభ పైప్‌లైన్‌ను పెంపొందించడం పట్ల మా నిరంతర నిబద్ధతలో డిజిఅరివు మరొక బలమైన అడుగు అని సామ్‌సంగ్ చెన్నై ప్లాంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్‌హెచ్ యూన్ అన్నారు.

Zee 5: ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో స్ట్రీమింగ్‌ జీ 5 లో రాబోతోంది

Zee 5: ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో స్ట్రీమింగ్‌ జీ 5 లో రాబోతోందివెర్సటైల్ యాక్ట‌ర్‌ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నవంబర్ 7న వచ్చిన చిత్రం ‘ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో’. సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి సంయుక్తంగా 7PM ప్రొడక్షన్స్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. తొలి ఆట నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. మౌత్ టాక్‌తో అద్భుత‌మైన స్పంద‌న‌తో పాటు మంచి మ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టుకుంది.

Raju Weds Rambai Review: నిఖార్సయిన ప్రేమకథగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి రివ్యూ

Raju Weds Rambai Review: నిఖార్సయిన ప్రేమకథగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి రివ్యూ25 సంవత్సరాల తెలంగాణలో జరిగిన కథ. ఓ మారుమూల గ్రామంలో బ్యాండ్ కొడుతూ జీవనం సాగించే యువకుడు రాజు (అఖిల్ రాజ్). అదే ఊరికి చెందిన అమ్మాయి రాంబాయి (తేజస్వి రావు) ని ప్రేమిస్తాడు. కానీ రాజు తండ్రి రమేష్ (శివాజీ రాజా)కు కొడుకు పని ఇష్టం వుండదు. అందుకే హైదరాబాద్ పంపాలనుకుంటాడు. ఇక రాంబాయి తండ్రి వెంకన్న (చైతూ జొన్నలగడ్డ) తన కూతురికి గవర్నమెంట్ సంబంధం చెయ్యాలని చూస్తాడు. భిన్న ధ్రువాలైన పెద్దల ఆలోచనలకు ప్రేమ జంట ఎటువంటి ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. కథ ఎటువైపు సాగింది. ప్రేమికులు పడిన ఇబ్బందులు ఏమిటి? చివరికి ఏమయింది? అనేది కథ.

12A Railway Colony Review,: అల్లరి నరేష్ కు 12ఏ రైల్వే కాలనీ గట్టెక్కించేలా? 12ఏ రైల్వే కాలనీ రివ్యూ

12A Railway Colony Review,: అల్లరి నరేష్ కు 12ఏ రైల్వే కాలనీ గట్టెక్కించేలా? 12ఏ రైల్వే కాలనీ రివ్యూనటీనటులు : ‘అల్లరి’ నరేష్, డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల, సాయి కుమార్, ‘వైవా’ హర్ష, ‘గెటప్’ శ్రీను, సద్దాం, జీవన్ కుమార్, గగన్ విహారి, అనీష్ కురువిల్లా, మధుమణి ఇతర ప్రధాన తారాగణం. సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : కుశేందర్ రమేష్ రెడ్డి, ఎడిటర్ : దర్శకత్వం: నాని కాసరగడ్డదర్శకుడు : డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్, నిర్మాత : శ్రీనివాస చిట్టూరి, సంగీత దర్శకుడు : భీమ్స్ సిసిరోలియో

Premante Review: గాడి తప్పిన ప్రియదర్శి, ఆనంది ల ప్రేమ.. ప్రేమంటే రివ్యూ

Premante Review: గాడి తప్పిన ప్రియదర్శి, ఆనంది ల ప్రేమ.. ప్రేమంటే రివ్యూనటీనటులు : ప్రియదర్శి పులికొండ, ఆనంది, సుమ కనకాల, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : విశ్వనాథ్ రెడ్డి, సంగీత దర్శకుడు : లియోన్ జేమ్స్, నిర్మాతలు : జాన్వీ నారంగ్ మరియు పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు, దర్శకుడు : నవనీత్ శ్రీరామ్

Sai Pallavi: పూజా హెగ్డేకు బ్యాడ్ లక్.. సాయిపల్లవికి ఆ ఛాన్స్..

Sai Pallavi: పూజా హెగ్డేకు బ్యాడ్ లక్.. సాయిపల్లవికి ఆ ఛాన్స్..ఇటీవలి పూజా హెగ్డేకు తెలుగు సినిమాలో పెద్ద ఆఫర్లు దొరకడం లేదు. ఆమె టాలీవుడ్ కెరీర్ మందగించింది. తమిళ పరిశ్రమ ఆమెకు కొత్త అవకాశాలను రావడంతో ఫ్యాన్స్ మళ్ళీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం విజయ్‌తో కలిసి జన నాయగన్‌లో నటిస్తోంది. అలాగే లారెన్స్ కాంచన-4లో కూడా ఆమె కీలక పాత్రకు సంతకం చేసినట్లు టాక్ వస్తోంది. అమరన్ ఫేమ్ రాజ్ కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించే ధనుష్ తదుపరి చిత్రానికి కూడా పూజా పేరును పరిశీలించినట్లు సమాచారం. ప్రారంభ చర్చలు బాగానే జరిగాయని సమాచారం. అయితే, చివరి నిమిషంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయి. పూజ స్థానంలో సాయి పల్లవిని మేకర్స్ తీసుకున్నారు.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.
