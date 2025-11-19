భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్ సంగ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ గ్లోబల్ కాంపాక్ట్ నెట్వర్క్ ఇండియా (యూఎన్ జీసీఎన్ఐ) భాగస్వామ్యంతో, తమిళ నాడులో డిజిటల్, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, గణితం విద్యను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టు కున్న విద్యా కార్యక్రమం డిజిఅరివు- మెంటల్ స్టూడెంట్స్ త్రూ టెక్ను ఈరోజు ప్రారంభించింది.
ఈ చొరవ ద్వారా, సామ్సంగ్ తమిళనాడులోని కాంచీపురం, రాణిపేట జిల్లాల్లోని 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పాఠ శాల మౌలిక సదుపాయాలను అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది, STEM, డిజిటల్ అభ్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇస్తుంది, సమగ్ర విద్యార్థుల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ద్వారా 3,000 మందికి పైగా విద్యార్థు లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డిజిఅరివులో భాగంగా, సామ్సంగ్ ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి జిల్లాల్లో అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను మార్చడానికి బహుళ-స్థాయి, కమ్యూనిటీ-కేంద్రీకృత నమూనాను అమలు చేస్తుంది.
ఈ జోక్యం నిజమైన క్షేత్రస్థాయి అవసరాలను తీర్చగలదని నిర్ధారించుకునేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వ హించే పాఠశాలలతో యూఎన్ జీసీఎన్ఐ చేసిన పరిశోధన, శ్రీపెరంబుదూర్ తయారీ కర్మాగారంలోని సామ్సంగ్ ఉద్యోగులు, ఈ ప్రాంతంలోని కమ్యూనిటీ సభ్యుల ఇన్పుట్ల ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబడింది.
పాఠశాలల్లో బిల్డింగ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఎయిడ్ డిజైన్ల ద్వారా ఇప్పటికే ఉన్న అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను అప్గ్రేడ్ చేయడం, తరువాత పాఠశాల పిల్లలలో డిజిటల్ అభ్యాసాన్ని ప్రోత్సహించడానికి పరికరాలను అందించడం వంటివి ముఖ్యంగా దృష్టి సారిస్తున్న రంగాలలో ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం STEM ఇతివృత్తాలపై కార్యాచరణ-ఆధారిత అభ్యాసాన్ని, ఉపాధ్యాయ-శిక్షణ సెషన్లను పరిచయం చేస్తుంది. సామ్సంగ్ స్పోర్ట్స్ కిట్లను కూడా అందిస్తుంది. తమిళం, ఇంగ్లీష్, పోటీ-పరీక్ష పుస్తకాలతో లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. పన్నెండో తరగతి విద్యార్థులకు కెరీర్ మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. విద్యా నిపుణుల స్పీకర్ సిరీస్, పాఠశాల పిల్లలకు ఆరోగ్య అవగాహన శిబిరాలను అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం కమ్యూనిటీ సభ్యులతో పాటు పాఠశాలల్లో ముఖ్య మైన రోజులు, కార్యక్రమాల వేడుకలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
కొత్తూరుపురంలోని అన్నా సెంటెనరీ లైబ్రరీలో నిర్వహించిన ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్య మంత్రి శ్రీ డాక్టర్ అన్బిల్ మహేష్ పొయ్యమోళి, కాంచీపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో STEM విద్యను బలోపేతం చేయడానికి, డిజిటల్ చేరికను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రాష్ట్రం నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.
యువతకు ప్రాప్యత, అవకాశం, విశ్వాసాన్ని విస్తరిస్తే సాంకేతికత నిజంగా శక్తివంతం అవుతుందని సామ్సంగ్ ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతుంది. డిజిఅరివు ద్వారా, తమిళనాడులోని విద్యార్థులు భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న నైపు ణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి, వారి ఉత్సుకతను బలోపేతం చేయడానికి, భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పూర్తిగా పాల్గొనడానికి సహాయపడే డిజిటల్-ఎనేబుల్డ్ అభ్యాస వాతావరణాన్ని మేం సృష్టిస్తున్నాం. మా దృష్టి సాంకేతికతను పరిచయం చేయడంపై మాత్రమే కాదు, ఉపాధ్యాయులకు సాధికారత కల్పించడం, సమాజాలను ఉద్ధరించడం, నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి బిడ్డ కూడా నాణ్యమైన డిజిటల్ విద్య నుండి ప్రయోజనం పొందగలరని నిర్ధారించడం. డిజిటల్ ఇండియాను శక్తివంతం చేయడం, భారతదేశ భవిష్యత్తు ప్రతిభ పైప్లైన్ను పెంపొందించడం పట్ల మా నిరంతర నిబద్ధతలో డిజిఅరివు మరొక బలమైన అడుగు అని సామ్సంగ్ చెన్నై ప్లాంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్హెచ్ యూన్ అన్నారు.